“Es un espectáculo que cualquier ciudad quisiera tener”

La expresión surgió de César Saldain, el productor de eventos que tiene a su cargo la presentación del cantante puertorriqueño en Azul. Afirmó que Hernán Bertellys hizo más fuerza que su par de Olavarría –la ciudad de donde el entrevistado es oriundo- para tener el recital internacional.

Saldain, quien conduce un programa de radio en la mañana de una radio olavarriense, reconoció que conoce a Bertellys desde que el actual Intendente estaba a la cabeza de la organización de la Fiesta de la Vaca. Luego de ser un cercano colaborador de Ferro de Olavarría, “el club donde me crié y que ascendió jugando al Argentino B”, el productor fue el responsable de los recitales que en las últimas dos décadas dieron en el centro de la provincia de Buenos Aires Andrés Calamaro, Ricardo Montaner, Joan Manuel Serrat, Los Piojos, Callejeros, Don Osvaldo (grupo que sucedió a la banda que se vio involucrada en el fatal incendio de Cromagnon), y La Renga, con 20.000 almas entre los espectadores. “He trabajado en otras provincias también pero básicamente esos shows la idea era acercarlos a Olavarría, Azul, Tandil o Mar del Plata”, indicó. “Ahora tengo el gran desafío de hacer el show de Ricky Martin. En esta zona he tenido la suerte de hacer unas cuantas producciones y ahora tenemos este gran desafío que es algo atípico para el centro de la provincia. Estoy muy contento”, agregó.

¿Por qué Azul?

Cuando se le preguntó por qué motivo eligió Azul, Saldain respondió: “Porque está muy bien ubicada geográficamente, lo cual posibilita ante un evento que excede lo local y regional -va a ser la única presentación en la provincia de Buenos Aires- y básicamente por el gran interés que demostró el intendente Bertellys. Yo lo podría haber hecho en cualquier otro lado pero las ganas que él tuvo para que yo pueda acercarme allí, los contactos que movió, la iniciativa por la necesidad de darle una impronta a la ciudad que él gobierna, me ayudó para definirme a hacerlo ahí y trabajar con un respaldo institucional con la gente de Turismo y de Cultura”.

“Eso no significa –aclaró- que vayan a poner un peso pero sí la buena predisposición de dar a conocer a Azul al resto del país y eso fue sinceramente lo que me motivó; el intendente quería hacer el show en su ciudad”.

Tras recordar que con Bertellys tuvo un primer contacto mientras conducía la Fiesta de la Frambuesa, en Bárker, Saldain indicó que en esas circunstancias el actual jefe comunal azuleño lo invitó a conducir la Fiesta de la Vaca, labor que realizó durante “un par de años”.

“Desde el momento que él es intendente la relación va a pasar por un canal comercial y yo todo lo que pueda acercarle a su ciudad, lo voy a hacer. Lo veo muy motivado con hacer cosas por Azul. Sé de la problemática económica que tiene la comunidad; lo que esté a mi alcance de acercar grandes eventos a la ciudad, que es lo que ellos quieren hacer, lo voy a hacer; eso siempre da un gran movimiento hotelero, gastronómico, turístico importantísimo y este evento va a ser maravilloso”, añadió.

Aprovechar la magnitud del evento –

El entrevistado resaltó la relevancia que el show tendrá para esta zona del territorio bonaerense y se esperanzó con que la ciudadanía azuleña pueda y sepa aprovechar lo que un evento de semejante magnitud puede generar en la población. “Este es un evento mínimamente regional. Ojalá la región esté acorde y sobre todo los azuleños puedan responder a las expectativas que uno tiene para ser buenos receptores de la gente que venga del país a ver el show de Ricky Martin, pero que siempre va a recorrer la ciudad y los puntos turísticos. Ojalá que pasado el recital la gente pueda volver por otros motivos”, explicó.

Saldain advirtió que él, como empresario, corre un riesgo importante para llevar adelante un recital en Azul. “Desde lo organizativo, como productor, es el desafío más grande que yo tengo y estamos muy inquietos y con muchas ansias de poder estar a la altura de las circunstancias. Es un evento que moviliza mucha gente de producción y lo que van a ver como show en sí, estructura, escenario, vallado, pantalla y escenografía, no es fácil verlo en muchos lugares”, señaló.

