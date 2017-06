El Intendente Municipal afirmó “el lugar le gustó a los expositores, le gustó a la gente”

Hernán Bertellys no dudó en catalogar la actividad que tuvo lugar del viernes al domingo en las instalaciones sitas frente al hipódromo como “uno de los hechos más positivos de los últimos meses de gestión”. Admitió que hace falta desarrollo en la zona Norte.

< > Hernán Bertellys –en la foto saludando a Gabriel López Andía, administrador del lugar donde se realizó la exposición- admitió que hace falta desarrollo en la zona Norte de la ciudad, a la vez que reconoció el potencial que tiene el sector.

Una valoración integral positiva realizó ayer el Intendente Municipal cuando EL TIEMPO lo consultó acerca de la realización de la Expomiel en las instalaciones de la ex Curtiduría Azul.

La actividad, como se informó ampliamente en este diario, se inició el viernes y finalizó el domingo en el amplio predio que administra Gabriel López Andía, a partir de una firme decisión política de apostar por ese sitio ante la decisión del Centro de Apicultores de llevarse la muestra a Olavarría, aduciendo falta de infraestructura para realizar el evento que acumula treinta años de ediciones. Finalmente la única exposición apícola que se hizo fue la de esta ciudad, aunque sin contar con un apoyo explícito de la comisión directiva de la entidad que agrupa a buena parte de los productores locales.

Además de la ronda de negocios que caracteriza la exposición, hubo distintos atractivos en una carpa instalada en el terreno lindante y stands –varios de ellos de Azul- que comercializaron todo tipo de productos, inclusive comestibles.

Ayer, este diario le preguntó al jefe comunal cuál era la evaluación que hacía al respecto como máximo referente de la actual administración municipal. “Es uno de los hechos más positivos de los últimos meses de gestión porque respondió muy bien todo. El lugar le gustó a los expositores, le gustó a la gente. Hubo una convocatoria sobresaliente en la exposición y en el sector de los espacios recreativos y gastronómicos. Había aproximadamente 90 puestos de comida, de artesanos, juegos, música y cocina en vivo”, expresó Hernán Bertellys, para subrayar que “la ronda de negocios fue sobresaliente”.

“Según quienes están en el tema desde siempre y algunos expositores que no se han perdido ni una sola muestra de las 30 que lleva el evento, esta ha sido la mejor de todos los tiempos. Eso nos llena de orgullo y para nosotros era un desafío enorme (ponernos al frente de la organización) porque ‘nos conformábamos’ con defender esta Fiesta Nacional y Provincial de la Miel y Expomiel para Azul y nada más (en la disputa por llevar la exposición a Olavarría), como si fuera hacer algo decoroso o para salir del paso”, afirmó.

El titular del Ejecutivo destacó el desempeño de los empleados municipales y de los dependientes de cooperativas de trabajo que participaron de las remodelaciones, que se hicieron en apenas un mes y no siempre con la ayuda del factor climático. Hizo lo propio con apicultores y con “vecinos que se arrimaron a colaborar”. “Hubo un batallón de gente ayudando; todos con la camiseta de la expo puesta para que sea de Azul y quede bien claro que no estamos dispuestos, nosotros como Gobierno ni los azuleños como vecinos, a dar ningún tranco atrás; a no perder nada. Azul va a hacer el esfuerzo, va a luchar, pero no va a perder nada de acá para adelante”, sentenció.

El desarrollo para la zona Norte

Bertellys admitió que la actividad “le dio vida a un sector de la ciudad que no es común”.

“Está el hipódromo y este lugar ahora, que hay que empezarlo a mirar con otros ojos. Es como dijo el dueño del lugar (Gabriel López Andía); nosotros ponemos el puntapié inicial en este lugar que puede ser, hasta que tengamos un centro de grandes eventos, sede de este tipo de acontecimientos”, dijo, más allá de aclarar que “el objetivo final es tener un centro de grandes eventos” propio del Municipio.

“Es el anhelo de muchos años de Azul y que esperemos poder dar en nuestra gestión el puntapié inicial también ahí”, amplió.

