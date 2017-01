El torneo de Vélez, por otra semana incansable

< > A partir de las 20.30 comenzará esta noche la segunda serie de cotejos del 8º Torneo de Vélez. NACHO CORREA

Comienza la segunda semana de ajetreada competencia en las entrañas velezanas, allí donde dos veces por noche, lisas y rayadas se dirimen a un lado y otro, seducidas por el “chico”. La octava edición del Torneo de Verano de bochas del Club Vélez Sarsfield agotó sus primeros cinco días de partidos, con el frenesí típico de las realizaciones bochófilas. La versión 2017 del campeonato de la V ha conseguido una notable inscripción de participantes: 42 parejas, alguna de ellas integradas por tres jugadores.

Esta noche, de nuevo con dos cotejos a partir de las 20.30 horas, se iniciará la segunda tanda de partidas, serie que decantará en una nueva fase del certamen a partir de la cual se sucederán las primeras eliminaciones.

El par de encuentros que, en dos turnos, se disputará hoy en cancha de calle Burgos es: N. Mundo – Hernando vs Estanga – Pagano / 22 horas: C. Medina – N. Medina vs R. Galván – O. Galván. En tanto que mañana, la continuidad estará dada por los mano a mano siguientes: Diorio – Draghi vs Caballero – Ponzo / N. Serantes – G. Serantes vs Hammerschmidt – Montero.

Los resultados de la semana pasada



Lunes 16: Milione – S. Mundo 15 vs. Bigalli – F. Medina – A. Giammátolo 6

Lis – J. Giammátolo – Herbosa 4 vs. González – Bertuzzi 15.

Martes 17: Inmobiliaria Gordón (J. Romero – Selva) 15 vs. Almaráz – Lagleyzza 3.

Miércoles 18: A. Lamas – M. Lamas 8 vs. García – Pérez Varela 15.

Giunta – Reyero – Gaitán 3 vs. Ocampo – Sáenz Valiente 15

Jueves 19: Giannoni – Tiseira – Trepichio 15 vs. Luz Azul (Milanesi – Milanesi) 1.

Adaglio – Tumminaro 2 vs. Salascki – K. Siris 15

Viernes 20: F. Diorio – L. Romero 15 vs. Sierra – Fittipaldi 8.

Sánchez – Burgos 6 vs. Orlando – Urretta 15.