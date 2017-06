“Estamos haciendo lo imposible para viajar a Hungría”

El bailarín azuleño, coordinador del Taller Ballet Municipal Pampa, junto a su esposa Josefina Lucero fueron convocados por uno de los organizadores del International Meeting Folclore en Budapest, para que representen a Sudamérica en dicho certamen. Necesitan 70.000 pesos para solventar los pasajes. Desde la Municipalidad aún no hay respuestas concretas sobre la cantidad que les ofrecería.

< > El bailarín Ignacio Luna y Josefina Lucero fueron invitados por uno de los organizadores del International Meeting Folclore 2017 para que representen a Sudamérica en dicho certamen.

El bailarín Ignacio Luna y Josefina Lucero fueron invitados por uno de los organizadores del International Meeting Folclore 2017 para que representen a Sudamérica en dicho certamen, donde no competirán dado que intervendrán como invitados especiales.

El coordinador del Taller Municipal Ballet Pampa y su esposa necesitan alrededor de 70.000 pesos para solventar los pasajes hacia Hungría; la estadía, los bailarines azuleños la tienen cubierta por dicho festival.

Del IMF (que se concretará en agosto) tomarán parte delegaciones de países como Polonia, Bulgaria, Eslovenia, España y Rusia, los confirmados por el momento.

Luna y Lucero no cuentan con la totalidad del dinero para poder viajar a Hungría y hasta ahora han logrado recaudar 12.000 de los 70.000 pesos necesarios. No les queda otra que ingeniárselas para continuar juntando dinero y ya pusieron manos a la obra: ofrecen un bono contribución de 100 pesos y están organizando una muestra de danzas en el Complejo Cultural San Martín para el 7 de julio, a las 20.30, cuya entrada será ese bono contribución.

Luna explicó que cuando decidieron viajar con Lucero, inmediatamente fueron a hablar con el director de Cultura, Daniel Galizio, quien se reunió con el Intendente. Les prometieron una ayuda económica pero no les confirmaron el monto, certeza imperiosa para que ambos bailarines puedan organizarse. También gestionaron ante el subsecretario de Gabinete y Gobierno, Marcos Turón. A propósito, Luna contó que de las siete veces que, aproximadamente, fueron a verlo, el funcionario sólo los recibió una sola, y “porque fui con los chicos, es la verdad”.

EL TIEMPO, además de entrevistar a “Nacho” Luna, consultó a ambos funcionarios. Mientras que Galizio aseguró que desde la comuna están generando una colaboración en los festivales para reunir el dinero, Turón aseguró que aún no saben con qué cantidad de dinero podrá colaborar la Municipalidad.

“A dicho encuentro de danzas nunca fue nadie de Sudamérica”

Al charlar con este medio, Ignacio Luna recordó que “junto a mi esposa Josefina fundamos el Ballet Pampa hace 5 años. Desde ese momento estamos trabajando con niños, jóvenes, adultos y jubilados. Actualmente disponemos de una matrícula de 60 alumnos. Las clases se dictan en el Complejo Cultural San Martín”.

Sobre cómo se da la posibilidad de terminar bailando en Hungría, el bailarín rememoró que “hace 3 años que el organizador del Internacional Meeting Folclore 2017 nos realizó una invitación a este evento de danzas donde cada país presenta un conjunto con músicos y se hace una puesta en escena de lo que es la danza tradicional de cada nación. Nosotros representamos a Sudamérica”. En ese momento, “él se comunicó conmigo a través de Facebook porque vio una foto mía vestido de gaucho. Me envió un mensaje en húngaro y yo no entendí el idioma. Cuando pudimos entendernos, empezó la relación. Le mandé material mío bailando, haciendo lo que hacemos y le expliqué que se nos complica viajar por la situación económica. Sin embargo él insistió; incluso me comentó que a dicho encuentro de danzas nunca fue nadie de Sudamérica. Eso es lo que le interesa a este hombre: que cobre más importancia el festival con la participación de un grupo sudamericano”. “El concurso es la primera semana de agosto, así que nosotros tendríamos que estar saliendo el 31 de julio para estar allá el 1 de agosto”, comentó.

Sobre qué es lo que le solicitaron plasmar en la actuación en caso de que consigan viajar, Luna señaló que “malambo estilo sureño, malambo estilo norteño, danzas tradicionales de pareja y temas en vivo, cantando temas folclóricos, yo con la guitarra y Josefina con el bombo. Sería una peña folclórica, pero la vamos a llevar arriba de un escenario. Así que vamos a cantar y bailar con pistas para mostrar nuestras costumbres”.

El bailarín destacó que “ocurre que los países que serán representados van con contingentes nutridos dada la cercanía, ya que se les hace más fácil viajar. En cambio nosotros sólo somos una pareja”.

