“En la Justicia hay muchos aspectos a mejorar”

Lo dijo Jorge Gustavo Volante, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, quien contó sus experiencias en esta profesión y también brindó un panorama de la situación jurídica del país.

< > Jorge Gustavo Volante presidente el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. JOSÉ BERGER

El abogado Jorge Gustavo Volante tiene en su haber 25 años de ejercicio profesional. Su conocimiento y experiencia en materias como civil, comercial y laboral, le ha permitido ofrecer una cobertura legal completa y especializada tanto a particulares como a empresas de Olavarría y en la región. Actualmente es el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul e integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de celebrarse hoy el Día del Abogado, su amplia e intensa trayectoria permitió mantener una charla con este medio para dar a conocer su historia en la profesión y en la dirigencia, además de brindar un panorama sobre la situación jurídica en el país.

Una vocación acentuada

-¿Por qué decidió estudiar Derecho?

-Decidí estudiar Derecho porque estaba convencido desde la escuela secundaria. Me gustaban las materias relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanidades. Además, por mi hermano mayor Mario, que ya estaba recibido de Abogado y tenía conocimiento de la profesión.

-¿Dónde cursó sus estudios?

-Estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Gran parte de la carrera la hice como alumno no regular rindiendo las materias como libre.

-¿Cómo fue su recorrido profesional y laboral?

-Mi vida personal y laboral se desarrolló en la ciudad de Olavarría. Comencé en el estudio jurídico de mi hermano Mario, en el año 1991. Posteriormente se fueron incorporando nuevos profesionales al estudio, siendo en la actualidad un total de 11 abogados los que integran el equipo de trabajo. Siempre ejercí la profesión en forma independiente en materia civil, comercial y laboral.

-¿Cumplió con todas sus metas?

-A nivel profesional estoy conforme con el trabajo y con los logros obtenidos.

Desempeño como colegiado

-¿Cómo se vinculó con la actividad colegiada?

-Desde el año 2006 empecé a participar en la Asociación de Abogados de Olavarría como parte integrante de un grupo de colegas que nos acercamos a la institución con ganas de trabajar en la colegiación. Fui presidente en dicha Asociación en dos períodos, integrando simultáneamente el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul representando a Olavarría. Durante la presidencia del Dr. David Cordeviola, me desempeñé como Secretario de esta institución y, desde el mes de mayo de 2014, la presido.

-¿Qué balance hace de su trabajo allí?

-El balance del trabajo que junto con un gran equipo venimos desarrollando en el Colegio es positivo. Tratamos de conformar un Consejo con abogados que representen a todas las ciudades que integran el Departamento Judicial. Aspiramos a un Colegio de puertas abiertas en la que puedan participar todos los colegas matriculados. Ellos lo hacen a través de los Institutos de las distintas ramas del Derecho que están conformados en el Colegio mediante los cuales se realizan capacitaciones y jornadas.

-¿Cuál es la importancia del colegio en la comunidad local? ¿Cuál es su aporte?

-Entre las funciones que se desarrollan desde el Colegio de Abogados, se asiste gratuitamente a personas que no tienen recursos suficientes para pagar a un abogado particular. Este servicio que funciona en las ciudades de Azul, Tandil y Olavarría, cumple con las mismas funciones que la defensoría oficial. También en el Colegio se lleva un registro de abogados del niño, especializados en la materia. Los mismos son sorteados a medida que un Juzgado los requiera. De igual forma y con similares procedimientos existe un registro de asistencia a la víctima. En breve se va a poner en funcionamiento el sistema de Asistencia Jurídica al Trabajador (AJUTRA), por el cual se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Ese sistema va a permitir que un trabajador que no tenga recursos suficientes pueda ser asistido por un abogado sorteado de una lista que se implementa en el Colegio.

El festejo de los 100 años del Departamento Judicial

-¿Qué sintió al participar de los festejos por los 100 años de la creación del Departamento Judicial?

-Con motivo de los festejos de los 100 años de la creación del Departamento Judicial sentí un gran orgullo y responsabilidad de participar junto con otros estamentos del ámbito judicial en la organización. Fue muy importante poder reunir a distintas instituciones, funcionarios provinciales y nacionales que vinieron a sesionar; como el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Abogados, el Consejo de la Magistratura (que sesionó por 2º vez fuera de la ciudad de La Plata) y otros, convirtiendo este acontecimiento en un hecho histórico para la ciudad y todo el Departamento Judicial.

-¿Cómo se dio su llegada al Consejo de la Magistratura provincial?

-Integro el Consejo de la Magistratura Provincial por elección que realizaron mis pares con motivo de integrar el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. El Consejo de la Magistratura está integrado por distintos estamentos. Lo preside un miembro de la Suprema Corte, en la actualidad el Dr. Eduardo De Lázzari y está representado por cuatro consejeros que representan al Poder Ejecutivo, cuatro al Colegio de Magistrados, cuatro del Colegio de Abogados y legisladores provinciales (tres diputados y tres senadores).

-¿Cuéntenos de su experiencia como integrante de este Consejo?

