La expresión surgió de la Dra. Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer y colaboradora en la elaboración del libro “Yo acuso” que la líder del GEN y actual diputada nacional presentó el pasado sábado en un hotel céntrico de Azul. “Fueron doce años y doce años de impunidad, que si todos los organismos hubieran actuado, no hubiéramos llegado a este punto”, sentenció.

< > “Hay un cambio de cultura de la gente que se interesa en todas estas causas de corrupción, algo que por ahí antes se lo dejaba pasar. Los medios de comunicación y la dirigencia política se interesa; falta que la justicia actúe y aporte lo suyo. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, expresó Silvina Martínez. NACHO CORREA

Silvina Martínez, por su condición de abogada, es asesora especializada de Margarita Stolbizer, líder del GEN y propulsora de algunas de las denuncias penales promovidas contra funcionarios públicos por hechos de corrupción.

La profesional del Derecho llegó el viernes a esta ciudad para disertar en la delegación local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, y el sábado presenció la charla que Stolbizer dio en un céntrico hotel sobre la edición del libro “Yo acuso”, del cual Martínez es una de las mayores colaboradoras.

“Siempre me invitan del Consejo de Ciencias Económicas. Me encanta Azul. Es la tercera vez que vengo. En este caso hablamos sobre la modificación del Código; la parte de sociedades y las nuevas tendencias y, obviamente, acerca de las causas off shore, Panamá Papers y lo que pasa con ‘la ruta del dinero K’, ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’”, indicó Martínez sobre la actividad que tuvo el viernes en el organismo con sede en Avenida Perón esquina España.

La entrevistada consideró que “hay un cambio de cultura de la gente que se interesa en todas estas causas de corrupción, algo que por ahí antes se lo dejaba pasar. Los medios de comunicación y la dirigencia política se interesa; falta que la justicia actúe y aporte lo suyo. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”.

Consultada acerca del millonario patrimonio que habría sido acopiado por Lázaro Báez, resaltó que para que eso fuera posible necesariamente tiene que haber existido connivencia oficial y, en especial, “complicidad de los organismos públicos que dependen del Poder Ejecutivo”. “De otra manera era imposible que se haya llegado a este extremo de tener tantas propiedades sin que la AFIP se diera cuenta, porque hay muchas cosas que no están declaradas”, agregó.

La abogada no ocultó su sorpresa por el hecho que “siempre aparecen nuevas propiedades” a nombre del empresario –ex empleado bancario- actualmente detenido.

“En cada allanamiento y cuando van a la escribanía aparecen más propiedades de Báez sin declarar. Esperamos que en algún momento se termine eso pero pensamos que va a suceder con varios personajes de ‘la ruta del dinero’ y de Hotesur con propiedades que no habían sido declaradas. Todo sucedió en poco tiempo, 12 años, con lo cual tampoco se justifican ni los ingresos ni los gastos como para tener las propiedades que tiene. Eso es de manual, es sumar uno más uno en lo que son operatorias de lavado de dinero negro que de alguna manera lo tenían que justificar y es a través de la compra de propiedades”, explicó.

“La maniobra es muy burda”

En la nota con este matutino Martínez opinó que el empresario y los funcionarios que eventualmente lo “cubrieron”, “pensaron que la impunidad iba a ser eterna y que nunca los iban a terminar de detectar”. “La maniobra es muy burda; tanto en el caso de los Báez como de los Kirchner es muy básica, no se necesita ni mucho conocimiento ni mucha profundidad para darse cuenta lo que ocurre. Fueron doce años y doce años de impunidad, que si todos los organismos hubieran actuado, no hubiéramos llegado a este punto”, sentenció.

Consultada de si considera saludable que al mismo tiempo se investigue al actual presidente, Mauricio Macri y a su predecesora, Cristina Fernández, respondió: “Totalmente; es lo que tuvo que haber ocurrido siempre porque de mínima sirve para despejar dudas. Cuando están involucradas las más altas instituciones de un país, como la presidencia o la vicepresidencia o determinados ministros, lo importante es que la justicia esclarezca la situación, ya sean culpables o inocentes, de manera tal que la sociedad se quede tranquila o que se corra de su cargo a la persona que ha cometido algún acto de corrupción o un delito”.

Destacó la actitud no intervencionista de la actual administración nacional en el sentido de no avasallar a otro poder del Estado, como es el Judicial.

“Me parece bien de este gobierno que no se traten de tapar las cosas. Teniendo la justicia todos los elementos para poder avanzar, es la justicia la que se tiene que pronunciar”, precisó.

