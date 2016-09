“El vecino tiene que actuar para acompañar, pero la responsabilidad de la acción es de los funcionarios”

< > Dora Villarreal, integrante del Plenario de Comisiones Vecinales, habló con este diario sobre la última reunión que mantuvieron y las prioridades a solucionar.

Así lo expresó la dirigente barrial Dora Villarreal, luego de que el jueves volviera a reunirse el Plenario de Comisiones Vecinales. “El Plenario ahora está presente”, advirtió, al tiempo que pidió un trabajo integral que permita ir solucionando las muchas problemáticas que aquejan a los barrios. Señaló que tanto funcionarios como concejales y la justicia, deben comprometerse en ese sentido.

Integrantes del Plenario de Comisiones Vecinales continúan recorriendo diferentes barrios de la ciudad, relevando necesidades con el objetivo de estar presentes en cada sector y, así, relevar las necesidades para transmitirlas a las autoridades competentes.

Es la modalidad que han adoptado de un tiempo a esta parte para no dejar caer los reclamos.

La dirigente Dora Villarreal, integrante del Plenario y presidenta de la comisión vecinal de Monte Viggiano, habló ayer con este diario y señaló que la prioridad es el arreglo de las calles de tierra, ya que en algunas apenas se puede transitar por el pésimo estado en el que se encuentran, lo que contribuye además a agravar otra de las problemáticas en la ciudad como es la del tránsito y la falta de controles.

En ese marco, Villarreal apuntó que lo que solicitan es un trabajo integral y que funcionarios, concejales y la justicia tomen cartas en el asunto.

Especial hincapié hizo en los representantes judiciales, de quienes dijo que no han concurrido a ninguna de las reuniones convocadas por el Plenario. “Sería bueno que concurran porque ahí conocerían la otra parte”, sostuvo.

Reclamos y prioridades

En principio, la dirigente comentó que el último lunes mantuvieron un encuentro con el director de Hidráulica y Pavimentación, Jorge Sarasola, por el arreglo y mantenimiento de las calles, ya que previamente ese funcionario había solicitado reunirse con integrantes del Plenario “porque dijo que nosotros le teníamos que dar el plan para el arreglo de calles, ya que no sabía dónde ir ni cuáles eran las más urgentes”.

En ese marco, le hicieron entrega de un informe elaborado desde el Plenario donde marcaron algunas prioridades, como por ejemplo aquellos sectores donde debe pasar el transporte público de pasajeros como los barrios Urioste y UOCRA. Allí, señaló, es imprescindible que el municipio intervenga para que el servicio de colectivos reanude su circulación donde hoy está cortado.

Villarreal dijo que la reunión “fue productiva. Ahora le vamos a dar tiempo para que terminen lo que empezaron a arreglar en Villa Piazza Centro, Norte y Sur, y también donde le marcamos nosotros. Después, queremos saber dónde van a seguir porque son muchos los barrios que tienen necesidades en este aspecto”.

Posteriormente, el jueves se realizó un encuentro en Monte Viggiano entre algunos presidentes de comisiones vecinales y vecinos de ese sector, en la que se informó los alcances de la reunión con Sarasola “y también para que sepan que los reclamos siguen manteniéndose”.

Remarcó en ese contexto que “los vecinos nos acompañan en esta movida que empezamos desde el Plenario de ir cada semana a un barrio distinto. Lo que queremos que sepan vecinos, funcionarios y concejales es que el Plenario ahora está presente y que todos los presidentes que podemos, vamos a cada barrio y lo recorremos caminando para ir relevando las necesidades”.

En este punto, advirtió que “funcionarios y concejales sería bueno que recorran los barrios y vean ellos mismos las necesidades que hay, porque a veces parece que lo que nosotros decimos es mentira o exageración, cuando no es así. Las necesidades están y si fuesen, las verían y actuarían en consecuencia. Pero lo que pasa es que por ahí no tienen tiempo de ir a visitar los barrios…”.

Trabajo integral

Desde hace un tiempo ya, desde el Plenario bregan sobre todo por esas prioridades que Villarreal marcó que son el arreglo y mantenimiento de las calles porque esto, además, repercute en otra de las grandes problemáticas como es el tránsito.

“Hay calles de tierra en las que no se pueden andar. Algunos sectores no tienen ni siquiera veredas y la gente tiene que caminar por la calle, con el peligro que eso conlleva. Además, cuando llueven dos gotas es tanto el barrial que es imposible transitar”, marcó, sin olvidar mencionar que lo que dificulta que se encuentre una solución es el hecho de que no hay controles “sobre los camiones y las chatarras que circulan. Falta un trabajo integral”.

Consultada cómo viene siendo la respuesta del Ejecutivo hasta el momento, sostuvo que en lo que hace a la inseguridad -otra de las cuestiones que preocupa-, “poco. Si bien la policía acude, lo hace cuando uno ya tiene el delito. Nosotros pedíamos prevención, que se trabajara con todos los actores sociales, sobre todo con la justicia, que es lo que falta”.

En este punto, la dirigente barrial apuntó que “la herramienta de la justicia es importante y nunca se acercó a ninguna de las reuniones que hemos convocado. Se manejan sólo por expedientes y sería bueno que concurran porque ahí conocerían la otra parte. Y este pedido es tanto para la justicia como para funcionarios y concejales”.

Volviendo sobre la relación con el Ejecutivo, a diferencia de lo que sucedía en la anterior gestión, marcó que “por lo menos nos van escuchando y algunas acciones estamos empezando a ver”.

Señaló así que “esto es importante porque lo que queremos es agilizar el trabajo. Si funcionarios, concejales y la justicia concurriesen a los dirigentes de las comisiones, que hace años que estamos en esto y sabemos las problemáticas de cada calle, cada número y cada dirección, sería más fácil y más ágil para ellos y para nosotros. Porque el reclamo constante desgasta y parece que tenemos que pedir de rodillas las cosas, siendo que la obligación es de otras personas, no nuestra”.

En ese punto, añadió por último que “el vecino tiene que actuar para acompañar, presentar alguna iniciativa, pero la responsabilidad de la acción es de los funcionarios”.

Las reuniones como las que mantuvieron el jueves en Monte Viggiano se realizaron también en los barrios Urioste, UOCRA y Villa Fidelidad. En este último se abordó exclusivamente la problemática del tránsito en todo el sector de la Costanera.