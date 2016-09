“Es mucho lo que Margarita ha puesto en juego y ahí es donde uno comprueba su valentía y entrega”

La reflexión surgió del presidente del comité provincia del GEN, Omar Duclós, al hacer un juicio de valor sobre el libro que la líder del espacio político, Margarita Stolbizer, editó recientemente. Por otro lado el ex Intendente Municipal y diputado nacional confirmó el ofrecimiento para sumarse al directorio del OCEBA, el organismo que debe controlar a las prestatarias de energía eléctrica en el territorio bonaerense. Aclaró que él ya aceptó la propuesta.

< > Una importante representación del abanico político nacional estuvo en la presentación en sociedad de la publicación “Yo acuso”.

El presidente del comité provincia del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Omar Duclós, consideró que será “un honor” recibir en esta ciudad el próximo sábado a la líder de ese espacio político a nivel nacional, para presentar el libro de su autoría “Yo acuso”. “Para nosotros es un honor que Margarita (Stolbizer) esté visitándonos el próximo sábado, en una fecha tan cercana a lo que ha sido la presentación tan exitosa de su libro ‘Yo acuso, en la búsqueda de verdad y justicia’, que fue el jueves pasado en la Ciudad de Buenos Aires, donde pudimos ver con mucha satisfacción la convocatoria tan amplia y representativa de un arco ideológico muy plural”, destacó el ex Intendente Municipal de Azul y diputado nacional con mandato cumplido. Duclós expresó que “hoy es difícil encontrar otra figura que tenga esa convocatoria, que logre el reconocimiento de diversos sectores a partir de su prestigio, a partir de su liderazgo ético y del respeto y admiración que genera”.

En referencia a la publicación, el dirigente azuleño dijo que “en este libro Margarita da testimonio de un trabajo de investigación que vino realizando en los últimos años; una investigación valiente, muy comprometida y consistente porque, cuando le ha llegado información, ha profundizado la búsqueda de pruebas, el análisis antes de realizar una denuncia. Las denuncias (penales) las ha realizado cuando ha llegado a su íntima convicción de que realmente podía haber delito y que su deber como figura pública, como funcionaria pública era ponerlo en conocimiento de la justicia. En el libro ella también analiza el proceso social, político, económico que se ha dado en nuestro país para que pudiera instalarse y desarrollarse esta matriz de corrupción tan escandalosa donde están los protagonistas centrales que son los funcionarios corruptos encabezados por la familia presidencial; están los empresarios que formaron parte de este entramado y también está la participación de la sociedad”.

Sociedad interpelada

En la entrevista con este diario, el ex jefe comunal local rescató que en el libro la figura máxima del GEN “nos interpela porque durante mucho tiempo la sociedad no quiso enterarse; quiso mirar para otro lado cuando ya se advertía sobre la corrupción y se formulaban algunas denuncias, tardó en generarse la conciencia social y colectiva. Parecía que era una cuestión que estaba naturalizada, estaba incorporado ‘el roban pero hacen’, que había que tolerarlo y que mientras la economía más o menos funcionara y tuviéramos plata en el bolsillo, no era un tema que importara tanto”.

Tras destacar el compromiso de Stolbizer, la labor investiga de algunos periodistas y la crudeza de las imágenes de situaciones bochornosas como el conteo de plata en la financiera “La Rosadita” o el manejo de José López en su desembarco en un convento con bolsos repletos de dinero de procedencia dudosa, Duclós afirmó que “hubo de parte de la ciudadanía una toma de conciencia de lo que significaba la corrupción, que no era una cuestión abstracta sino una sustracción de lo nuestro”.

“Creo que hemos tomado conciencia que cada peso que se iba nos faltaba en insumos del hospital, en una computadora en una escuela, en un ladrillo para una vivienda social. Y Margarita también interpela a la justicia. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? ¿Dónde estaban los fiscales y los jueces? Fueron muy pocos los que tuvieron una actuación comprometida. Algunos porque no se animaron; otros porque eran cómplices y otros porque estaban especulando con su ascenso en la carrera judicial. Al mismo tiempo había un sometimiento que condicionaba la labor de la justicia”, recordó también.

Asimismo el ex intendente azuleño reclamó la intervención del Consejo de la Magistratura para analizar el rol que tuvieron los jueces en estas cuestiones durante el gobierno kirchnerista, a la vez de esperanzarse con una sociedad que tome la lucha contra la corrupción como una cuestión esencial y exija a los organismos de contralor acción ante hechos de esta índole.

En ese sentido sostuvo que, desde el GEN, apoyan que el Congreso avance en la sanción de una ley que permita al Estado recuperar los dineros que provienen de hechos de corrupción.

“La respalda su propia conducta”

Al volver sobre la figura de Stolbizer, Duclós aseguró que “es mucho lo que Margarita ha puesto en juego y ahí es donde uno comprueba su valentía y entrega porque en ningún momento ella se siente intimidada más allá de que las amenazas (contra su persona) existen”. “La respalda su propia conducta porque para emprender esta batalla, hay que tener la ‘cola limpia’. Alguien con un liderazgo ético como tiene Margarita puede llevar adelante esta batalla y esta convocatoria. Ha llegado la hora de decirle basta a la corrupción. La idea es que esto pueda ir avanzando hacia acuerdos legislativos; en definitiva, que esto vaya sentando las bases de esa Argentina transparente”, agregó.

Detalló que hoy, en un anexo de Diputados, el GEN realizará una reunión junto con técnicos del espacio a fin de analizar la propuesta que el partido llevará a la audiencia pública convocada para el 16 de septiembre próximo.