Interrogada de si el ciudadano puede creer en esta misma justicia que durante años cuanto menos miró para otro lado, indicó: “Sí, yo creo que sí. Uno tiene que respetar las instituciones y confiar en ellas, la justicia en este caso y estar atentos. En la medida que se vuelven a correr del carril por el que tienen que ir, hay un montón de herramientas institucionales, el juicio político o las denuncias ante el Consejo de la Magistratura, entre otras, o la sociedad misma, que son las que tienen que ponerle límites a los magistrados. Lo cierto también es que la justicia antes era lenta o no actuaba por complicidad, y en otros casos era porque no tenían la información necesaria. Dependían de los mismos organismos del Poder Ejecutivo para que le manden información que a su vez dependían de los propios involucrados. Nunca iba a tener los mecanismos necesarios ni las fuerzas de seguridad para llevar a cabo allanamientos”.

El límite de un libro

En otro tramo de la nota con EL TIEMPO, la abogada admitió que hubo datos que tuvieron que dejar fuera de “Yo acuso”. “La verdad es que nos quedaron muchísimas cosas afuera. Seguimos haciendo presentaciones continuamente. No descartamos que en algún momento haya una segunda parte de esto con otro tipo de cosas más de la actualidad e incluso del actual gobierno”, indicó Martínez.

La letrada reconoció las presiones y amenazas que han recibido junto con Stolbizer por estar al frente de las denuncias penales, pero aclaró que “hay que tener la tranquilidad necesaria”. “Nosotros nos manejamos sin custodia, en forma tranquila, no damos crédito a nada de lo que pueda llegar a suceder en relación a eso. Sin perjuicio de eso hoy es muchísimo más fácil hoy por hoy denunciar. Cuando nosotros empezamos a denunciar, en 2013 y 2014, teníamos todo el aparato del Estado en nuestra contra. Estamos un poco mejor que antes”, amplió.

Detalló que ni aún después de las elecciones de 2015, con el negativo resultado que la candidata del GEN obtuvo en las urnas, dejaron de realizar las denuncias penales que creyeron convenientes.

“En la carrera de la candidata a presidente o lo que pudiera ser Margarita es independiente del compromiso que ella tiene con la ciudadanía. La gente busca que alguien los escuche en ese reclamo de justicia y de ‘basta de corrupción’. Así nos escriben desde todo el país. Tenemos mucha información, lo que implica que la gente perdió el miedo y se anima a denunciar. Estamos agradecidos de que la gente confíe y acerque sus pruebas, su documentación o aunque sólo sea saludarnos y alentarnos”, expresó.

Cuando se le preguntó qué es lo que más la sorprendió en estas causas sobre actos de corrupción, respondió sin dudar: “La desprolijidad”. “Se ‘mataron’ durante años en negar los vínculos entre los Báez y los Kirchner cuando tienen no solamente negocios en común sino también ventas de empresas entre unos y otros y de propiedades”, detalló.

LA MARCHA FEDERAL Y ALGUNOS “PERSONAJES”

Cuando se consultó a la Dra. Martínez acerca de la contraofensiva judicial y mediática que hizo la ex presidenta contra Stolbizer, señaló: “Pudimos llegar a las maniobras que estaban haciendo hace poco tiempo. Los periodistas, los políticos llegamos tarde y eso les permite cambiar la realidad constantemente. Cuando descubrimos las cajas de seguridad de Florencia Kirchner con los dólares, que era algo que había pasado un mes antes o quizás menos, ella (Cristina Fernández) se puso muy nerviosa; le estábamos ‘pisando los talones’ y optó por una estrategia mediática que no le dio resultados porque las denuncias que nos hizo, fueron cerradas. Contrató a (Gregorio) Dalbón para hacer un show mediático y la demanda por daños y perjuicios nunca la iniciaron. Ella tiene que demostrar que todo lo que tiene no es ilegal y hasta ahora no ha podido”.

Reconoció que escuchan a muchos ciudadanos pedir “que alguien (de los empresarios y/o funcionarios corruptos) vaya preso y que devuelvan el dinero”.

Diferenció la legitimidad de la marcha federal en la que se reclamó contra el ajuste y el tarifazo que impulsa el gobierno de Cambiemos, de la presencia de “personajes” vinculados con hechos de corrupción. “Hay muchos personajes que nosotros hemos visto por ejemplo en la marcha reclamando el no aumento de tarifas. Lo que decimos es que la marcha es genuina pero con algunos personajes en el medio, se está empañando. No pueden ir a una marcha pública cuando se ‘robaron’ el país”, culminó.