El jefe comunal reconoció que “no hay ninguna duda que hay que desarrollar la zona Norte”, porque “tiene un gran potencial a partir de la existencia del Parque Industrial, el hipódromo y la conexión con las rutas 3 y 51 que, con unos pocos kilómetros de asfalto, puede levantar todo el sector”. Acotó que en terrenos de distintas instituciones podrían construirse en esa zona barrios, que es otra de las cuestiones que hará que el sector tenga el realce que, en su discurso del sábado, en el marco de la inauguración, mencionó López Andía.

Consultado sobre los efectos que podría tener la visita –en representación de la Gobernadora- del funcionario del Ministerio de Agroindustria Jorge Srodek, Bertellys prefirió inscribir la presencia del funcionario en la demostración de la defensa que se hizo para mantener la sede de la Expomiel en Azul.

“Fue importante la visita para que se vea cómo Azul en su conjunto defendió una exposición como esta. No estamos dispuestos a perder sino a sumar cada vez más. Lo importante de esta situación que empezó como una crisis es se transformó en algo absolutamente positivo porque pasa a ser un emblema también de lucha de los vecinos en cuanto a poder defender lo que tenemos”, expresó.

En otro orden, el Intendente mencionó que –tal como se había anunciado- la Fiesta Nacional y Provincial de la Miel se realizará por separado de la ronda de negocios que finalizó el domingo.

“La Expomiel debe seguir en esta época por una cuestión estratégica-comercial y de cosecha y comercialización de miel. Vamos a propiciar el primer gran evento de la Fiesta Nacional y Provincial de la Miel en el mes de septiembre u octubre. Estamos en pocos días ajustando los detalles con las distintas áreas del Gobierno para hacer un lanzamiento y hacer público la fecha del fin de semana que será. La idea es ser convocante a nivel nacional”, dijo Bertellys, quien prefirió no ventilar otros aspectos de la organización, como dónde se realizará el evento ni de si hay solistas o grupos musicales cuya presencia esté confirmada.

“No quiero extralimitarme en algún detalle que después tengamos que retroceder”, advirtió.

LOS “NO” DE BERTELLYS

En otro orden de cosas, el Intendente Municipal negó en la charla con este diario haber sufrido un intento de robo en su domicilio sito cerca de la costanera. “No pasó nada. Un par de vecinos vio a dos chicos en bicicleta que estaban como queriendo entrar o mirando para adentro por la ventana de mi domicilio que da a la calle. La ventana estaba abierta, por esto de que uno aprovecha el fin de semana para ventilar. Dejamos la ventana abierta y eso causó interés de un par de chicos que, no sé si el interés era robar o no, estaban a la expectativa ahí”, expresó y acotó que “yo estaba con mi señora pero no los alcanzamos a ver porque creo que los vecinos los ahuyentaron”.

Se lo consultó respecto de la versión de un medio platense que señalaba –aunque sin nombrarla- a su pareja como posible precandidata a senadora bonaerense. “Las mujeres no tienen dueño, son autónomas. Yo creo que habría que mencionar con nombre y apellido a la persona porque, a esta altura, la mujer ya tiene ganado su lugar y no es ‘de’”, respondió Bertellys, para afirmar que no hay “nada más lejos” de la versión. “Mi señora es una ama de casa de lujo y es la vocación que tiene”, sentenció.

El último “no” del jefe comunal en la entrevista con EL TIEMPO vino a cuenta de si era posible analizar un incremento de los haberes del 30% si es que, en negociaciones paritarias, los gremios plantean esos guarismos como aumento de los salarios. “Que llegue a ese número es imposible pero vamos a tratar de que llegue al máximo de lo que puede pagar el municipio para que el bolsillo del trabajador sea el mejor”, dijo, tras lo cual destacó a las reuniones preliminares irán “con las mejores expectativas”. “Nosotros queremos pagar lo máximo posible de lo que podemos y el gremio pide un poco más porque tienen que defender lo que corresponde a ellos, pero siempre terminamos después en buenos términos”, agregó.

En tanto indicó acerca de los aguinaldos que “supongo que llegamos en tiempo y forma a cómo venimos: siempre con ayuda, con gestión. Tenemos un Municipio prácticamente deficitario por el volumen de trabajadores que tiene. Por eso estamos gestionando siempre un ATP o ATN a Nación o Provincia”.