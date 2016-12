“Esas cinco vueltas que corrí siendo campeón las disfruté como nunca”

< > Con la chapa (y el número) del campeón. Braian Stracquadaini, en la puerta de su taller de calle Alvear. “A partir de la quinta carrera empezamos a estar prendidos en el campeonato”, dijo.

El flamante soberano de la Promocional 1100 charló con EL TIEMPO y poco de su gran campaña camino a la corona quedó sin abordaje. El piloto azuleño, hijo de “Tota” Marsiglia y sobrino de “Rafa” Stracquadaini, escudriñó su propio devenir en la temporada: “La carrera del año fue la que corrimos con “Rafa”, la de Dos Pilotos”.

Cuando confiesa que, de pequeño, mientras se comportaba como la sombra de su padre en el taller, en los viajes, en los circuitos, uno de sus máximos anhelos relacionados con la Promocional era que “cuando yo sea grande todavía exista”, en su recuerdo se trasluce ese temprano (y aún perdurable) amor por el automovilismo y, en especial, por la categoría que hoy, a los 20 años, lo tiene como monarca (quizá el más joven de la categoría, el título lo logró con 19).

Braian Stracquadaini corre hace unos tres años y siempre lo ha hecho en Promocional. El vínculo, muy fuerte, con Gustavo Marsiglia, su padre, y Rafael Stracquadaini, su tío, está abarcado por la savia del amor tuerca, cuerpos y almas afiebrados por el automovilismo. Pero, además, desde el domingo 11 de diciembre de 2016, es un vínculo de soberanos: Braian, “Tota” y “Rafa” son campeones de la Promo. El primero se coronó ese día en La Bota, el segundo hizo suyo el 1 en 2011, y el tercero acaba de cederle el trono a su sobrino luego de consumar el bicampeonato 2014/2015.

Braian habló largo y tendido con EL TIEMPO. Casi sin levantar la voz, con la paciencia que sus allegados afirman ha sabido incorporar a sus dotes como piloto, el azuleño rememoró las claves de su derrotero rumbo a la coronación, analizó cuál fue la injerencia en su carácter de los malos momentos (cuando llegó a considerar no correr más) y ponderó especialmente los vaivenes de la tarde consagratoria en Olavarría, cuando hizo todo bien y pudo sintonizar con la estirpe familiar.

–Quizás puedas reubicarte allá por en enero de este año y traer ahora a esta charla tus verdades expectativas previas al campeonato?

–La última carrera de 2015 anduvimos muy bien. Cuando salió campeón “Rafa”, nosotros veníamos segundos y ahí mejoramos el auto. Ahí pegamos el salto, en la última carrera del año pasado. No pensaba nunca…Este año yo quería entrar entre los 5 primeros del campeonato, no hacía mucho que arrancaba y yo me conformaba con estar entre los 5.

–¿Esa expectativa inicial pudo ir modificándose ya en las primeras carreras?

–En las primeras dos carreras venía adelante, no primero, y por falta de experiencia me fue mal, hice un trompo. A partir de la quinta carrera empezamos a estar prendidos en el campeonato.

–¿Cuáles eran los indicios que evidenciaban tu falta de experiencia?

–Me mandé alguna macana…Puede ser que haya peleado un puesto que no era necesario en ese momento, o quise pasar por adentro a un auto, lo toqué y perdí yo. Así perdés mucho de lo que lográs hacer. En la primer carrera, en La Bota, me tocaron y en la otra, la segunda, en el AMCO, hice un trompo yo solo. Es eso, te falta experiencia.

Cada carrera aprendés algo nuevo. “Rafa” me lo ha dicho, es verdad. Cuando miro las cámaras de a bordo desde que arranqué digo “¡cómo pude hacer eso!”.

–Habías culminado muy bien el campeonato anterior y en el inicio de 2016, por distintas razones no podías siquiera cruzar la meta. ¿Si el auto estaba bien, el problema eras vos?

–Puede ser, sí, aunque algunas cosas son de carrera. Sentía que el auto andaba bien y que por cagadas mías no podía llegar.

Dos Pilotos, “la carrera del año”

–¿Y cuál fue, a tu entender, la competencia a partir de la cual comenzó a cambiar la mano?

–En la tercera fecha, con lluvia en Tres Arroyos, nos fue muy bien. Ahí arrimarnos en el campeonato. Pero, de todos modos, la carrera del año fue la que corrimos con “Rafa”, la de Dos Pilotos. Yo gané mi final y él largó primero o segundo y faltando dos o tres vueltas, se le rompió la caja y no llegó. Pero mis puntos me sirvieron, y en esa primera final, que era la que más puntos daba, los dos o tres primeros se quedaron.

–Cómo influyó ese resultado en la confianza sobre tus condiciones de piloto?

