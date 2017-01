“El objetivo es que los chicos puedan pasar dos días inolvidables, que puedan regocijar su alma y su corazón”

Así lo expresó el referente del Movimiento Azuleño Solidario en Acción al referirse ayer al nuevo viaje a Necochea que están organizando con los niños que concurren al Comedor Magali, muchos de los cuales no conocen el mar. Esta iniciativa solidaria se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero.

Beto Hourcade hizo hincapié en que "es muy grato para mí colaborar con los chicos en cosas que yo en mi niñez no tuve. Yo conocí el mar de grande, tenía más de 20 años cuando fui por primera vez. Antes no había tenido esa posibilidad".

El Movimiento Azuleño Solidario en Acción (MASA) se encuentra organizando un nuevo viaje a Necochea cuyo objetivo es que los niños que concurren al Comedor Magali puedan disfrutar de dos días de playa e incluso -muchos de ellos- conozcan el mar.

Sobre esta actividad brindó detalles a EL TIEMPO Beto Hourcade, referente del grupo que está llevando adelante esta iniciativa solidaria, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero.

Rumbo al mar

En principio Hourcade informó que “viajaremos en una combi particular y otra que nos presta el área de la Municipalidad a cargo de Silvina Daulerio. El chofer Santiago Cañas nos lleva sin cobrarnos los viáticos, razón por la cual tendremos que cubrir solamente los gastos relacionados con el combustible”.

Asimismo informó que se encuentra al aguardo de una respuesta de parte de la Secretaría de Deportes de Necochea respecto a si existe la posibilidad de que se le facilite el Polideportivo para que la delegación azuleña pueda pasar la noche.

“Si no me confirman eso, estimamos que vamos a alquilar unos ‘dormis’ que hay en un camping de esa ciudad. Si es así vamos a convocar a los azuleños solidarios para que apadrinen a cada uno de los chicos a los fines de poder solventar la estadía”, explicó Hourcade, quien acotó que “hay mucha gente que nos dice que quiere apadrinar a los niños, pero si conseguimos el polideportivo no necesitaríamos esa ayuda, ya que con cubrir el combustible de las camionetas y una cena para los chicos allá estaríamos muy bien”.

Para afrontar esos gastos, según dio a conocer Hourcade, es que se encuentra en circulación un bono solidario de 50 pesos y quien adquiera el mismo participará del sorteo de una canasta de comestibles donada por Gabriela Sarno. “Lo recaudado nos permitirá darle algún gustito más a los chicos en Necochea”, dijo el referente del grupo MASA.

Todos aquellos que deseen adquirir el bono pueden pasar por la sede del Comedor Magali, Tandil y Rauch, a partir de las 19.30 horas; o comunicarse por teléfono 15414046.

“Están muy ansiosos”

Por otro lado, Beto Hourcade comentó que “estaremos llevando 20 niños, de los cuales solamente ocho conocen el mar. Hay doce chicos que irán por primera vez”.

“Están muy ansiosos. Todos los días me preguntan: ‘Cuándo nos vamos tío Beto, cuándo nos vamos”, contó también.

Igualmente indicó que actualmente se encuentra abocado a completar la ficha médica de cada uno de los niños que participarán de la iniciativa e informó que un grupo de moteros solidarios de Necochea están realizando en esa ciudad una campaña solidaria destinada a recolectar alimentos no perecederos para el Comedor Magali. “Para nosotros eso es de mucha ayuda. En todas las ocasiones anteriores que visitamos Necochea también colaboraron de esa manera con nosotros”, dijo en idéntico sentido.

“Si cada uno pone un granito de arena se logran cosas maravillosas”

Sobre el final de la charla con este diario, Hourcade hizo hincapié en que “es muy grato para mí colaborar con los chicos en cosas que yo en mi niñez no tuve. Yo conocí el mar de grande, tenía más de 20 años cuando fui por primera vez. Antes no había tenido esa posibilidad”.

“Por eso brindarles a los niños un plato de comida, un abrazo, apoyo espiritual o un consejo a mí me hace realmente feliz. En este caso el fin es que los chicos puedan pasar dos días inolvidables, en los que puedan regocijar su alma y su corazón”, subrayó.

Por último Hourcade manifestó que “en la vida nada es nuestro y nada nos vamos a llevar, pero si cada uno pone un granito de arena se logran estas cosas maravillosas”.