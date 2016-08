El secretario de Salud habló sobre la medida de fuerza que llevan adelante los médicos del Pintos

Rodolfo Juárez informó que a pedido de Hernán Bertellys se hizo una propuesta basada en incrementar las guardias en un 34 por ciento, en equiparación con el aumento otorgado al resto del personal municipal. Para los médicos esto no resuelve el problema de fondo, que tiene que ver con sobrecarga de tareas y falta de personal. Además, advirtieron que este aumento es para los profesionales que prestan el servicio y no para los médicos de planta.

< > El Municipio hizo una propuesta de aumento de lo que se paga en concepto de guardias que será analizada por los médicos. De todas formas, los profesionales que llevan adelante la medida de fuerza advierten que esto si bien es un avance no resuelve la cuestión de fondo.

Los médicos que se desempeñan en la Guardia Externa del Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos” el pasado lunes iniciaron un paro de actividades y sólo están asistiendo las situaciones de emergencia.

Están reclamando por respuestas urgentes para sostener el servicio en cuestiones vinculadas con la falta de personal, el desgaste de quienes se desempeñan en esta área donde se atienden todas las emergencias de la ciudad, la falta de actualización de los valores por la prestación de este servicio, y la necesidad de una mayor seguridad.

Es decir, hay un reclamo por mejores condiciones laborales y más personal para poder atender a la población en las condiciones correctas.

Si bien hubo ayer hubo una propuesta de parte del Departamento Ejecutivo respecto de incrementar el valor de la guardia para los médicos que las hacen a destajo, es decir, que prestan el servicio facturando, el conflicto continúa.

Este medio consultó a un vocero de los médicos una vez conocida la oferta de la comuna, e indicaron que no resuelve el problema de fondo y que este aumento no llega a los profesionales de planta.

También destacaron que su interés primordial en la actualidad es que haya más personal para hacer las guardias, y recordaron que no se trata de una medida de fuerza puramente salarial, sino por mejores condiciones de trabajo ante la situación de desborde que la Guardia Externa del Hospital Municipal está atravesando.

Aclararon entonces que esta medida sirve solamente para mejorar el valor de la prestación para quienes facturan las guardias y por ahí incentivar que haya profesionales interesados en prestar este servicio.

De esta forma, el conflicto continúa y los médicos seguirán atendiendo sólo las emergencias en la guardia y con retención de tareas.

También aclararon el secretario de Salud, Rodolfo Juárez, nunca los atendió ni tuvieron ningún contacto como para que puedan comunicarle sus inquietudes.

Ayer el titular de Salud habló con este diario y anunció que, después de recibir las instrucciones del intendente Hernán Bertellys para solucionar este tema, se acordó dar un aumento de igual proporción al que se otorgó a los empleados municipales, es decir, del orden del 34 por ciento en el valor de la guardia.

El incremento se aplicará a partir del 1 de agosto para que lo reciban ahora, en la primera quincena de septiembre.

Acerca del tema puntual de la seguridad, el funcionario informó que desde el Ejecutivo se encuentran en tratativas con la Policía para incrementar las guardias pagas, y analizando los valores de este servicio

Durante la mañana se lo comunicaron al director del Hospital, Luis Hoursouripé, quien mantuvo una reunión con los profesionales que se desempeñan en la Guardia del Pintos, pero no hubo avances para la solución integral de este conflicto.

“La única posibilidad que tenemos”

Juárez, al hablar con este diario, enfatizó respecto a la propuesta que hicieron en relación al pago de las guardias que “es la única posibilidad real que tenemos para poder cumplir”.

Señaló al mismo tiempo que “hay un reclamo por un incremento en el valor de las guardias. Esto se solicitó hace aproximadamente 60 días y desde entonces estuvimos reuniéndonos con distintas áreas de la comuna para dar una respuesta a este pedido. Esta respuesta tiene que ser en base a lo posible y tiene que ser responsable. Tiene que ser efectivo cumplimiento y no una promesa”.

Más allá del reclamo salarial, los médicos están pidiendo por más personal porque se encuentran en una situación de “desdorde”.

Indicaron que actualmente son dos médicos por turno, cuando hace unos años eran tres o hasta cuatro profesionales por guardia, y a esto hay que sumarle un aumento constante en la demanda de este servicio.

