Este sábado se realizará el 1° Festival de Danzas Urbanas

Organizado por la Academia Arte en Movimiento, con el apoyo de la Dirección de Cultura y Arena Hip Hop Argentina, se realizará por primera vez en Azul un Festival que va a reunir lo mejor de las danzas urbanas junto a grandes exponentes del país.

El cronograma es el siguiente:



Sábado 17: 14 hs. Lugar: Shitto disco

Batallas:

– Breaking 1 VS 1

– Hip Hop Dance 1 VS 1

Muestra de crews (Institutos, Academias y grupos de baile).

Demos, muestras de diferentes referentes de Bs. As, Necochea y Mar del Plata en todos los estilos urbanos: Popping, Locking, House, Electro Dance, Dancehall, Dancehall Queen, Twerk, Breaking, Hip-Hop, Lite Feet, Femme.

1:00 am Fiesta urbana

Domingo 18: 17 hs. Lugar: Academia Arte en Movimiento

Workshop de Hip Hop a cargo de Matías Monti (Buenos Aires).