Preguntado de si en Azul el hipódromo era el único lugar posible para realizar este recital, respondió: “En realidad el Hipódromo de Azul casi que va de la mano del interés de Hernán de hacer el evento en ese lugar, porque él había tenido contactos con el presidente de Loterías (Eugenio Melitón López) y con la gente del hipódromo; lo propusieron como evento para un lugar de estas dimensiones y a mí me pareció muy apropiado. Es como que se fue dando todo muy fácil. Cuando hay ganas de todas las partes, es todo mucho más sencillo”, precisó.

En la nota, el entrevistado dijo que de momento no puede determinar qué cantidad de espectadores habrá presenciando el recital que dará el intérprete de “La Mordidita”. Sí aseguró que es su responsabilidad velar porque, dentro del vallado, todo esté en condiciones. “Ese es mi trabajo, a eso me dedico, a que los requerimientos del artista sean cumplimentados y las necesidades de un espectáculo de esa envergadura tenga todo lo necesario. Soy productor de espectáculos y eso es lo que tengo que realizar. La gente que quieran venir va a tener la ubicación que merece y va a estar todo bien diagramado para que disfruten de un espectáculo que no es tan habitual de ver aquí en el interior”, acotó.

Fuerte movimiento en los días previos –

En cuestión de números, Saldain recalcó que el show va a generar indefectiblemente un movimiento inusual, pero que esto no entorpecerá el normal desenvolvimiento de la población local. “Desde ya que (el hipódromo) queda retirado y no va a impedir el movimiento del centro y demás, pero va a haber movimiento, los hoteles van a estar cubiertos. Son cerca de 150 personas del staff de Ricky Martin que van a estar en Azul en esos días. Un centenar va a estar cuatro o cinco días antes con lo que es vallado, armado de escenario, luces, pantallas. Tenemos un camino de mucho trabajo por delante y estamos a horas de arrancar con la venta de entradas. De tiempo estamos bien; lo que sí hay que trabajar todos los días duro para llegar al día del show con los menores imprevistos posibles y que la gente pueda disfrutar del espectáculo, que es lo que uno más quiere”, manifestó.

Indicó que si bien el artista no llega con un listado de requerimientos demasiado excéntricos, “hay que armar cerca de 20 camarines, una carpa o lugar donde se arme el catering por varios días mediodía y noche. Ojalá la gente de Azul lo sepa valorar. Es un espectáculo que cualquier ciudad del país quisiera tener”.

En tanto afirmó que el recital del puertorriqueño es, para Azul, “un punto de partida”. “Los comerciantes deberían prepararse para tener una buena recepción y estar a la altura de las circunstancias para no quedarse con este único espectáculo. Este es un punto de partida y del más alto; va a ser difícil empardar esto. El mismo recital que ven en el estadio de Vélez y de River va a estar en el hipódromo de Azul; ni más ni menos”, sostuvo, tras lo cual confió que “el hipódromo va a quedar en las mismas condiciones que lo recibimos, todo limpio”. “Esperemos que la gente acompañe. Al que no le gusta demasiado también está bueno que vaya para ver lo que es el espectáculo. El show que brinda el artista es realmente increíble; hay cambio de ropa en todos los temas. Es para ver. Va a ser un espectáculo inigualable y difícil de olvidar”, amplió.

LOS “CELOS” DE OLAVARRÍA

Reconoció que en Olavarría es posible que haya algún tipo de recriminación por el hecho de haber elegido a Azul como lugar del evento. “Puede ser que estén celosos, pero el intendente de Azul tuvo más ganas parece que otros y eso lo quiero destacar porque es buenísimo que un intendente luche sin demasiadas armas. Porque el gobierno de Azul, por lo que me ha comentado Hernán, está devastado y que él tenga las buenas intenciones de contactar con gente, de hablar con la gente de Loterías, de unirnos con la gente del hipódromo, en definitiva de generar cosas para su ciudad, yo lo valoro mucho porque soy un emprendedor nato y me gusta mucho la gente que tiene esos desafíos”, culminó Saldain.