Además, el médico a cargo de la guardia es responsable de la atención de pacientes externos en guardia, internados en la Sala de Emergencia, el Shockroom, con complejidad en algunos casos de una Unidad de Cuidados Especiales (UCE); la atención de tres salas de Clínica Médica, el Servicio de Cirugía y el Servicio de Psiquiatría a partir de la tarde, domicilios y accidentes.

“El último aumento fue en 2015”

Sobre este punto, el titular del área de Salud dijo que “nosotros tenemos disponibilidad de nombrar médicos en base a las vacantes que van quedando, y si los profesionales quieren o no venir”.

El funcionario agregó en este sentido que “en toda la provincia hay problemas por el monto que se paga en las guardias, hay municipios que se quedan sin personal y otros ofrecen un poco más y esas cuestiones hacen que elijan determinados lugares y no otros”.

Advirtió además que “esto se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo, el último aumento que recibieron los profesionales fue en 2015. Nosotros recibimos esta situación con una crisis económica y financiera, y pese a todo esto, tenemos que cumplir con la instrucción del Intendente que es solucionar este conflicto”.

No obstante, expresó que “en la medida en que vaya mejorando la situación, esto también irá mejorando”.

“Habrá que reforzar los consultorios externos”

Otro tema al que se refirió el funcionario fue la demanda en aumento de las consultas por guardia.

“Un queja permanente es el tema de las consultas en la guardia porque la población consulta más por ahí que por los consultorios externos, y eso hay que analizarlo. Es decir, hacerse la pregunta de si hay cobertura de consultorios externos o eso es limitado”, consideró Juárez.

Por eso indicó que “si va mucha gente a la guardia, habrá que reforzar la oferta en los consultorios externos y en las salas de atención primaria. Es decir, si uno tiene en su barrio todos los días médicos que atienden a la mañana, no debería ir a la guardia por problemas que no son una emergencia”. “Esto es un tarea lenta que tenemos que hacer educando a la población, pero además tenemos que ofrecer servicios y tenemos que tener el médico presente en consultorio cumpliendo su carga horaria. Entonces de esa manera disminuiría la carga en la guardia del hospital”, sostuvo el secretario de Salud

“Lo podemos resolver entre todos”

Haciendo referencia a todas las cuestiones que se están reclamando los profesionales que van desde mejores condiciones laborales, hasta más personal y mayor seguridad, el secretario de Salud entendió que “lo podemos resolver entre todos, desde el Ejecutivo haciendo el esfuerzo desde lo económico para llegar a un incremento salarial, pero también los médicos y el personal del hospital en lo que significa el financiamiento y en la oferta de profesionales para atender los consultorios”.

En cuanto a los problemas de seguridad, Juárez reconoció la necesidad que existe en este sentido de garantizar la integridad de los médicos, y dijo que están trabajando para solucionar este problemática.

“Necesitamos sobre todo algunos días la presencia policial en la guardia del hospital y en eso estamos trabajando y creemos que habrá una respuesta”, apuntó finalmente.

LA FINANCIACIÓN DEL HOSPITAL

En relación con lo que son los números del hospital municipal, Juárez explicó que “se financia desde el tesoro municipal, con coparticipación de la provincia y con el recupero de las obras sociales”.

“Eso lo tienen que saber quienes trabajan en el hospital para que no se pierdan oportunidades, por ejemplo si va alguien a la guardia y tiene obra social, hay que pedirle los papeles para tener el recupero y tener financiamiento”, consignó.

En torno a esto, dijo también que “hay que anotar los pacientes, no perder la oportunidad de tener más coparticipación. O sea que hay mucho trabajo para hacer dentro del hospital para que después, cuando hay un reclamo salarial, nosotros tengamos más solidez para poder dar una respuesta”.

“NO TIENE QUE VER UNA COSA CON OTRA”

Los médicos de este servicio puntualizaron que hubo una propuesta de incremento salarial que se presentó a principios de año y fue rechazado por “falta de fondos”, lo que consideraron ahora injusto debido al recientemente aumento que autorizaron para el Intendente y los concejales.

“El comentario de si otros se aumentan los sueldos, nosotros también, no sé si tiene algo que ver o es una cuestión política. La verdad no creo que deba analizarse eso y no tiene que ver una cosa con otra”, opinó.