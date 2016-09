“Es un deber de la política resolver el precio de la garrafa”

Así se lo expresó en un tramo del acto organizado por el Frente para la Victoria-Cristina Conducción el Club San Lorenzo, el cual tuvo como objetivo informar sobre el trabajo integral desarrollado desde ese espacio político en relación con el gas envasado. Participaron de la actividad el referente del FpV-CC en el ámbito local Nelson Sombra; el diputado provincial César Valicenti; las concejales azuleñas Estela Cerone y Liliana Vera; su par marplatense Marina Santoro; y el edil olavarriense Federico Aguilera.

“Un problema que es común a muchas familias”

En el comienzo del acto, que contó con una significativa asistencia de vecinos, Sombra apuntó agradeció a todos aquellos que “se pusieron las planillas al hombro” en una clara demostración de “organización ciudadana” para recolectar firmas en el marco de una iniciativa cuya finalidad es hacer visible “un problema que es común a muchas familias”.

También agradeció “la predisposición y disponibilidad” de Estela Cerone y Liliana Vera, en razón de que “fuimos al Concejo Deliberante y encontramos ediles con ganas de trabajar y de resolver los problemas que tienen los vecinos de Azul. Se pudo armar una reunión muy positiva, muy productiva, que nos da esperanza en torno a que el problema de la garrafa se pueda solucionar en esta ciudad”.

Igualmente, Sombra señaló como uno de los objetivos extender esta iniciativa hacia las ciudades de la región.

Al hacer alusión al precio de la garrafa, el dirigente del Frente para la Victoria-Cristina Conducción comentó que “en abril del año pasado se creó el Programa Hogar, sobre el cual muchos consideraron que era una propuesta de beneficio para los pobres; y dista mucho de ser un subsidio para los pobres”. En idéntico sentido, Sombra apuntó que “se trata de una revolución en la Secretaría de Energía y en las políticas de subsidios energéticos, ya que se trata de retirar la plata que se les daba a las industrias, a las empresas, y dársela a la población, que es donde se consume el gas natural”.

“No es un subsidio para sectores vulnerables; es para cualquier vecino de este país que no tenga gas de red y use gas en garrafa, gane menos de dos salarios mínimos (menos de 14.000 pesos); o tres salarios (menos de 21,000 pesos) y si tiene un familiar discapacitado; así se accede directamente al programa Hogar”, explicó el dirigente local, quien paso seguido apuntó que “otra de los ejes importantes de esta iniciativa -que no se está cumpliendo ni en Azul ni en muchas localidades del país por culpa del Estado- es establecer un precio máximo de referencia para las garrafas”.

La cadena de comercialización

Sobre la cadena de comercialización del gas envasado, Sombra comentó que “hay cuatro actores que intervienen hasta que la garrafa llega al consumidor. El primero es el que saca el gas del pozo, que es el productor. Después está el fraccionador, que es el que llena cada una de las garrafitas. Luego está el distribuidor, que es el que lleva las garrafas hasta los almacenes o a las casas de algunos vecinos. Y por último está el comerciante minorista”. “El que saca el gas del pozo le vende a la fraccionadora la garrafa a $6,50. Al distribuidor, la fraccionadora se la vende a 43 pesos. Y al almacenero se la dejan a 87 pesos para que la pueda vender a 97 pesos”; refirió.

“El precio de la garrafa se puede y se debe resolver”

A su turno, la concejal marplatense Marina Santoro informó que se presentó ante la Justicia un recurso de amparo en torno de esta problemática.

“El precio de la garrafa se puede y se debe resolver. Tiene que ser más barato. La garrafa es un bien esencial. Sin el gas envasado muchos de nosotros no podemos alimentarnos ni calefaccionarnos. Es un deber de la política resolver el precio de la garrafa”, manifestó la edil.

Santoro informó que Mar del Plata tiene 780.000 habitantes, de los cuales sólo 280.000 vecinos tienen acceso al gas de red. “O sea, hay aproximadamente unas 600.000 personas en mi ciudad que dependen del gas envasado”, contó.

