< > NACHO CORREA

El Intendente Municipal de Azul, que el año pasado dejó el Frente para la Victoria y se pasó a Cambiemos, no acusa los “impactos de bala” que le tiran quienes lo tildan de traidor. No sólo eso; hasta redobla la apuesta e instala una suerte de duelo al mejor estilo far west para dirimir quién es más peronista. “Este es un gobierno absolutamente peronista en su forma porque actúa en consonancia con las necesidades de los que menos tienen y dándole lo que hacía Perón, que consistía en llevarle beneficios al pueblo. Los buenos peronistas siempre hicieron muchas obras para el pueblo. Nosotros intentamos imitar a esos buenos peronistas”, afirmó en la entrevista cuya primera parte se publica en esta edición.