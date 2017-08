Ezequiel Galli: primeros veinte meses de gestión en Olavarría

El jefe comunal del PRO en Cambiemos se refirió al contexto económico del país y su impacto en el vecino distrito. En la nota que este diario le realizó en la sala de reuniones del Municipio olavarriense, también hizo su balance del recital que dio el Indio Solari en La Colmena, que dejó el lamentable saldo de dos personas fallecidas y una ciudad desbordada por la cantidad de público que asistió al show.

< > “Llevamos un año y medio que ha sido bastante movido, con muchos cambios; también con errores que hemos subsanado y corregido el rumbo en un montón de aspectos”, afirmó Ezequiel Galli. NACHO CORREA

Ezequiel Galli lleva poco más de veinte meses de gestión al frente de la comuna que durante 24 años gobernaron Helios y José Eseverri. El suceder a esa “dinastía” implicaba en sí todo un desafío aun cuando el electo intendente sea el primero en reconocer las buenas administraciones que tuvieron a su cargo padre e hijo.

Galli asumió en diciembre de 2015, tras ganar las elecciones de la mano de Cambiemos siendo un hombre del PRO. Tiene 37 años, está casado y es padre de tres hijos (Santino, de 6 años; Bautista, de 3 y Elena, de 4 meses). Estudió abogacía en la Universidad Católica y se especializó en Derecho Ambiental y Agrario.

En octubre de 2015 derrotó a José María Eseverri, el último de la dinastía que se inició en el año 1997 con Helios Eseverri como intendente de Olavarría.

En la entrevista con EL TIEMPO, Galli –quien se encuentra actualmente en uso de licencia- admitió que su triunfo en las urnas “para muchos fue sorpresivo”.

“La gente de Olavarría quería un recambio tanto generacional como de espacios políticos y eso nos llevó, después de estar casi dos años caminando y tocando timbre casa por casa diciéndole a la gente que teníamos una propuesta distinta de la mano de lo que Mauricio hizo en la Ciudad y María Eugenia como candidata a gobernadora, a tener una elección de 46 puntos, con 11 puntos de diferencia del oficialismo, lo cual nos dio también una legitimidad importante, un espaldarazo importante para arrancar la gestión”, expresó.

“Hemos subsanado errores”

En la nota con este diario, Galli dijo que “llevamos un año y medio que ha sido bastante movido, con muchos cambios; también con errores que hemos subsanado y corregido el rumbo en un montón de aspectos”.

Reconoció las dificultades que tiene el hecho de contar con sólo cinco concejales que responden a la gestión que encabeza.

“Es complejo gobernar así. Tuvimos un primer año con un montón de situaciones que el Concejo Deliberante donde la oposición pudo imponer sus ordenanzas y normativas y complicarnos en algún sentido, pero este 2017 arrancó diferente, con mucho más diálogo y así pudimos lograr que se nos aprobara el presupuesto, que es una herramienta de gobernabilidad”, señaló.

El impacto en el bolsillos

El jefe comunal olavarriense se refirió, ante la consulta de este matutino, a los aumentos de tarifas de los servicios que tanto malestar generan en la población.

“Sabemos que son decisiones muy difíciles para tomar. Las están tomando tanto Mauricio como María Eugenia y nosotros acompañamos en ese sentido porque lo que veníamos pretendiendo e impulsando era un país normal donde haya sinceramiento de tarifas, sinceramiento de los índices con un INDEC que es creíble después de muchos años”, manifestó y mencionó que el impacto que derivó en esas medidas económicas también se produjo en Olavarría.

“La situación impacta como impactó en todos lados, pero la gente sabe que estamos llevando adelante medidas que eran necesarias. No podíamos seguir con un rumbo de un país que tenía un consumo altísimo, pero así mismo teníamos una inflación que era insostenible que nos hacía pedazos el salario a todos los argentinos”, sostuvo.

Cuando se le preguntó a Galli si las medidas económicas de los gobiernos provincial y nacional han sido correctas y de si en todo caso no hubo errores en la comunicación.

“Ha habido medidas erróneas y lo han reconocido. Eso es lo que siempre destacamos y tratamos de imitar desde un Municipio tan importante de la provincia como Olavarría. Creemos que lo bueno es poder tomar decisiones y sostenerlas y las que no son acertadas poder torcer el rumbo y corregir para llevar adelante la medida de otra manera”, advirtió.

El aporte de Bertellys a Cambiemos

En otro orden se le preguntó al Intendente de Olavarría qué le aporta a Cambiemos la presencia de intendentes que no son naturales del espacio, como es el caso de Hernán Bertellys.

