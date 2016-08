Espacio gratuito para un asesoramiento jurídico adecuado

Gerardo Cerabona, abogado y secretario de Extensión de la casa de altos estudios con sede en Azul, dialogó con EL TIEMPO acerca del Centro de Orientación Jurídica Gratuita, un lugar de permanentes consultas y asesoramiento.

< > El secretario de Extensión de la Facultad de Derecho, Gerardo Cerabona. NICOLÁS MURCIA

Con frecuencia las personas que se enfrentan a situaciones problemáticas o conflictivas que necesitan resolver se encuentran con determinados obstáculos que dilatan o impiden que la solución buscada se alcance. O incluso, ven quebrantados derechos por no saber cómo y ante quién proceder o peticionar.

Para canalizar todas estas cuestiones existe un Centro de Orientación Jurídica Gratuita, proyecto que nació por una iniciativa de un grupo de graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Los impulsores de esta iniciativa se plantearon como objetivo la tarea de brindar de manera gratuita un servicio de asesoramiento y orientación jurídica a vecinos de Azul y de localidades aledañas. Gerardo Cerabona, abogado y secretario de Extensión de la Facultad de Derecho, brindó precisiones acerca de este centro, lugar desde donde -entre las actividades que se desarrollan- el sábado pasado se estuvo atendiendo a personas que necesitan para diferentes cuestiones la intervención de un abogado.

-¿Hace cuánto tiempo se vienen desarrollando estas jornadas de asesoramiento gratuito?

-En noviembre y diciembre del año pasado iniciamos con este asesoramiento. Lo iniciamos con una doble jornada y siempre en los mismos lugares. Una de ellas fue en el Centro Catequístico de Villa Piazza Norte, sito en calle Salta e Industria. La otra, en el Instituto San Francisco de Asís, que está en General Paz 0221. Y a partir de octubre de este año, sumaremos otra jornada, pero en Tandil. Allí vamos a estar en la Universidad Barrial, que tiene su sede en Villa Aguirre. De manera, a fines de septiembre, en simultáneo, estaremos ofreciendo un servicio de orientación jurídica gratuita en tres puntos distintos.

-¿Cómo surgió esta idea?

-Es una propuesta que surge conjuntamente entre los graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Está orientado a ofrecer de manera gratuita un servicio de asesoramiento y orientación jurídica a cualquier vecino de Azul y pueblos aledaños.

-¿Qué objetivos se plantean durante estas jornadas?

-Tenemos como objetivo poder llegar a determinados sectores con esta posibilidad de despejar dudas, inquietudes o problemáticas respecto de cuestiones jurídicas que les pasan a las personas, quienes por ahí llegan y no saben qué problemática tienen. Entonces, a través de un profesional, esas mismas personas pueden ser orientadas y derivadas a la institución o profesional que corresponda.

-¿Sería como un servicio a la sociedad que brindan de manera gratuita?

-Todos los abogados que asisten a estas reuniones vienen por vocación y servicio comunitario. Además, ellos tienen prohibido tomar casos. Es decir, los graduados que estén participando de este proyecto no pueden asumir patrocinios o representaciones de los casos que se presenten ante el Centro ni cobrar monto alguno por ninguna tarea de asesoramiento realizado. Sólo podemos tener una primera intervención en la que hacemos es mostrar el camino o los medios para que quienes se acercan a nosotros resuelvan las cuestiones que los aquejan.

-¿Y cómo se hacen después esas derivaciones?

-Si dicha situación corresponde a que sea un profesional del Derecho la que la atienda, lo derivamos para que consulten en el Colegio de Abogados la lista de profesionales disponibles. No recomendamos ni sugerimos un profesional en particular. En esta entidad tienen un consultorio jurídico gratuito, donde tienen la capacidad de hacer un patrocinio, que es la asunción de la representación de una causa en determinadas materias y en determinados rangos económicos. Otra de las derivaciones que hacemos es a la oficina de Defensoría, que funciona dentro del Departamento Judicial. Allí tienen derecho a la defensa penal y defensa civil.

-¿Existen otras instituciones que realizan un asesoramiento similar al que se ofrece desde la casa de altos estudios?

-Hay otras instituciones que implementan diferentes programas y acciones tendientes a hacer efectivos los derechos de las personas frente a distintas situaciones. En el ámbito de lo público, están ANSES, PAMI, la Oficina de Defensa del Consumidor, el Hospital Pintos y el Ministerio de Trabajo, entre otras. Esas entidades pueden resolver hoy por hoy diferentes cuestiones, ya que no todas las consultas que se hacen apuntan específicamente a lo meramente judicial.

“Para cualquier persona”

-¿Cuántos profesionales atienden cuando dichas jornadas se realizan?

-Actualmente, en esta ciudad contamos con tres profesionales por centro y en Tandil estarán atendiendo entre cuatro y cinco. Se armó un grupo consolidado al respecto y generalmente son los mismos abogados que vienen participando hace casi un año en estas jornadas de asesoramiento. Igualmente, siempre hacemos convocatoria a todos los graduados que quieran sumarse.