-La experiencia es muy buena ya que permite hacer aportes desde la colegiación. Desde allí se impulsa el nombramiento de magistrados y funcionarios que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público. De esta manera se van cubriendo las vacantes que se van originando. También se peticiona la creación de nuevos organismos para un mejor funcionamiento en la administración de Justicia.

-¿Qué expectativas tiene con las políticas judiciales que está ejerciendo este gobierno?

-Es evidente que se está trabajando desde las distintas instituciones del ámbito judicial para abordar la problemática actual de la justicia en la provincia. Recientemente se creó la Comisión de Mapa Judicial, la cual integramos, para evaluar las necesidades en cada Departamento Judicial (vacantes producidas o creación de nuevos cargos). Por otro lado, la implementación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas es una modernización tecnológica de los procesos judiciales.

Cambios en el área judicial

-Durante este año ¿cuáles fueron los últimos cambios o avances en el área judicial? (en cuanto a leyes relacionadas a esta profesión; ejemplo: ley del arrepentido u otras)

-Durante este último año se implementó la Ley de Abogado del Niño, por la cual se garantiza el derecho del niño, niña o adolescente a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten dándole en particular la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. Para ello se prevé la existencia de un abogado especializado en la materia.

-¿Qué lectura y balance hace de los cambios en el Nuevo Código Civil y Comercial?

-Respecto de los cambios en el Nuevo Código Civil y Comercial considero que son importantes y beneficiosos. Teniendo en cuenta que la sociedad está en constante cambio y evolución, las leyes deben actualizarse para acompañar las nuevas realidades que se originan.

-¿Cuál es tu diagnóstico acerca de la situación jurídica en el país?

-Considero que en la Justicia hay muchos aspectos a mejorar. Si bien se hacen propuestas superadoras y se elevan peticiones a las autoridades provinciales, la falta de recursos económicos imposibilita desarrollar las ideas. A modo de ejemplo, resultaría necesario la creación de más Juzgados de Familia en toda la provincia para atender las problemáticas que en ese ámbito se producen, como los temas de violencia de género, pero el condicionante económico a veces lo impide. Por esto desde el Colegio tenemos que colaborar para ayudar al sistema y lograr que funcione de la mejor manera posible.

“El mejor instrumento para la convivencia humana”

-Desde su experiencia, ¿qué le gustaría decirle a los jóvenes abogados que están abriendo su propio camino?

-Ser abogado hoy es distinto a lo que significaba 20 o 30 años atrás. La evolución demográfica y la cantidad de abogados y abogadas que ejercen en la actualidad, hace que la profesión sea cada vez más compleja. Por esto, el mensaje para los jóvenes abogados es que se capaciten, se comprometan con la profesión y trabajen con dedicación y responsabilidad. Sea como fuere dónde desempeñen su función, en el campo de la práctica, de la docencia o de la justicia deben realizarlo con un espíritu de respeto y armonía hacia los colegas más allá de la defensa de los derechos de sus patrocinados o clientes.

-¿En el Día del abogado que mensaje le darías a tus colegas?

-Entendiendo que el Derecho es el mejor instrumento para la convivencia humana, para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, tenemos que defender y enaltecer con la práctica cotidiana nuestra profesión.

AGASAJARÁN A MATRICULADOS POR SUS 25 Y 50 AÑOS EN LA PROFESIÓN

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul realizará el 3 de septiembre la fiesta del Día del Abogado. Se llevará a cabo en Tandil, donde estarán todos los profesionales que trabajan en los distintos distritos que componen esta jurisdicción.

En esa fecha, el Colegio les hará entrega de medallas y placas recordatoria a distintos profesionales por sus 50 y 25 años de trayectoria como matriculados.

De los profesionales con ejercicio, se encuentran Marcos Alfonso Comparato, Claudia Cecilia Arias, Alejandro Yurno, María Josefina Pifano, Néstor Javier Caracoix, Gustavo Enrique Domínguez Arano, Graciela Raquel Rocha, Jorge Eduardo Roccia, Sergio Gustavo Volante, Nelson Manfredo Di Giacomo, Álvaro Mario Ressia, María Cecilia Erasun y Gabriel Argentino March, quienes serán distinguidos por haber llegado a los 25 años de trabajo.

También, desde esta entidad informaron que se vivirá un momento especial cuando Juan José Bogliolo reciba su medalla de reconocimiento por sus 50 años como matriculado en el Colegio de Abogados.

Asimismo recibirán distinciones distintos profesionales de otras ciudades, ya que el Colegio comprende 11 Partidos del centro de la Provincia.

Además de la ciudad cabecera, son integrantes de esta entidad Tandil, Olavarría, Las Flores, Tapalqué, Benito Juárez, General Alvear, Rauch, Laprida, General Lamadrid y Bolívar.

La cena de camaradería desde hace años rota entre tres ciudades: Azul, Olavarría y Tandil.

El año pasado se realizó en el Club Social de Olavarría. En este 2016 se organizará en Tandil y el año que viene le tocará a Azul volver a convertirse en la anfitriona de los abogados que componen parte del Colegio.