“Hernán le aporta muchísimo a nuestro espacio. Es una gran persona, un gran tipo que encontró lo que nunca pensó que podía encontrar en un espacio político adverso al originario al que él pertenecía”, señaló.

Él recibió un Municipio que tenía para funcionar veinte días como mucho. Fue a golpear puertas pensando que se iba a encontrar con lo mismo que venía anteriormente, que era a los intendentes ajenos ni siquiera atenderles la puerta, y se encontró con un gobierno provincial que le abrió la puerta, que le dio una mano, que lo abrazó y le colaboró para que él pudiera continuar con la gestión”, agregó.

EL MUNICIPIO, EN NÚMEROS

La Municipalidad de Olavarría cuenta con 2.600 empleados, 247 más que la gestión anterior, informó Ezequiel Galli. La gestión tiene 100 funcionarios políticos “de directores hacia arriba” que forman parte de cinco secretarías (Jefatura de Gabinete; Salud; Desarrollo Económico; Hacienda y Obras Públicas; y Desarrollo Humano y Calidad de Vida). El Presupuesto aprobado en diciembre último es de 1.200 millones; el 60 por ciento se va en sueldos.

EN POCAS LÍNEAS

Néstor Carlos Kirchner. “Un animal político. El gobierno kirchnerista derivó en lo que derivó por la falta de él. Era un tipo que tenía mucha más capacidad de diálogo y que sabía escuchar. Me tocó estar en el velatorio; fui y me presenté porque sabía que iba a ser alguien que iba a quedar en los libros de historia como el gran político que fue”.

Mauricio Macri. “Mi referente político. Una gran persona. No me alcanzan las palabras para describirlo; tiene una grandeza y una capacidad de ser hoy lo que es sin tener necesidad de serlo en el hecho de comprometerse por el futuro de mis hijos y mis nietos. Eso hace que uno quiera sacarse el sombrero permanentemente”.

Helios Eseverri. “Un gran intendente que tuvo Olavarría. Por lo que dicen, porque era muy chico cuando él era intendente y cuando regresó de Tierra del Fuego yo estaba estudiando en Buenos Aires, fue un tipo que amó la ciudad; alguien que vivía las 24 horas pensando en lo mejor para Olavarría, en trabajar por y para Olavarría. Lamento profundamente no haberlo conocido”.

José María Eseverri. “Un gran gestor. También un gran intendente que tuvo Olavarría. Alguien que le ha dejado al distrito cosas muy importantes, como el Centro Cultural, el Centro de Exposiciones, el Museo de Ciencias, los centros territoriales. Hemos tenido pocas oportunidades para dialogar pero sé que ha sido también un gran intendente”.

Ezequiel Galli. “Un servidor público. Alguien que ama la ciudad. Alguien que se involucró en la política para seguir a Mauricio y que tiene las mejores intenciones para con la ciudad”.

RECITAL DEL INDIO SOLARI

“No me arrepiento de haberlo autorizado”

-¿Se arrepiente de haber autorizado el recital del Indio Solari?

-No, para nada. No me arrepiento.

-¿Qué análisis hace hoy de aquella situación?

-Fue algo que obviamente no previmos. Nadie lo previó. Todavía no hay números certeros de la cantidad de gente que había pero fue algo impactante. Obviamente seguimos lamentando el fallecimiento de dos personas en pleno recital. Algo que tenía que ser una fiesta no lo pudo ser por la pérdida de dos vidas pero el día lunes Olavarría era una ciudad absolutamente normal y no era lo que se mostraba en algunos lugares. Se habló de muchísimas personas fallecidas, cosa que nunca pasó y que no era real. Eso también duele porque era como que necesitaban encontrar los cuerpos y realmente no hubo más que dos fallecidos. No tendría que haber habido ninguno. Si hubiera sido así, esto habría quedado como la fiesta más grande de la historia del rock nacional.

-¿Cuál es la razón de la salida de Jorge Larreche?

-Fueron muy duros los días siguientes al del recital. Jorge es como un padre para mí y lo va a seguir siendo, pero hay momentos en los que uno tiene que estar tomando en el lugar que uno está, agachando la cabeza y con lágrimas en los ojos, decisiones duras.

-Desde los puntos de vista administrativo y penal, ¿está tranquilo?

-Sí, totalmente. Siempre estuvimos a disposición de la justicia y dimos la cara. A los dos días del recital se convocó al Concejo Deliberante; a los diez días del recital me senté a una interpelación donde tuve más de 380 preguntas sumadas a las repreguntas y los concejales pudieron sacar sus conclusiones. Hoy es un tema que no está olvidado pero que estamos ya enfocados en mirar para adelante y continuar con esta hermosa tarea que es ser intendente.