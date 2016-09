El patín velezano trajo medallas del Regional

Las alumnas de la escuela, a cargo de la profesora Marcela Albisini, compitieron días atrás en el club Estudiantes. En el certamen que participaron diez clubes de la región, las representantes de Vélez consiguieron seis podios entre ellos dos primeros puestos.

< > Las alumnas de la escuela de patín artístico de Vélez que participaron en el 3º Torneo Regional, que se desarrolló en Olavarría.

Las alumnas de la Escuela de Patín de Vélez Sarsfield, a cargo de la profesora Marcela Albisini, consiguieron muy buenos resultados en el 3er regional de la Asociación del centro de patín, que se realizó días atrás en el Maxi gimnasio del Estudiantes de Olavarría.

La delegación velezana, la que logró dos primeros puestos, dos segundos y dos terceros, estuvo integrada por: Brenda Oliveto, Laila Gérez, Agustina Silva, Keila Gérez, Milagros Matos, Iara López Figueroa, Nicola Ruiz, Nancy Newberry, Candelaria Gallicchio, Rocío Fabris, Milena País, Natasha Maldonado, Mía Losardo, Nicole Are y Agustina Matey.

De este certamen tomaron parte patinadoras de toda la región. Las velezanas se midieron con representantes de los clubes: Boca, Estudiantes, Racing, Luz y Fuerza, Sociedad de fomento Mariano Moreno y Embajadores de Olavarría, Gimnasia y Esgrima de Tandil, Polideportivo Néstor Kirchner de La Madrid, Comercio de Alvear y Star de Azul.

Los Resultados de las atletas de Vélez fueron los siguientes

Brenda Oliveto: 3ra B 15 años 1° puesto

Laila Gérez: 3ra C 15 años 3° puesto

Agustina Silva: 3ra C 14 años 2° puesto

Keila Gérez: 3ra C 13 años 1° puesto

Milagros Matos: 3ra C 12 años 8° puesto

Iara López Figueroa: 3ra C 12 años 11° puesto

Nicole Ruiz: 4ta C 8 y 9 años 2° puesto

Nancy Newberry: 4ta C 13 y 14 años 5° puesto

Candelaria Gallicchio: 5ta C 12 y 13 años 3° puesto

Rocío Fabris: Escuela Formativa 8 años 4° puesto

Milena País: Escuela Formativa 9 años 6° puesto

Natasha Maldonado: Escuela Formativa 10 años 4° puesto

Mía Losardo: Escuela Formativa 11 años 8° puesto

Nicole Arce: Escuela Formativa 11 años 9° puesto

Agustina Matey: Escuela Formativa 12 y 13 años 6° puesto

Se les recuerda a quienes quieran comenzar con la actividad que se pueden inscribir los días martes y jueves de 17:30 a 21:30 en el club de Vélez, ubicado en Corrientes entre Burgos y De Paula. Los que se inscriban hasta fines de septiembre podrán participar en la muestra anual que se realizara a fin de año.

Milagros Matos se clasificó a la final de los Juegos Bonaerenses

Se realizó en la ciudad de Lobos, la etapa municipal e interregional de los juegos Bonaerenses 2016. En dicho certamen participaron 4 alumnas de la Escuela de Patín Artístico de Vélez,

Las institución velezana estuvo representada por: Agustina Matey (5ta C 12 y 13 años), Iara López (4ta C 12 y 13 años), Keila Gérez (3ra C 12 y 13 años) y Milagros Matos (4ta C 12 y 13 años).

En horas de la mañana se realizó la etapa municipal, en donde participaron representantes de Star Patín y Cacharí. En esta primera etapa Gérez y Matos lograron el primer puesto en cada categoría respectivamente y se clasificaron para la siguiente ronda.

A la tarde se desarrolló la etapa interregional, en donde las patinadoras velezanas, representando a Azul, compitieron con varios clubes de la provincia de Buenos Aires entre otras podemos destacar la presencia de Las Flores, Olavarria, 25 de Mayo, Bolívar, Roque Pérez, Alvear y Lobos.

En esta instancia, Milagro Matos compitió con siete patinadoras y logró obtener el 1er puesto de la categoría, que la clasificó a la final que se realizará en Mar del Plata desde el 3 al 7 de octubre.