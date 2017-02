El Hospital Pintos tiene desde el lunes dos policías las 24 horas

< > Policías, funcionarios municipales y dirigentes del STMA se reunieron ayer, luego que desde el Ejecutivo se anunciara la contratación de efectivos policiales para custodiar el Hospital Pintos.

Así lo anunciaron ayer funcionarios municipales, luego de que el STMA reclamara por la falta de seguridad en ese centro de salud. Según indicaron, dos policías bonaerenses estarán a cargo de la seguridad diaria. Mientras que desde el Ejecutivo consideraron que la problemática está resuelta, desde el gremio entendieron que es un avance pero no alcanza. Además, pusieron de manifiesto su malestar por la no conformación de la Mesa de Crisis del hospital que apuntaría a ir resolviendo los distintos problemas que hay en el nosocomio.

Dos policías bonaerenses -contratados por el municipio- serán los encargados día a día de la seguridad en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Así lo informaron ayer funcionarios municipales, quienes previamente a reunirse con integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul -STMA- en lo que debía ser la Mesa de Crisis del Hospital, convocaron a una conferencia de prensa para anunciar la implementación de un sistema diario de seguridad policial durante las 24 horas.

Cabe recordar que el pedido surgió de ese gremio luego de que el fin de semana del 21 de enero se produjeran hechos de violencia en ese centro de salud cuando un paciente y sus familiares agredieron verbal y físicamente a trabajadores.

Ante esto, realizaron una asamblea y de allí surgió la exigencia al Ejecutivo para que ponga seguridad en el hospital, ya que el de ese fin de semana no fue un hecho aislado sino uno más en una larga lista de episodios de violencia contra trabajadores.

El reclamo se trasladó a las autoridades municipales y también el pedido de que se conforme una Mesa de Crisis en la que quincenalmente se aborden las diferentes problemáticas que existen en el Pintos para ir buscando soluciones.

En ese marco, se había convocado ayer a una reunión en la que se iban a sentar distintos actores: funcionarios municipales, policiales, el gremio y trabajadores del hospital para tratar específicamente la falta de seguridad. El encuentro fue pautado a las 10 de la mañana, pero desde el municipio llamaron a una conferencia de prensa 10 minutos antes de esa hora para anunciar la contratación de dos policías.

Recién después de dar la conferencia se juntaron todos los actores en las instalaciones del hospital.

Mientras que desde el municipio se sostuvo que “se ha resuelto el tema”, desde el STMA si bien se reconoció que es un paso que se haya contratado seguridad, se advirtió que dos policías no alcanzan para dar seguridad a los trabajadores y a los pacientes.

—-

“Llegó la solución deseada por todos”

Quienes brindaron la conferencia de prensa ayer por la mañana fueron el secretario de Salud y Desarrollo Social Rodolfo Juárez, el subsecretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones Carlos Caputo, el director médico del Hospital Luis Hoursouripé y el subdirector médico Mariano Donelli.

Así, Juárez señaló que “queremos llevarle a la comunidad la tranquilidad de que se ha resuelto el tema que nos preocupaba, con respecto a hechos de inseguridad en el Hospital Pintos y sobre el que veníamos trabajando desde hace tiempo”.

El secretario indicó entonces que “habrá presencia policial durante las 24 horas, priorizando tareas de seguridad y prevención de hechos de inseguridad. Queríamos llevar tranquilidad a la población, a los trabajadores del hospital y a los pacientes, de que este tema ya está resuelto”.

Por su parte, Caputo anunció que cuando los efectivos de la Policía Local estén afectados a Azul, cubrirán la seguridad en el nosocomio en horarios diurnos y el servicio nocturno continuará bajo el sistema de contratación.

“En tanto, a raíz de los hechos que habían sucedido y el reclamo del STMA, se tomó la determinación de llamar a licitación y cubrir con la Policía de la Provincia -en horas adicionales- la seguridad durante las 24 horas para resguardo de médicos, enfermeros y empleados del hospital principalmente”, puntualizó el funcionario municipal.

A su vez, Hoursouripé comentó que desde el lunes por la noche comenzó a funcionar el servicio de cobertura policial completo y se refirió al pedido del STMA, del que dijo que “con el sindicato tenemos comunicaciones muy fluidas siempre. Estaban muy preocupados con este tema y con razón, como estábamos preocupados nosotros, porque es una cuestión que se quería resolver y por suerte llegó la solución deseada por todos”.

Por último, Donelli subrayó que “es fundamental la seguridad policial dentro del hospital, dado los hechos de inseguridad que estamos viviendo, especialmente los fines de semana. Tener policías todo el día, los siete días de la semana, es fundamental para el trabajo diario y la buena atención de nuestros pacientes”.