La compleja situación económica para viajar

En segundo lugar, Luna se refirió a los costos y la complicada situación económica. “Un pasaje tiene un valor de 30 a 35.000 pesos. Nosotros por ser invitado especiales tenemos el traslado desde el aeropuerto hasta el lugar donde es el concurso, la estadía, viáticos y regreso del traslado hacia el aeropuerto, pago. Lo único que estaríamos necesitando es el pasaje”, puntualizó.

Agregó que “así que ya sacamos el pasaporte y estamos haciendo lo imposible para viajar a Hungría. En principio un bono contribución de 2 números a 100 pesos, para adquirirlo se pueden comunicar al Facebook de Nacho Luna o al de Josefina Lucero o al 15459947. Además van a tener la posibilidad de comprarlo el 7 de julio porque presentaremos una muestra y bailarán los chicos y grandes en el Complejo San Martín a partir de las 20.30 y como entrada se venderá ese bono contribución”.

Consultados sobre si reciben apoyo del Gobierno Municipal, sostuvo que “cuando decidimos viajar le llevamos la inquietud a Daniel Galizio, él se reunió con el Intendente y si bien se comprometieron a ayudarnos no nos dieron una respuesta concreta de cuánto sería el valor. Más que nada para una tranquilidad nuestra. El pasado fin de semana viajamos a Mar del Plata a una peña para seguir vendiendo esos bonos y llegar a juntar el dinero porque para nosotros es muy importante, para nuestra carrera artística, para Azul, para el país. Hasta el momento llevamos recaudados 12.000 pesos, nos estaría faltando una respuesta más concreta por parte del Gobierno”.

Además aseguró que “fuimos alrededor de 7 veces a hablar con Marcos Turón de las cuales nos recibió una sola y no nos aseguró un monto. En realidad nos pidieron una entidad de bien público para sacar el subsidio. Busque ´El Viejo Aserradero´, los chicos tuvieron la mejor predisposición, una agrupación increíble; y a través de ellos pedimos una reunión con Marcos Turón, el nos atendió porque fui con los chicos, porque es la verdad. Ahí me preguntó qué es lo que pretendemos económicamente hablando y dijo que lo vana a evaluar”.

De la misma manera Luna mencionó que “nosotros, aunque sea, pretendemos un solo pasaje, el otro lo gestionamos nosotros, si se puede en su totalidad mejor, pero entendemos la situación del Municipio”.

Por último, subrayó que “la idea es hacer un encuentro de danzas en Azul más adelante y nos comprometemos a que si vamos ellos tienen que venir. Eso seria muy importante y seríamos los responsables de atenderlos como nos van a atender ellos y no dejaría de ser un encuentro internacional y muy relevante para Azul”.

“El Municipio puede aportar, pero 70.000 pesos no”

Por su parte Turón afirmó que estuvo reunido con Luna. “Él vino a solicitar una ayuda para el viaje y le solicité que lo haga de manera formal, lo hizo y estamos evaluando la posibilidad de ayudarlo. Le manifesté que el dinero que necesita es excesivo para el Municipio y de acuerdo a la cantidad que reúna íbamos a intentar ayudarlo. No le aseguré pero siempre estamos atentos a estas cuestiones. Incluso ayer (por el lunes) le di instrucciones a mi secretaria para que se comunique con él y que tengamos una idea de cuánto es el dinero que está faltando. A ver si podemos ayudarlo”, manifestó el funcionario.

O sea “según las posibilidades del Municipio lo ayudaríamos, porque los pasajes son muy costosos, con él vimos los valores para, de alguna manera, fundamentar el pedido con mayor certeza. Entonces, estamos hablando de una cifra de 70.000 pesos. El Municipio puede aportar, pero 70.000 pesos no por una cuestión presupuestaria y que tenemos que atender distintas prioridades. Entonces tenemos que ver qué cantidad reúne él”.

Insistió “ayer le dije a mi secretaria porque quiero saber cuánto había juntado y cuánto le falta y la idea es en función de lo que le falta si estamos a tiro ayudarlo, ¿cómo no?. Pero si él me dice que les falta casi la totalidad del dinero es una suma muy alta para lo que nosotros manejamos por todas las necesidades que tiene la gente, más allá de que la Cultura es muy importante para el desarrollo de una sociedad pero no le puedo asegurar que le vamos a dar 50.000 pesos porque sería irresponsable de mi parte. En cambio si es una ayuda razonable obviamente lo vamos a considerar. Lo vamos a tratar de ayudar. Una vez que tenga la información, le podemos dar alguna precisión de la suma que podemos llegar a prestarle”.

Por otro lado, Galizio afirmó que “yo no estoy en la recaudación del dinero, sino que lo estoy ayudando organizando espectáculos para reunirlo, pero en esa cuestión de la recaudación están otras áreas”.

Consultado sobre lo que dijo Luna que fue a hablar con el funcionario, Galizio expresó que “no estuve reunido con el Intendente, yo sólo lo estoy ayudando a organizar eventos”.