Precisó que, en el marco de la formación de dirigentes del espacio, disertará el mismo sábado, a las 9.30, el Dr. Fabio Quetlas, “un experto en temas vinculados al desarrollo local con una agenda moderna, muy interesante e innovadora donde habla de desarrollo territorial, de planificación y competitividad de las ciudades; de ciudades inteligentes”. Quetlas asesora a una red de municipios y colabora en el programa de Alfredo Leuco, que se emite por Radio Mitre.

La charla de Stolbizer se anuncia para las 11.30, en el mismo hotel céntrico, para luego participar, en la sede del GEN, de una reunión seccional.

Ampliar la convocatoria

Duclós fue consultado sobre el acercamiento que el partido ha tenido con el massismo, lo que ha motivado la reacción días pasados del dirigente de ese espacio Felipe Solá, quien pidió que Stolbizer deje de “coquetear” y defina cuál es su estrategia electoral.

“Margarita hoy tiene un reposicionamiento muy importante, es una mujer muy valiosa para continuar desempeñando un rol institucional trascendente. Es una de las figuras centrales a nivel nacional y tenemos desde que nació el GEN, justamente Generación para un Encuentro Nacional, una vocación frentista. Siempre hemos buscado ser coherente con nuestra identidad progresista, social demócrata y de centroizquierda. Esto se ha reafirmado con la experiencia electoral que tuvimos el año pasado, que fue dura y nos dejó la enseñanza de tener más apertura y la vocación de encontrarnos con otras fuerzas con las que podamos compartir un proyecto común. Cuando uno amplía la convocatoria, sabe que no vamos a coincidir en todo pero sí tener un núcleo de coincidencias que pueda sentar las bases de un proyecto común. Este año venimos compartiendo agenda legislativa con el Frente Renovador. Seguiremos explorando hacia adelante si las coincidencias son suficientes como para compartir el año próximo una misma propuesta electoral. Somos parte de una oposición seria, responsable y constructiva”, manifestó el ex jefe comunal azuleño.

OFRECIMIENTO PARA SUMARSE AL OCEBA

En otro orden se consultó a Omar Duclós respecto del ofrecimiento que ha tenido para sumarse al directorio del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. “Como oposición siempre hemos sostenido la necesidad de que la oposición participe de los órganos de control y hace un tiempo se planteó la posibilidad de que nuestro partido tuviera una representación en el OCEBA, que tiene una representación plural de cinco miembros, con gente del oficialismo y de la oposición. Allí se nos ha propuesto como fuera a través de nuestro bloque de legisladores provinciales y ellos piensan que yo puedo aportar ocupando ese espacio. Les he dicho que estoy dispuesto y está avanzando la propuesta hacia su instrumentación. Todavía no se ha producido la designación. Sabemos que hay todo un circuito administrativo que lleva su tiempo”, indicó.

El OCEBA tiene –según se indica en el sitio oficial del organismo- “actividades de control y fiscalización, normativas y jurisdiccionales en materia eléctrica. Entre las primeras -de control y fiscalización- se encuentran las de hacer cumplir la ley, el reglamento y los contratos de concesión, controlando la calidad técnica y comercial, fiscalizando la seguridad, el medio ambiente, exigiendo el cumplimiento de los cuadros tarifarios y aplicando las sanciones pertinentes cuando ello corresponda. Entre las segundas -de carácter normativo- se encuentran las de reglamentar los procedimientos de audiencias públicas, de aplicación de sanciones, de controversias y todas aquellas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines legales. Por último -en su rol de tercero imparcial- dicta actos administrativos de alcance jurisidiccional, con control judicial suficiente, interviniendo en forma previa y obligatoria en toda controversia entre agentes de la actividad eléctrica provincial, como así también en los casos de usuarios residenciales que opten por la vía del Ente”.

TARIFAZO: EL GOBIERNO Y SU “FALTA DE PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD”

Cuando se consultó a Duclós acerca del intento gubernamental de dar un “tarifazo” en servicios esenciales como gas y electricidad, el dirigente consideró que “el gobierno en general ha tenido un manejo por demás inconveniente, ha mostrado falta de percepción de la realidad, se ha mostrado desconectado de la realidad en no poder entender que era inaplicable un aumento de estas dimensiones”.

“Todos coincidíamos que había un retraso en las tarifas, que había que actualizarlas. Había una irrazonabilidad del aumento, que se tenía que producir de manera escalonada y gradual; discutir toda la estructura de las tarifas para determinar cuánto es lo que tiene que pagar el usuario; había que determinar cómo se distribuyen las cargas previendo la capacidad de pago del usuario para garantizar equidad; y también la legalidad del proceso que cuestionamos desde un primer momento y Margarita (Stolbizer) presentó en su momento una de las medidas cautelares junto con Héctor Polino, quien dirige una de las asociaciones más reconocidas de defensa del consumidor y el usuario, porque allí debía llamarse desde un primer momento a audiencia pública para explicar el alcance de los aumentos y recoger también la opinión de las asociaciones de consumidores y de los ciudadanos antes de tomarse una decisión. Esto lamentablemente no se cumplió y la Corte (Suprema de Justicia de la Nación, en el caso del reclamo por el anuncio del aumento en la tarifa del gas de red) le dijo ‘señores, tienen que hacer una audiencia pública’”.

Más adelante indicó que “otra cuestión que está pendiente es la incompatibilidad e muchos funcionarios, empezando por el ministro (Juan José Aranguren), que no puede ser ministro de Energía y al mismo tiempo titular de acciones de una de las empresas vinculadas con el sector energético como es Shell. O miembros del ente regulador del gas, que eran directivos de empresas prestadoras de gas antes del 10 de diciembre. Hay una violación a la ley de ética pública que debe resolverse y que nosotros hemos cuestionado durante todo este tiempo”.