-¿Cómo se completa ese grupo de trabajo?

-Estamos acompañados por los escribanos Alejandra y Gustavo Cruz, quienes pertenecen a “Cáritas Virgen de la Sonrisa” de esta localidad. Ellos también ayudan con la atención y además nos complementamos muy bien en cuestiones como sucesiones y vivienda, que son algunas de las problemáticas que más se presentan.

-¿Qué función tienen los estudiantes en todo este esquema?

-Normalmente son alrededor de diez estudiantes de la Universidad Pública de Derecho los que participan en el funcionamiento de la Orientación Jurídica Gratuita. La idea es que ellos puedan hacer una primera parte de esta tarea, consistente en la promoción en el barrio sobre estas jornadas. Respecto a esto, se realizan dos semanas antes y los graduados, junto con los estudiantes, empiezan a recorrer casa por casa, comercios y demás espacios en donde se les comenta acerca de estas reuniones. Cuando realizamos el Centro de Orientación, los estudiantes acompañan a los profesionales que están atendiendo y para ellos es una forma de aprender y adquirir experiencia para el día de mañana. En lo que es la atención de un caso, los jóvenes pueden ser observadores de las habilidades del graduado cuando le plantean determinada problemática y los que son las etapas de catarsis. Es decir, todo lo que tiene que asumir e ir resolviendo el profesional en el momento. De esta manera, adquieren sus primeras vivencias sobre determinados tipos de causas.

-¿Sólo se atiende a personas carentes de recursos?

-La atención es para cualquier persona que vaya a hacer la consulta. El objetivo es poder contribuir a que la gente tenga mayores conocimientos sobre sus derechos y dónde pueden llegar a reclamar o gestionar sus derechos.

-¿Se atiende por orden de llegada?

-La gente llega y los profesionales la van atendiendo. Hay distintos espacios en el lugar para atender en forma privada. En el caso que requiera un acompañamiento, los graduados volverán a estar presentes en el último sábado del mes que le sigue. Siempre que no implique la asunción del caso, porque a eso no lo tenemos autorizado.

-¿Qué tipo de asesoramiento se brinda?

-Es una orientación jurídica general y no hay limitaciones por materia, ya que pueden hacerse consultas por temas laborales, comerciales, sucesiones, jubilaciones, divorcios, la manutención de un menor, daños y perjuicios, etc. A cualquier graduado que esté en uno de estos dos establecimientos se le puede hacer cualquier consulta jurídica. Después, ese graduado definirá cuál es la problemática que tiene quien realiza esa consulta y el lugar donde el solicitante deberá dirigirse para solucionarla, entre otros cuestiones.

Sin límite de edad

-En la actualidad, ¿cuáles son las principales problemáticas que plantea la gente?

-La problemática más frecuente que se presenta es en cuestiones sobre irregularidad dominial de vivienda; un tema que no está vinculado a casos de usurpación sino a falta de títulos. En segundo orden vienen cuestiones más vinculadas con el Derecho de Familia, como violencia, tenencia de hijos y alimentos, entre otras cuestiones.

-¿El promedio de edad del público que accede a estas jornadas cuál es?

-Estamos atendiendo gente grande, aproximadamente de más de 50 años. Sin embargo en estas jornadas no establecemos límite de edad. Podemos asesorar a cualquier adolescente que tenga dudas, por decir un ejemplo. Ellos, al igual que cualquiera, podrán evacuar todas las consultas que tengan.

-Si no es por la promoción en el barrio, ¿cómo se entera la totalidad de la gente sobre la existencia de este Centro de Orientación Jurídica?

-La mayoría de quienes nos consultan llegan a nosotros por el “boca a boca”. También porque se han enterado por los medios de comunicación y por lo referido anteriormente, relacionado con la promoción que se realiza en los barrios. La idea es que la Facultad tenga su inserción en determinados territorios en Azul, ofreciendo este tipo de servicio.

-¿Muchos encuentran la solución a sus consultas?

-Cuando la persona tiene más claridad sobre su situación encuentra un espacio en donde recibe determinada o cierta tranquilidad. Y a partir de ahí puede observar su problema de otra forma y dirigirse a las posibles soluciones. No es lo mismo saber si uno tiene un problema de violencia o de familia, que no saberlo. O si existe una institución que puede solucionar los problemas o no. O si se debe realizar determinado trámite o no. La diferencia entre saber y no saber se da en estos puntos y, así, en cómo acceder eventualmente al Derecho.

-¿Qué mensaje les daría a quienes no se animan a venir?

-Que se acerquen y consulten. Todas sus dudas e inquietudes serán bien recibidas y van a hacer atendidas con profesionalismo, discreción y con el resguardo que corresponde. En lo que podamos colaborar vamos a estar haciéndolo.