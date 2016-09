< > La muestra permanecerá abierta del 4 al 19 de septiembre, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y sábados y domingos de 19 a 21hs. Se invita a la comunidad a participar de la inauguración y a visitar la muestra que es libre y gratuita. NICOLÁS MURCIA VARELA

Lo expresó la profesora del Taller Pinceladas al Corazón, que ayer por la tarde sus alumnos inauguraron la muestra “Sueños” en CEAL Cultura.

Ayer por la tarde, se inauguró la muestra “Sueños” del taller de Pinceladas al Corazón en el espacio CEAL Cultura. Los alumnos de este taller de arte integrado a cargo de Inés Pacheco Gárderes plasmaron sus deseos, motivaciones, esperanzas e ilusiones a través de la forma y el color. Los alumnos realizaron un arduo trabajo con distintas técnicas para poder realizar esta muestra llena de colores.

“Pudimos disfrutar del arte que es lo nuestro”

En la oportunidad se proyectó un video cuya dirección estuvo a cargo de Nahuel Maumus. Posteriormente Inés junto a su hija Marina, realizaron una perfomance coordinada por la prestigiosa docente de baile Laura Juárez.

Posteriormente la conductora del encuentro Natalia Colomé convocó a Inés para que comparta con el público sus emociones.

En principio, una vez que estaban todos los artistas adelante, Pacheco Gárderes expresó que “la verdad es que estoy muy feliz y emocionada. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos quienes nos han venido a acompañarnos y a todos los que ayudan a Pinceladas de alguna forma u otra aunque no estén acá. Agradecer a CEAL Cultura porque exponer es uno de los mayores sueños que queríamos cumplir y lo pudimos lograr gracias a Poli (Berdiñas). Ella quizás sea la cara visible pero hay mucha gente detrás y sobre todo decir que he disfrutado la preparación de esta muestra como ninguna otra. ¿Por que? Nos han mimado, nos han ayudado tanto que la verdad es que no se puede pedir más. Pudimos disfrutar del arte que es lo nuestro y los chicos están muy contento de estar en un lugar así, tan lindo, tan amplio, tan cálido y muy, muy agradecida y muy feliz”.

En segundo término, quiero “les cuento que estuvimos trabajando los sueños. Qué tema el de los sueños… ¿quién no tiene sueños? Y qué bueno que eso pase. Así que trabajamos en el taller con una tarea muy profunda… charlas…hemos llegado a muchos resultados positivos, las obras salieron magníficas, alegres con esa libertad que ellos tienen… con una pincelada de punta a punta y qué bueno que estén insertados en el arte, un mundo tan sensible, y que viva el arte justamente en la Semana de las artes”.

De esta manera quedó inaugurada la muestra con una gran convocatoria de público.

Por último Marina y Doli (del Taller de Laura Juárez) realizaron una perfomance.

EL DATO

El taller de pintura está compuesto por jóvenes de entre 19 y 40 con capacidades diferentes y en esta oportunidad la consigna fue poner sus sentimientos y emociones de manifiesto a través de los sueños.