–Si bien yo gané, en esa carrera los de arriba se quedaron, entonces no lo tomé como que fue en condiciones normales, no les gané en pista. Pero, en la otra carrera, la sexta, en La Bota. Salí primero todo el fin de semana. Y en la final, siendo puntero, faltando dos curvas se me rompió el auto de vuelta. Me di cuenta que podía pelear, pero que no nos acompañaba la suerte: a “Rafa” se le quedó faltando dos vueltas, a mí faltando dos curvas. Fue tan así que llegué con el envión, último, pero con el envión.

–¿Cuando se da esa racha negativa, signada por los desperfectos mecánicos, cómo se maneja emocionalmente ese lapso?

–La verdad que es feísimo. Con mi viejo, que es el que me prepara el auto, íbamos a ir a pegar unas vueltas al circuito porque quizá era yo el que lo maltrataba. Pero, no. Después vimos que cuando corrió “Rafa”, mi viejo se equivocó y no llegamos. Y en la otra, no, son cosas que pasan. Fueron las dos seguidas, eso es lo que me dolió. Para todos fue feo, pero para mi viejo fue terrible. Nunca lo había visto así. Ahí pensamos “ya está, dejamos de correr”.

–Ahora suena muy peculiar que a unos meses antes de coronarte, estuvieras pensando en dejar todo.

–Este año pasó de todo, viví muchas cosas. Capaz que si no pasaba en dos carreras seguidas, no le dábamos tanta importancia. Pero fueron dos fechas seguidas. Nos dolió mucho.

–¿Ese período “negro” del certamen, crees que ayudó a moldear, a curtir algún aspecto puntual tuyo?

–Por lo que me decían en ese momento mi viejo y “Rafa”, es como que te sacás una mochila de encima, porque ya lo viviste. En mi mente, esa carrera yo ya la daba por ganada. Me dijeron ellos que cuando ganás una carrera, ya te cambia el pensamiento totalmente.

Otro piloto de experiencia vino, cuando nosotros estábamos mal, y me dijo “dala por ganada. Vas a la próxima carrera y la ganás”. Muchos me dijeron eso. A partir de la séptima fecha gané tres seguidas.

Mates, roces y pica

–Hubo una tríada de finales que ganaste y que te determinaron como el mejor candidato al título. ¿Por qué cambió todo en esas competencias?

–Ahí fue cuando yo me puse primero en el campeonato. En Tres Arroyos gané las dos seguidas y después venimos al autódromo del AMCO. Fue especial esa carrera, fue puntaje y medio. Saqué 50 puntos de diferencia luego de ésa, lo que me permitió ir tranquilo a la última.

–¿Se cumplió lo que te decían, que cuando ganabas todo cambiaba?

–Mucho no me di cuente, pero debe haber cambiado porque ha salido todo bien. Sumé experiencia, me sirvió un montón. Pero cuando estás ahí no te das cuenta.

–¿Y te cambia el vínculo con todo el entorno de la categoría una vez que pasás al bando de los ganadores?

–Y… te miran de otra forma. Por bien me miran bastante, porque yo voy al taller desde chiquito. Hay gente que ahora me mira y no lo puede creer. Desde el lado malo, no sé si desde chiquito, pero desde que yo empiezo a correr tenemos buena relación y después se termina todo. En la pista tenés roces y ahí sí te miran de otra forma y hay peleas, de todo.

En la séptima carrera tomábamos mate juntos con el que le gané el campeonato, y después fuimos a un roce donde estuvo mal él y nos terminamos peleando.

–¿Quién es el piloto en cuestión?

–César González, de Chillar. Estábamos bien, hablamos, como siempre. Y a partir de esa carrera se despelotó todo. Después, con el tercero del campeonato….la verdad que es muy bueno. Una vez lo tiré a la mierda, me bajé del auto y me aceptó. Es Fernando Currá, de Olavarría. Una persona muy buena.

–Pero los toques forman parte del repertorio. Quedan por ver las intensiones ¿Qué pasó con González?

–Primero él me tiró a mí, y después me calenté y le fui a pegar yo. Él me pegaba mal a mí, yo le quería pegar bien y dejarlo afuera. Ahí fue cuando González se enoja conmigo. Y me dice mala leche a mí.

“Y “Rafa” no aparecía”

–Los 50 puntos que te sostenían como líder de cara a la fecha final, ¿qué estrategia te llevaron a plantear? González tenía que ganar todo y esperar que vos no llegues.

–Llegué super tranquilo. Gracias a “Rafa” y a mi viejo pude correr tranquilo. La intensión mía era tratar de clasificar primero, porque es el único que agarra puntos en eso. No lo contábamos, es muy difícil. También queríamos intentar ganar la serie y la prefinal, intentarlo al menos. Lo que yo en realidad buscaba era largar la final con la misma diferencia repuntos con la que había llegado a esa fecha.

Ambos ganamos todo, González hizo el 1 en la clasificación e incluso ganó la final.

–¿Hasta llegar al 75% de las vueltas pensaste más en González que en vos?

–No, en González, no, porque más que primero no iba a ir. Yo tenía que completar 15 vueltas, el 75% de las 20. “Rafa” me avisaba cuando yo era campeón. Entonces, pasaba por la recta, pasaba por el lugar donde estaba él y no aparecía. ¡Se hacía re largo!

