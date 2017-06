El Tribunal de Penas dio por ganado el partido a Sarmiento de Tapalqué

Basándose en el informe del árbitro Germán Castro, que dirigió la revancha de cuartos entre la “estrellita” y Boca, el ente liguista definió el triunfo del elenco tapalquense. No pudo acreditarse la agresión que –el club boquense afirma– habría sufrido Martín Traina. La dirigencia xeneize aún no había decidido apelar al Consejo Federal de AFA.

< > NACHO CORREA

Los cuartos de final no terminan de pasar, y las causas que hacen que de alguna manera siga siendo presente son totalmente indeseadas. Tienen cimientes en la violencia y dan pie a un derrotero burocrático que macula todo lo que a los futboleros conmueve de este juego. Por supuesto que no escasean los chusmeríos, las tergiversaciones y un ímpetu liguista inclinado en favor de la continuidad del “show”, como si acaso revisar las profundidades fuera demorarse de gusto.

En el término de unos pocos días, la dirigencia del club Boca presentó ante el Tribunal de Penas liguista una nota en la que exponía su versión de los hechos acontecidos el domingo en cancha de Sarmiento, al momento en que ambos elencos de Primera estaban a punto de terminar la revancha de cuartos de final, favoreciendo el resultado a la estrellita por 3 a 2. Boca confirma que Martín Traina –delantero xeneize– fue impactado por una piedra arrojada desde la parcialidad local, impacto que le produjo un hematoma en la frente.

En esa nota, puntualmente lo que la institución auriazul solicitaba es la aplicación del artículo 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas de AFA, donde se constata que si un partido se suspende por una agresión hacia los protagonistas por parte de una parcialidad, resulta aplicable la quita de puntos al equipo cuyo público sea el que produce dicha agresión. En definitiva, lo que Boca reclama es que, ante esa quita de puntos a su adversario, termine siendo determinado como ganador del cotejo y, en definitiva, semifinalista.

Un dato importante en todo esto es que Germán Castro, el árbitro del partido, suspendió el encuentro en Tapalqué, no lo dio por finalizado. Cumplido el minuto 90, Castro adicionó 6 más, de los cuales se concretaron 4, dado que en ese instante se iniciaron los disturbios. En su informe, el juez Castro confirma que suspende el encuentro, pero no acredita la agresión a Traina. Su decisión se basa en los dichos del delantero (quien no se sentía en plenitud física), en la constatación del golpe que el jugador poseía y los inmediatos tumultos que se suceden entre parte del plantel boquense y un sector de la parcialidad de Sarmiento. Vale anotar aquí (y esto consta en el informe) que ni los jueces, ni la policía pudo dar con el supuesto proyectil que golpeó al hombre de Boca.

Esa versión volcada por el árbitro en el informe oficial del partido, termina siendo fundamental para que el Tribunal de Penas enfoque su decisión.

Desde la LFA se le corrió un traslado a Sarmiento de la nota presentada por Boca. La institución tapalquense efectuó su descargo en la liga, a través del cual niega fundamentalmente que Traina haya sido golpeado con una piedra arrojada desde su hinchada.

Con el informe de Castro como basamento fundamental para tomar una decisión, el Tribunal de Penas determinó, el jueves por la noche y lo publicó ayer, con llamativa prontitud, dar por ganado el cotejo a Sarmiento por 3 a 2. Son dos artículos (ligados a los valores) del RTP los que el ente liguista aplica: el 32 –que establece la resolución sujeta al espíritu de ley o conforme a los principios del deporte– y el 33 –que versa sobre la confianza a la “libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva y del Tribunal de Apelaciones cuando le corresponda actuar”–. Dicho Tribunal sostiene que debido a que el informe de Castro no confirma la agresión con una piedra a Traina y no establece si se produjo lesión física en él (no hay informe médico al respecto), además de concluir que los motivos de la suspensión no están claros, el vencedor de esta revancha de cuartos de final es Sarmiento de Tapalqué.

Anoche, EL TIEMPO consultó a Pablo Aprea, presidente de Boca Juniors. Hasta el cierre de esta edición, el club no había tomado una decisión concreta sobre si realizar una presentación ante el Consejo Federal de AFA. No obstante, la intensión boquense es llegar hasta este estamento para que interceda.