El caso Mar del Plata

La edil del FpV marplatense pormenorizó lo acontecido en su ciudad en lo que tiene que ver con el gas envasado. “Después de que el 14 de julio realizáramos una denuncia junto a un grupo de vecinos beneficiarios del Programa Hogar en la que acompañamos un pedido de informes ante el Enargas por graves incumplimientos con el programa, agotamos todas las instancias administrativas. A un mes, no tuvimos respuesta favorable”, relató Santoro, quien prosiguió diciendo que “el Ejecutivo Nacional -el 29 de julio- emitió una resolución, la 19/2016, mediante la cual subieron el precio de las garrafas. Actualizaron los previos del Programa Hogar…pero para arriba. Trasladaron el tarifazo a las garrafas. Respondieron con más insensibilidad. El precio en las fraccionadoras pasó de 54 a 97 pesos. Así se elevó el valor de toda la cadena de gas envasado”.

Ante esta situación, el Frente para la Victoria marplatense realizó la presentación de un amparo contra el ministerio de Energía. De acuerdo con lo indicado se accedió a la vía judicial para que el precio de venta vuelva a ser de $54 en las fraccionadoras de toda la Argentina. La medida fue presentada en el Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata.

“El amparo es una medida cautelar que requiere que la Justicia resuelva rápidamente lo que estamos pidiendo: que no haya tarifazo en la garrafa, que se retrotraiga el precio del gas envasado. La garrafa social la consumen los sectores más humildes de la población. Esperemos que dejen de actuar como Partido Judicial y que nos acompañen”, subrayó Santoro.

“Hay una muy buena voluntad para ver cómo achicamos costos”

Por su parte, la concejal azuleña Estela Cerone señaló que en el Legislativo local se está trabajando desde hace dos semanas aproximadamente respecto a esta temática. “La problemática se tomó con mucha seriedad y nos pusimos al frente de la cuestión. Se organizó una reunión en apenas tres días. Y ese encuentro fue auspicioso. Participó -con muy buena predisposición- la gente de la fraccionadora de gas, el CEDA, la OMIC, Desarrollo Social de la Comuna y concejales de diferentes bloques. Nos faltaron los almaceneros, que era una pieza fundamental, pero desde el Centro Empresario se comprometieron a reunirse con ellos. Hay una muy buena voluntad para ver cómo achicamos costos”, consideró Cerone.

“Creo que podemos resolver este tema a la brevedad”

Más adelante, la edil local Liliana Vera, expuso que “la reunión fue muy positiva. Creo que podemos resolver este tema a la brevedad”.

“La empresa -al ser fraccionadora y distribuidora- va a intentar dejar de lado un margen de ganancia para tratar de vender más barato. El costo se incrementa en el transporte, según dijeron. Entonces, el CEDA va a dialogar con los almaceneros para ver si tienen la predisposición de almacenar las garrafas y venderlas en forma directa. El objetivo es que cada barrio esté representado y que la gente no tenga que ir hasta la ruta para conseguir el gas envasado más barato”, dio a conocer la concejal azuleña.

Vera aseguró que desde el Legislativo “también tendremos sugerirle al Ejecutivo que se respete la normativa vigente en lo laboral para las distribuidoras. La idea es que no haya nada ilegal. Que se controle esa cuestión”.

A esto Cerone agregó: “Desde el Concejo vamos a generar una ordenanza para que se incremente el número de inspectores de la OMIC y las condiciones en la que están trabajando. Hoy por hoy, lo más importante es ver cómo resolvemos el tema de las garrafas y su distribución”.

“El Estado ya no está a disposición de quienes más lo necesitan”

Sobre el final del acto el diputado provincial por la Séptima Sección Electoral, César Valicenti, resaltó que “en esta Argentina tenemos grandes problemas. Desde diciembre a esta parte, el Estado ya no está a disposición de quienes más lo necesitan”.

“Hoy gobiernan el Estado Nacional personas que no representan a los sectores más desprotegidos y sí a los más enriquecidos de la Argentina históricamente. El Secretario de Energía es dueño de una de las empresas de energía más importantes del mundo, razón por la cual es de sentido común saber para quién va a gobernar alguien que tiene acciones en Shell”, opinó el legislador provincial.

En ese aspecto Valicenti dejó en claro que “la organización popular y la participación son las herramientas que tenemos aquellos que defendemos los intereses de los humildes, de los laburantes”.

Finalmente, el diputado provincial declaró que “estas actividades hay que hacerlas masivas entre todos, porque hoy es la garrafa pero mañana vienen por nuestro trabajo; por nuestra jubilación; por nuestras escuelas. Viene por todo esta gente. Y no es porque sean malos; es porque Mauricio Macri nunca necesitó de una garrafa o de leña para calentarse; es porque Aranguren ve las casas de los barrios desde un avión. Ese es el problema y por eso tienen otra concepción. Nuestra fuerza está en la organización, hay que entender eso”.