En la final largué segundo y me abrí, dejé pasar hasta que encontré un hueco y seguí tranquilo ahí, cuidando el auto para que llegue. Terminé sexto esa carrera.

–¿Cómo se dio la carrera una vez que tu tío te da la señal de que ya eras el campeón?

–Empecé a acelerar, me enloquecí. A partir de ahí puse todo. Primero hubo un pace car que me ayudó mucho, dimos 4 ó 5 vueltas y me salvó. Yo pasaba, no conté nunca las vueltas. Miraba para el paredón y “Rafa” no aparecía (se ríe), hasta que apareció, me hizo la seña del 1 con el dedo y…me volví loco. Esas cinco vueltas que corrí siendo campeón las disfruté como nunca, saludaba, estaba loco. Y la última vuelta fue llorar, lloraba como un nene, toda la última vuelta. Una emoción muy linda…no sabía lo que era…Muy lindo.

–¿Qué planes se van perfilando para 2017?

–Lo primero que voy a hacer es cambiarle el color al auto. Lo va a diseñar “Rafa”, porque me gustan los gustos que tiene él. Y voy a seguir en la Promo, porque para más no tengo; con las publicidades y la peña estamos ahí, justitos. Estamos bien ahí y vamos a seguir corriendo. Quiero salir campeón de vuelta.

“ME DAN MUCHOS CONSEJOS”

–Con tu papá y tu tío no sólo sostenés una relación de familia, sino también que se trata de dos campeones de la Promocional. ¿Cómo se vinculan en torno a la pasión por el automovilismo?

–Los dos me dan muchos consejos. Mi viejo no es mucho de hablar, ahora por ahí se está largando un poquito más. Y con “Rafa” estamos todos los días, hablando.

Mi sueño era hacer un podio con él y me explicaba lo difícil que era. Por suerte lo pudimos hacer en Tres Arroyos, en 2015. Ya correr con él, ir atrás de él cuando yo empecé para mí ya era…era muy lindo. Mi tío siempre me daba consejos, lo que tenía que hacer. Mi viejo también, aunque sea de pocas palabras, me lo dice.

–Al momento de aconsejarte o marcarte defectos, ¿hay acuerdo en la visión de cada uno de ellos?

–Me ha pasado (risas). En forma de manejo, si mi papá me dice “andá por acá”, mi tío opina lo mismo. Pero tienen distintas formas de pensar, que la de “Rafa” es mucho más tranquila. Cuando no se ponen de acuerdo, elijo la que más me gusta a mí.

–¿Cómo reaccionaste ante ellos una vez que te bajaste del auto siendo el 1 de la categoría?

Mi viejo tampoco es de hacerse ver cuando está emocionado, se esconde. Me bajé del auto y me venían a saludar todos, estaba toda mi familia y mi papá no aparecía. Y lo buscaba…”Rafa” fue el primero que en recibirme, me entregó la bandera a cuadros.

Mi viejo apareció después y cuando nos abrazamos…lloramos mucho. Esto es de ellos dos, gracias a ellos salí campeón. “Rafa” es como mi hermano, estamos todo el día juntos.

“NUNCA DEJÓ DE PROGRESAR”

Por Rafael Stracquadaini

Cuando él arrancó, probando nomás, vimos que algo tenía. Uno conoce los tiempos y los debutantes tienen los suyos, y si bien Braian no estaba cerquita, anduvo muy bien, no hizo macanas, anduvo muy fuerte. Y al momento de debutar oficialmente, ganó la final B, que en ese momento había muchos autos. En ese momento sorprendió mucho.

Ha demostrado –y yo lo he hablado con él y con “Tota”, su papá– que desde lo técnico, siempre lo han puesto a punto ellos al auto. Y Braian advirtiendo siempre qué es lo que su auto tenía. Mal no le ha ido, se ha dado cuenta enseguida (y eso llama la atención) del comportamiento del auto. Es muy difícil darse cuenta siendo tan joven, de lo que hace el auto de carreras.

Manejando, en sus primeros intentos era medio alocado. Tiene cosas del padre, que era así también. Pero de a poquito lo ha ido mejorando y ha metido la pata como todos lo hicimos. Es muy difícil esto y él nunca dejó de progresar.

Este año, si bien en las primeras dos carreras no estaba tan tranquilo, después de la segunda hizo un quiebre y mejoró mucho en todos los aspectos: mejoró yendo más rápido, en las maniobras, haciendo algunas muy importantes y que no se las ves a cualquiera, ser áspero cuando tiene que serlo. Es un piloto muy completo.

Sorprendió su madurez con el comportamiento en las últimas dos carreras para poder salir campeón. Quizá no le teníamos mucha fe, y sin embargo supo cuidar lo que había que cuidar y manejar con inteligencia.

Puede que tenga algo mío: la tranquilidad fundamentalmente, la manera en que aprecia las maniobras y las decide, esperarlas a veces.