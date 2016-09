El postulante a conducir la Juventud Radical hace un llamado a “refundar” el partido y cambiar los mecanismos de participación

< > Un centenar de jóvenes, en su mayoría de Azul, se reunió ayer en la sede del comité de la UCR, en el marco de la presentación de la candidatura de Diego Morales para presidir la Juventud Radical.

En el salón principal de la sede partidaria de Burgos 711, Diego Morales fue presentado formalmente como candidato a suceder a Agustín Puyou. En diálogo con este matutino, Morales afirmó que “queremos modernizar un poco el comité, la estructura, las herramientas de participación”. –

Un centenar de jóvenes participó anteanoche, en el comité de la Unión Cívica Radical de esta ciudad, del lanzamiento formal de la candidatura de Diego Morales para asumir los destinos de la conducción de la Juventud Radical. El acto se llevó a cabo en el marco de una cena en el local partidario ubicado en Burgos 711. Es que, en este proceso de renovación de autoridades, la organización juvenil del radicalismo se prepara para afrontar un nuevo proceso de normalización.

Acompañado de algunos dirigentes del cuadro de mayores del espacio, como Rodolfo Álvarez Prat –presidente del comité-, Leandro Prat y Julio Diab, entre otros, se compartió una cena con el propósito de agasajar a los jóvenes que vienen participando con distintas actividades que se han realizado en la ciudad.

Morales, en diálogo con este matutino, definió las razones del encuentro nocturno y delineó los pilares de su postulación para suceder a Agustín Puyou.

“Hoy un poco la idea era hacer el lanzamiento de mi candidatura a la presidencia de la Juventud. Hace tiempo que veníamos pensando en hacer una cena grande para los jóvenes afiliados que nos vienen dando una mano. Vinieron algunos amigos de Saladillo, como quien posiblemente sea el próximo presidente de la Juventud Radical de esa ciudad y un funcionario joven que tiene el intendente José Luis Salomón. El acompañamiento central fue de los jóvenes azuleños que vienen apoyando este proceso en Azul”, indicó y agregó: “Las expectativas son muchas. Los desafíos muchos más. Proyectos también tenemos, la verdad, una ‘catarata’ muy armada. Primero lo que queremos es modernizar un poco el comité, la estructura, las herramientas de participación. Entendemos que hoy las herramientas de participación en política, sobre todo de nuestra generación, han cambiado mucho y eso hay que aggionarlo y acomodarlo”.

Más adelante sostuvo que “tenemos un objetivo central, que es que esta juventud ha venido trabajando lo suficiente como para prepararse para el año que viene para todo lo que se viene y empezar a discutir cuestiones un poquito más importantes de las cuales creo que estamos en condiciones de dar. También queremos darle un contenido más técnico a la juventud. Hoy (por el viernes) vinieron muchos chicos de la Facultad de Derecho, de distintas carreras del Instituto 2 y la idea es armar comisiones de trabajo orientadas más que nada a lo técnico. Juntar varios estudiantes de Derecho para abordar temáticas vinculadas con lo jurídico y lo mismo hacer con otras temáticas, como puede ser la de educación especial a partir de la concurrencia de estudiante de carreras afines” que se dictan en el establecimiento sito en Colón 498 esquina Mitre.

Dar respuestas a la gente –

En materia de algunas definiciones políticas que permitirían visualizar el perfil de conducción que tendría en la JR, Morales dijo que “el camino en el que venimos trabajando es el disputar y dar respuestas más que nada a la necesidad de la gente”.

“Hemos trabajado en el barrio San Francisco y en distintas instituciones en la cuestión social y en base a una concepción ideológica. Estamos acostumbrados no solamente en el radicalismo sino en la política en general, a que los discursos sean muy lindos con un poquito de contenido pero, a la hora de hacer, la verdad es que se caen a pedazos. Nosotros intentamos sostener todo lo contrario a eso. Nuestra idea es orientar a la juventud hacia eso, para estar cerca de la gente porque el radicalismo es un partido popular y eso es lo que queremos demostrar. Queremos seguir formando y tecnificando el contenido de las discusiones y de los cuadros políticos que tenemos para ofrecerle a la ciudadanía”, precisó.

La juventud participativa —

En la entrevista con EL TIEMPO, el candidato a presidir la Juventud Radical afirmó que “a nosotros no nos gusta atacar a ninguna de las agrupaciones juveniles”. “Celebramos que cualquier partido convoque y haga participar a los jóvenes. De las formas podemos estar a favor o en contra, pero celebramos la participación de los jóvenes en política. Creemos que eso es fundamental en un país como el nuestro y creo que eso hay que llenarlo de contenido. Esa es una de las principales diferencias que tenemos con otros partidos políticos”, agregó.

Más adelante indicó que “en Azul venimos trabajando como juventud con la realidad que nos toca, con un partido con muchas dificultades que todos conocemos, con ofertas que por ahí no son las más adecuadas hacia la sociedad pero así y todo hemos torcido el brazo y hemos podido generar la participación de los jóvenes en esta Juventud llena de contenido, que milita en la calle para estar cerca de la gente, que es el rumbo que le queremos dar. Sostenemos mucho que los procesos no tienen que ser la continuidad de lo anterior sino la refundación de lo que viene. La sociedad es muy dinámica y la Juventud aún más. Hemos aprendido mucho durante este trayecto, en mi caso como parte de la conducción de Agustín Puyou, a quien además considero un amigo; hemos visualizado errores, virtudes y nos hemos replanteado cómo refundar lo que habíamos hecho mal y mejorar lo que habíamos hecho bien. Ese es uno de los ejes que se viene”.

De puertas abiertas –

Morales indicó que todos los jóvenes, tengan el pensamiento que sea, están invitados a concurrir a los encuentros que realiza la JR.

“La idea es invitar a los jóvenes. Nos estamos juntando todos los viernes a las 18 horas. Tenemos en las redes sociales un esquema para mostrar lo que estamos haciendo (Juventud Radical de Azul); las expectativas son muchas, muy buenas, y creemos que estamos en el camino correcto. Los partidos políticos le vienen dando la espalda a la gente y eso hay que cambiarlo. Nosotros, dentro de la Juventud, tenemos gente de diferentes sectores sociales, de diversas formas de pensar y de ver la realidad y no exigimos ningún requisito. No queremos que vengan historiadores a decirnos cómo se fundó la Unión Cívica Radical para poder participar ni que sean estandartes de la doctrina radical. Las puertas de la Juventud están abiertas; no es necesario tener una idea específica de la política o de la Unión Cívica Radical. Eso se va aprendiendo día a día. Lo único que pedimos para venir es que se sienta la necesidad del otro como propia”, explicó.

Puntualizó que “nuestra generación tiene la necesidad de cambiar el hecho de que hoy la política parece hasta una mala palabra. Pero para cambiarlo hay que cambiar las formas, hay que cambiar las técnicas. Las mismas personas haciendo lo mismo en el mismo lugar y durante tanto tiempo generan esto del descreimiento de la política”.

“Nos parece central que la participación de la gente en la política deje de ser en un acto, en una convocatoria, a venir a escuchar un monólogo e irse a la casa. La participación tiene que ser otra; más fluida, más dinámica, con herramientas, que la persona se sienta útil. Nosotros pensamos a largo plazo. De acá a diez años. Hay que refundar el radicalismo, refundar la política, cambiar los mecanismos de participación. Es un desafío importante que tenemos sobre todo los jóvenes entendiendo la realidad del radicalismo”, concluyó Morales.