“Es importante que saneen el basural, nos parece perfecto, pero durante dos años no hicieron nada”

Este concepto fue vertido ayer por el secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul en diálogo con EL TIEMPO. En la charla, el dirigente del SOEMPA se refirió a los diferentes “frentes de lucha” a los que se está abocando la organización gremial que integra. Además de hacer alusión a la situación de la ex EcoAzul, también habló del incumplimiento del Departamento Ejecutivo en lo que tiene que ver con la entrega de ropa a los agentes comunales.

< > Por el incumplimiento del Departamento Ejecutivo en lo que tiene que ver con la entrega de ropa hubo dos audiencias en la Delegación Azul del Ministerio de Trabajo. Como no se logró arribar a un acuerdo, el miércoles tendrá lugar un nuevo encuentro. GENTILEZA SOEMPA

Ruben Rodríguez, secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), dialogó ayer con EL TIEMPO sobre los diferentes “frentes de lucha” a los que se está abocando la organización gremial local.

Entre otras cuestiones, habló sobre la situación del basural y del incumplimiento del Departamento Ejecutivo en lo que tiene que ver con la entrega de ropa a los agentes comunales.

“Durante dos años no hicieron nada”

En principio el dirigente del SOEMPA apuntó que desde la organización sindical de la cual forma parte celebran la iniciativa de saneamiento del basural: “Nos sentimos más partícipes que la gestión Bertellys por lo que está pasando, ya que después de tantas luchas que emprendimos y denuncias realizadas es una satisfacción esta obra. A nosotros nos interesaba de verdad la salud de los trabajadores y el compromiso social para con los vecinos, que a casi nadie le importó, solamente a algún concejal al pasar, pero a los Ejecutivos de turno, nada”.

Asimismo Rodríguez expresó que “lo que le planteamos al Ejecutivo es que no hagan propaganda política barata, ya que actualmente hay una causa judicial en curso en contra del Intendente anterior (por José Inza) y de su Secretario de Obras Públicas (Héctor Bolpe), y si a mí me citan a declarar -o tal vez me presente espontáneamente- voy a solicitar que se sancione de la misma manera al Intendente actual y a su secretario de Obras Públicas, porque hace dos años que nos siguieron sometiendo a los trabajadores y a la población en general a la misma contaminación y al mismo daño ambiental”.

“Es muy importante que saneen el basural, nos parece perfecto, había que hacerlo, pero durante dos años no hicieron nada. En la actualidad, los trabajadores siguen sin ropa, sin máquinas, sin nada. Por eso es que ya empezamos a prever para dentro de seis meses, ya que son esos empleados los que se van a quedar en el basural: ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer?”, se preguntó el secretario Adjunto del SOEMPA.

En idéntico sentido, el dirigente gremial mencionó: “Como nosotros no dormimos como el Ejecutivo, ya tuvimos algunas reuniones y hemos avanzado. Nos reunimos con Jorge Palmisano (secretario de Obras Públicas de la Comuna), a quien le pedimos que a los trabajadores del área no los trasladen a otras (que, por ejemplo, hagan tareas de saneamiento de microbasurales y demás). También les sugerimos que dos o tres empleados por día estén presenciando las maniobras para ver cómo se trabaja; así de esa manera se capacitarían gratuitamente”. “Eso lo resalto porque hay un grupo de ocho trabajadores que quieren permanecer en el lugar. En un área que es totalmente rechazada por todos y nadie quiere ir, ellos están dispuestos a seguir. Eso hay que fortalecerlo y privilegiarlo”, agregó Rodríguez, quien paso seguido apuntó que “nos gustaría que la Municipalidad tenga un plan estratégico a largo plazo, porque en cinco o seis meses (lo que tarde la obra) Malvinas entrega el predio y…arréglense como puedan”.

Por esa razón es que la Comuna “debería tener las máquinas en condiciones, camiones, un predio nuevo. Nosotros somos previsores y sabemos que las gestiones pasan y sería muy bueno que esto sea una política de Estado y que se trabaje al respecto, más con la inversión económica que se está volcando hoy”.

“Casi en noviembre y no hicieron ni una sola entrega de ropa”

En el marco del conflicto por el incumplimiento del Ejecutivo en torno a la entrega de ropa para los empleados municipales, el secretario Adjunto del SOEMPA informó que se desarrollaron -en los últimos días- dos audiencias en la Delegación Azul del Ministerio de Trabajo.

“A la primera de las reuniones no llevaron nada, solamente escucharon el reclamo. En la segunda no comparecieron, solamente presentaron una nota en la que dicen que no hicieron tiempo para confeccionar los listados, que están trabajando en eso”, comentó Rodríguez.

Según explicó el dirigente sindical azuleño, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene a la espera de arribar a una solución.

De todas formas, el gremialista local hizo “un mea culpa institucional. Creo que nosotros hemos sido excesivamente dialoguistas. Estamos casi en noviembre y no hicieron ni una sola entrega de ropa, cuando deben ser dos por año. Ni presupuestada estaba”. “Eso demuestra el interés que tiene la gestión Bertellys por los trabajadores”, consideró el gremialista ante el escenario planteado.

En idéntico contexto, Rodríguez resaltó que se está manejando una posibilidad que “sería innovadora, de realizar una presentación similar a un recurso de amparo para que se intime al Municipio y cumpla con la normativa vigente. No nos gustaría llegar a esa instancia porque implicaría dejar en ridículo a los abogados de la Municipalidad y mostrar un poco más allá la mala gestión del intendente Bertellys al respecto. Esperamos que se resuelva antes y que salgamos adelante de buena manera. Ojalá sea el miércoles que viene”.