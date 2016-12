En enero podría reabrir el frigorífico

Su posible puesta en marcha viene generando expectativa desde hace un tiempo en la comunidad. Al ser consultado ayer por este diario, Miguel Ángel Otero, integrante de la comisión directiva del Sindicato y de la Federación de la Carne, fue cauteloso ante los trascendidos con el fin de no generar falsas expectativas, sobre todo en aquellos que están aguardando recuperar sus fuentes laborales. “Sé que le quedaban concretar dos o tres obras que le habían pedido desde el mercado europeo. En la última charla que tuve me dijeron que iban por buen camino, que estaban muy avanzados, por eso es que tenían la confianza de poder arrancar en el mes de enero”, señaló, aunque remarcó que nada está confirmado todavía.

< > Miguel Ángel Otero, integrante de la comisión directiva del Sindicato y de la Federación de la Carne, habló ayer con este diario. ARCHIVO/EL TIEMPO/NACHO CORREA

La posible reapertura del frigorífico local se viene abarajando desde hace un tiempo atrás, lo cual -lógicamente- genera esperanza y expectativa en la comunidad azuleña.

En los últimos días trascendió que el mes de enero sería fundamental en ese aspecto, razón por la cual EL TIEMPO consultó ayer a Miguel Ángel Otero, integrante de la comisión directiva del Sindicato y de la Federación de la Carne, y delegado reorganizador del gremio en el ámbito local.

Ante el escenario planteado, el dirigente fue cauteloso ante los rumores con el fin de no generar falsas expectativas, sobre todo en aquellos que están aguardando recuperar sus fuentes laborales en la planta local.

“Decir en qué fecha van a empezar sería muy arriesgado”

“Tenemos la misma información que tienen todos, que la intención es reabrir el frigorífico en enero, pero no hay fecha confirmada. El tema es que yo no puedo salir a decir lo que manifiestan los demás porque tengo que ser cuidadoso para no ilusionar a la gente y que después no se concrete”, señaló Miguel Ángel Otero en el comienzo de la charla con este diario.

Asimismo, el dirigente gremial refirió que “la intención que tiene la empresa es iniciar en enero, pero en qué fecha y si tienen todo en orden, verdaderamente lo desconozco”.

Igualmente, Otero dio a conocer que se reunirá con los empresarios que se hicieron cargo del frigorífico pasadas las fiestas de Fin de Año.

Anteriormente “estuvimos con ellos cuando fuimos para Azul a realizar la prueba para el mercado europeo, pero después no los vimos más. Sí mantenemos comunicaciones telefónicas. Por eso decir en qué fecha van a empezar sería muy arriesgado de mi parte, ya que a mí no me han confirmado nada. Lo único que sé es que tienen la intención de arrancar en enero”.

“Estaban muy avanzados”

Al ser consultado sobre si estaba al tanto de las reformas realizadas en la planta local, Otero respondió que “sé que le quedaban concretar dos o tres obras que le habían pedido desde el mercado europeo. En la última charla que tuve me dijeron que iban por buen camino, que estaban muy avanzados, por eso es que tenían la confianza de poder arrancar en el mes de enero”.

El dirigente sindical informó también que -de acuerdo con lo que se le indicó en su momento- la idea de la empresa es “hacer todo para la exportación”.

“Ahora hay un solo dueño y es visible”

Por otro lado, el delegado reorganizador del Sindicato de la Carne local expresó que “lo que hay que rescatar es que ahora tenemos con quien hablar, hay una empresa que realizó una inversión muy grande como para venir y cerrarlo a los dos o tres meses”.

“Nosotros nos tomamos de esa situación. Ahora hay un solo dueño y es visible. Eso es muy importante”, agregó Otero, quien paso seguido explicó que “si tomamos en cuenta las imágenes anteriores y la de ahora, con todos los millones que se invirtieron en la reestructuración de la empresa, creo que no están jugando como para trabajarlo un año nada más, porque no creo que en tan poco tiempo recuperen lo que invirtieron en esta planta”.

“La gente está cansada de que se les diga una cosa y después se haga otra”

En otro tramo de la entrevista mantenida con este matutino, el dirigente de la Federación de la Carne subrayó que “en principio se habló de reincorporar a la mayoría de los trabajadores que ya se estaban desempeñando en el lugar. Y a medida que se vaya avanzando, la empresa tiene intenciones de ocupar más gente. Pero decir qué cantidad de personal se tomará me resulta imposible. Tengo que ser cuidadoso porque la gente se toma mucho de mi palabra y se pueden generar falsas expectativas; y verdaderamente la gente ya está cansada de que se les diga una cosa y después se haga otra”.

“Lo importantees que se abra”

Sobre el final del diálogo con este diario, Otero reiteró que “lo que menos quiero es generar falsas expectativas en la gente porque sé lo que vienen sufriendo los trabajadores. La tranquilidad que tenemos como gremio -y nuestro secretario General, José Alberto Fantini- es que la empresa ha invertido muchísima plata como para trabajar un año y después irse”.

“Ojalá se abra en enero el frigorífico. Nosotros hubiésemos querido que la reapertura fuese antes de las fiestas de Fin de Año porque habría sido muy lindo para la gente de Azul. Finalmente no se logró, pero lo importante es que se abra”, concluyó el dirigente sindical.