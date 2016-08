“El problema grave en la ciudad es que no hay circulante”

Así lo expresó ayer Jorge Ferrarello, secretario general de la AECA, al referirse al preocupante escenario que se percibe en los comercios de la ciudad. “Estamos esperando que haya urgente una reactivación. Estuvimos hablando con varios gerentes de empresas para ver cómo venían las ventas y todos nos dijeron lo mismo: que han bajado”, indicó. Asimismo apuntó que “gracias a Dios se paró el aumento de tarifas.

El secretario general de la Asociación Empleados de Comercio del Azul, Jorge Ferrarello, dialogó ayer con EL TIEMPO acerca de la preocupación existente en esa organización gremial por la situación que atraviesan los trabajadores mercantiles en el escenario económico actual. Entre otras cosas, destacó que están a la espera de una pronta reactivación. Igualmente señaló que diferentes gerentes de empresas les informaron que han bajado significativamente las ventas. También consideró como positivo el freno judicial al tarifazo en virtud de que “había muchos comerciantes que ya habían decidido echar gente” y afirmó que incluso varios locales iban a cerrar sus puertas al no poder afrontar la suba en los servicios.

“Estamos muy preocupados”

“Estamos muy preocupados y esperando que haya urgente una reactivación. Estuvimos hablando con varios gerentes de empresas para ver cómo venían las ventas y todos nos dijeron lo mismo: que han bajado. Algunos están vendiendo promociones, pero eso no resulta una solución a la problemática. La preocupación que todos nos transmitieron es que están vendiendo más dinero que durante el mes anterior pero menos unidades; lo que quiere decir que están mas caras las cosas y se consume menos”, señaló Ferrarello en el comienzo de la charla con este diario.

Asimismo el titular de AECA destacó que un indicador claro de este escenario -el cual enciende una luz de alarma- es que “en el centro siempre hay lugar para estacionar, cuando hasta hace un tiempo atrás no había y estaba todo ocupado”.

“Se viene la recesión y ahora están diciendo que la inflación va a ser de algo más del 1%, pero eso se relaciona con que no hay consumo”, opinó el dirigente mercantil azuleño.

“Varios locales iban a cerrar a causa del tarifazo”

Por otro lado, Ferrarello subrayó que “gracias a Dios se paró el aumento de tarifas, ya que habían comenzado a despedir gente. Cuando se frenó el tarifazo, pararon los despidos”.

“Había muchos comerciantes que ya habían decidido echar gente pero con el freno al aumento de las tarifas dieron marcha atrás con los despidos. Es más, varios locales iban a cerrar a causa del tarifazo. No les alcanzaba para enfrentar todos los gastos. Había gente que tenía que pagar 17.000 pesos entre los dos servicios y les era imposible”, añadió el secretario general de AECA.

El valor de los alquileres: “Verdaderamente están pidiendo cualquier cosa”

En otra parte de la charla mantenida con este diario, Ferrarello hizo alusión a los altos precios de los alquileres de los locales, sobre todo en el radio céntrico.

“Hace rato que venimos proponiendo que se les cobre a los dueños de los locales un impuesto de acuerdo al valor al que lo alquilan. Verdaderamente están pidiendo cualquier cosa. Entendemos que son dueños y que pueden cobrar lo que les parezca, pero la idea es incentivarlos para que bajen los precios. Puede ser ‘premiándolos’ con algunos impuestos o becando a los empleados. Eso habría que analizarlo pero debe ser solamente para el sector comercial”, refirió el sindicalista local.

Según contó el titular de AECA, “eso lo hemos hablado con algunos ediles, no hemos presentado nada por escrito. También lo charlamos con varios ex concejales que nos dijeron que -si se quiere- se puede hacer”.

“Estamos esperando que alguno tome la iniciativa, si es que quieren que el centro vuelva a ser el centro que era. Además, si esto no cambia, el día que se implemente el proyecto de refuncionalización del radio céntrico, vamos a tener un centro devastado por culpa de los dueños de los locales que piden cualquier cosa. Eso tampoco se está pensando”, expresó.

“No anda gente, no hay movimiento”

“Yo me pregunto cómo hacen algunos comerciantes para pagarle los sueldos a los empleados. Eso nos preocupa, porque no anda gente, no hay movimiento. Están sacando reservas de otros lados para pagar los salarios. Algunos no están haciendo los aportes esperando la reactivación. Ojalá que en Azul, por lo menos, empiece rápido la obra pública, ya que eso le va a dar movimiento a la ciudad. Así se comenzará a avanzar de a poquito”, expuso Ferrarello, quien paso seguido añadió que “ahora, en septiembre, se reabre la paritaria y eso generará otra inversión más”.

Igualmente, el dirigente gremial remarcó que “no solamente están preocupados los trabajadores mercantiles sino también las patronales. Eso se percibe caminando por la calle y conversando con la gente”.

“Después del Día del Niño se planchó el centro”

De igual forma, Ferrarello dio a conocer que “los grandes supermercados han bajado las ventas a partir del mes pasado. Tenemos una reunión en Capital Federal por ese tema, ya que algunos han subido las ventas en un 27 por ciento pero la inflación es del 45 por ciento. En ese sentido viene muy complicada la cuestión”. Por último el secretario General de la Asociación Empelados de Comercio del Azul comentó que “hay gente que nos dijo que después del Día del Niño se planchó el centro. El problema grave en la ciudad es que no hay circulante. La única que nos queda para incentivar es que comience rápido la obra pública”.

A LA ESPERA DEL “DOMINGO LIBRE” EN OLAVARRÍA

En el marco de la charla mantenida ayer con este diario Jorge Ferrarello fue consultado acerca de la posibilidad de que el Programa “Domingo Libre” se comience a implementar también en Olavarría.

“Ya empezaron las tratativas para que se implemente. Estuvieron hablando con Tres Arroyos y con nosotros. A partir de que los grandes supermercados de Rosario tuvieron que aceptar este proyecto la cosa cambió para todos”, contó Ferrarello, quien luego agregó que en la vecina ciudad “el inconveniente principal se daba con el Walmart, pero como cierra en Rosario también va a tener que hacerlo en Olavarría. Así se va a ir cerrando, de a poco, ciudad por ciudad”.

“Sabíamos que esta propuesta se iba a ir extendiendo. Lo más importante para nosotros es el descanso dominical de los trabajadores, que puedan disfrutar con su familia. En Azul los empleados nos siguen agradeciendo todavía”, dijo el dirigente mercantil.

Igualmente Ferrarello mencionó que la iniciativa también fue positiva “ante este escenario tarifario y de baja en las ventas. Abriendo los domingos los despedidos hubiesen sido muchos más, en razón de que las patronales no hubiesen podido afrontar el pago de horas extras, ni hacer los aportes, como corresponde. Entonces, casi sin querer, muchas fuentes laborales se han salvado”.

“Estamos esperando que se implemente el proyecto en Olavarría a la brevedad. A partir de ahí, las malas lenguas de Azul no van a poder decir que se van todos a esa ciudad porque en Azul está todo cerrado, lo cual no era cierto, pero se decía. No van a tener excusas…aunque quizás digan que se van a Tandil o a Las Flores, pero ya es más lejos”, finalizó el titular de AECA.