—-

“Es nefasto que hagan política con el hospital”

El secretario Adjunto del STMA, Luciano Varela, habló con este diario por la tarde y señaló en principio que ayer por la mañana “estábamos yendo para el hospital a la reunión y Hoursouripé me avisó que se iba a retrasar, pero no me dijo por qué”. Era, en realidad, porque iban a dar la conferencia de prensa sólo los funcionarios.

Incluso, comentó que “la policía también se quedó esperando en el hospital a que llegaran, porque decidieron dar la conferencia ellos solos”.

Agregó que “hicieron el anuncio de lo que se resolvió y después fueron a encontrase con nosotros”.

Es más, indicó que “durante todos estos días se fue hablando del tema y resolviendo. Nosotros ya sabíamos que iban a contratar policías, por eso no entendemos por qué salieron ellos solos a hacer el anuncio si estuvimos todos en el tema”.

En ese contexto, apuntó que “es nefasto que hagan política con el hospital, porque si el hospital funcionó y no tuvo ningún conflicto durante el año pasado fue porque los empleados hicieron lo que se puede y lo que no para que siga andando. Va a los ponchazos, pero va. Y es todo gracias a los empleados”.

Asimismo, advirtió que “está claro que si no hacíamos la asamblea, nadie ponía seguridad. Pero resulta que cuando dan el anuncio, nos dejan de lado. Los empleados no son tontos, la comunidad tampoco, y saben que si no se hubiese hecho la asamblea, esto no se hubiese solucionado”.

—-

“Es un avance, pero no alcanza”

Yendo a la contratación de efectivos anunciada, el dirigente consignó que “nos pusimos a disposición y les indicamos cuáles son los lugares más peligrosos para que estén presentes”.

Añadió que “es un avance que haya dos policías custodiando el hospital las 24 horas, pero no alcanza. En cierta forma, desde el sindicato nos quedamos tranquilos aunque no es un logro conseguir dos policías porque nunca tendrían que haber dejado de estar”.

En cuanto a la distribución de los agentes, indicó que “lo más normal es que haya un policía fijo en Salud Mental y el otro por el hospital, aunque ¿uno solo qué puede hacer?. Pero bueno, se dividirán y la gente de Orientación al Paciente que conoce el hospital de punta a punta, les irán diciendo cuáles son los horarios y los lugares más críticos. Y antes que la nada, es mucho mejor”.

Entendió además que “en algún momento se van a tener que poner más policías. Creo que cuando esté la Policía Local, van a reforzar la seguridad”.

Por último, Varela señaló que “es un avance, pero no es ninguna resolución”.

LA MESA DE CRISIS, EN VEREMOS…

Ayer, dirigentes del STMA, trabajadores y funcionarios municipales se reunieron “para discutir muchas problemáticas del hospital, pero seguimos manteniendo que es necesario armar una Mesa de Crisis donde estén todas las partes y nos juntemos una vez cada 15 días para resolverlos”, indicó Luciano Varela.

La respuesta de los funcionarios fue “que lo tienen que pensar. Nosotros queremos darle una continuidad a la Mesa pero no nos dan respuesta”, dijo.

Consultado por las otras problemáticas, indicó que “hay mucha falta de personal. Hacen falta mucamas, camilleros, enfermeros, médicos”, aunque en este momento el conflicto mayor es en el sector de cocina donde falta un cocinero.

“La cocina está a punto de colapsar. Y la cocina no es un dato menor en el hospital. Falta gente y son las mucamas de otros sectores las que, por ejemplo, están ayudando porque no alcanza el personal”.

Advirtió que “esas son las discusiones que queremos dar, pero no es que no estén planteadas en el municipio, sino que los expedientes se traban en el camino. Entonces, qué mejor que la conformación de una Mesa de Crisis desde la que podamos darle agilidad a los expedientes para resolver todos estos temas”.

Sostuvo a su vez que este problema está planteado desde hace ocho meses, pero que sin embargo nadie se hace eco. “El director del hospital nos dice que mandó los expedientes pero no se mueven, el secretario de Salud no sabe de lo que estamos hablando; entonces se hace todo muy complicado”, sostuvo, y añadió que “la solución que le encontramos fue armar una Mesa”.

El dirigente apuntó que “el hospital va a estar un poco más seguro con los dos policías, pero cuál es el logro si los pacientes dentro de poco no van a poder comer por el conflicto que hay en el sector de la cocina. ¿Eso es un logro?. El logro es que el Intendente tenga la decisión política de armar una mesa que solucione los problemas”.