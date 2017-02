En respuesta al Sr. Matias Verna.

Sr. Verna: Yo no sé quién le habrá dado esa información que usted publica y habla de María e hijos/as. En primer lugar le voy a decir que, antes de publicar eso, tendría que conocer más a la familia.

Quizás habrá conocido a Miguelito y conocerá a Roberto, pero no a todos.

En una parte del texto usted escribe que María le decía que “los chicos le salieron todos chorros y las chicas todas putas”. Le voy a contestar sobre esto, ya que me siento identificado porque soy hijo de María y hermano de Miguelito y Roberto. Desde ya quiero que sepa que no soy así, como usted lo expresa. Jamás estuve en la cárcel, jamás nada. Ojo, con esto no quiero decir que algún día no lo esté, ya que somos seres humanos y cometemos errores. Yo trabajé desde los 13 años y siempre me gustó trabajar. Desgraciadamente me junté de muy chico y me fui de Azul cuatro años. Al volver conocí a la cual hoy es madre de mis cuatro hermosos hijos y con la cual formé una familia.

De todas formas, yo no creo que mi madre le haya dicho eso, porque te dirigiste hacia todos los chicos y entre ellos estoy incluido, siendo que para ella y todos yo soy distinto. Me conocen todos, y sino pregunte que le vana saber decir.

Con esto no quiero crear una polémica o buscar pelea, sino que reflexione y antes de juzgar conozca a las personas.

Si conoce a mis hermanos, conoce a mi apellido, y si le interesa dialogar venga a Azul. Mi nombre es Carlos.