< > FOTO: JOSÉ BERGER

La Federación de la Provincia de Buenos Aires, de nuevo establecida en la sede alba, designó la cancha de AAC para que reciba –hoy a las 12 horas– la 2º fecha del Clausura de Menores. Un equipo azuleño y otros once representativos bonaerenses darán forma a la serie de cotejos en categorías Sub 15 y Sub 16. /PÁG. 11