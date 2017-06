El Secretario General de Gobierno de la Comuna recibió ayer a los trabajadores del Molino Nuevo

El funcionario se reunió, en horas cercanas al mediodía, con los empleados de la firma y se comprometió a trabajar junto al intendente Hernán Bertellys en la búsqueda de soluciones. “Nos están adeudando tres meses, no contamos con materia prima y no tenemos luz”, señalaron a los medios presentes Agustín Zambrana y Daniel Pacheco, integrantes de la Unión Obrera Molinera Argentina-Seccional Azul. También expresaron que “la empresa no cumplió con nada de lo acordado en el Ministerio de Trabajo”.

En horas cercanas al mediodía de ayer, Alejandro Vieyra, secretario General de Gobierno de la Comuna, recibió a trabajadores del Molino Nuevo S.A, nucleados en la Unión Obrera Molinera Argentina-Seccional Azul.

En la oportunidad se dialogó acerca de la preocupante situación que atraviesan los empleados de la firma, con quienes la empresa mantiene una deuda de tres meses en concepto salarial. Además, según se informó, tampoco cuentan con materia prima para seguir produciendo y se encuentran sin luz en el edificio. En este contexto de total incertidumbre, fue que se desarrolló el encuentro de ayer con Alejandro Vieyra.

Finalizada la audiencia, Agustín Zambrana y Daniel Pacheco, integrantes de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Molinera Argentina-Seccional Azul, brindaron detalles a los medios presentes sobre lo acontecido en la oportunidad y también se refirieron al preocupante escenario por el que están atravesando actualmente.

“A Vieyra le explicamos la situación del Molino, donde nos están adeudando tres meses, no contamos con materia prima y no tenemos luz”, señaló en principio Zambrana, quien paso seguido agregó que el secretario General de Gobierno del Municipio “se comprometió a contactarse con el dueño de la empresa, Martín Corna. Ahora quedamos a la espera del llamado del funcionario”.

Según señaló Pacheco, Alejandro Vieyra “se comprometió a trabajar junto al Intendente Bertellys para solucionar el tema. Van a ver qué pueden hacer ellos desde el Municipio para darnos una mano”.

Si bien no les dieron plazos concretos para una respuesta, el secretario General de Gobierno de la Comuna les informó a los trabajadores que “Paula Canevello nos va a llamar por teléfono para ver qué se puede hacer” en búsqueda de soluciones a este conflicto laboral.

“La empresa no cumplió con nada de lo acordado”

Por otro lado, Pacheco mencionó que “la empresa no cumplió con nada de lo acordado en el Ministerio de Trabajo. Además el dueño faltó a casi todas las audiencias, vino a una sola. Ahí nos dijo que nos iban a pagar todas las quincenas, pero hasta ahora nada”. “Aparentemente había un inversor que iba a poner toda la plata para pagarnos, pero eso se cayó y estamos a la espera”, apuntó Zambrana en ese sentido.

Una muy difícil situación para 30 familias de Azul

Sobre el final de la charla, Pacheco advirtió que los trabajadores “vamos al molino y cumplimos horarios. Hacemos turnos rotativos, estamos todo el día pero sin producir, porque no hay materia prima”.

Por último dio a conocer que, como el titular de la firma se encuentra en Capital Federal, la comunicación que tienen con Corna es exclusivamente vía telefónica. “Cuando viene charla con nosotros, pero el tema es el pago no la charla. Somos 30 familias las que estamos pasando por esta situación”, concluyó el empleado del Molino Nuevo.