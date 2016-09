Federico Delbonis, nuevamente en el equipo de Copa Davis

El tenista azuleño, junto a Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Leonardo Mayer, fue confirmado por el capitán Daniel Orsanic para integrar el conjunto albiceleste que se medirá a Gran Bretaña por las semifinales de la ensaladera de plata. Esta serie se disputará a entre el 16 y 18 de septiembre en Glasgow.

< > Federico Delbonis fue seleccionado para integrar el equipo Argentino de Copa Davis e intentará repetir lo conseguido ante Italia. ARCHIVO AAT.

Federico Delbonis, Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Leonardo Mayer fueron los jugadores seleccionados por Daniel Orsanic para jugar las semifinales de la Copa Davis frente a Gran Bretaña, serie que se desarrollará en Glasgow, en una cancha de superficie dura bajo techo y se disputará del 16 al 18 del corriente.

El capitán del equipo albiceleste volvió a seleccionar al tenista azuleño, quién viene de ser fundamental en los cuartos de final ante Italia, donde ganó sus dos puntos, ante Andreas Seppi y Fabio Fognini, para darle el pasaje a Argentina a esta semifinal.

El record de Federico Delbonis en esta competencia es de 4 victorias y 3 derrotas. En singles es donde jugó más partidos un total de seis. En tanto que el restante, en su debut, jugó en dobles y perdió junto a Horacio Zeballos.

Además, Daniel Orsanic confirmó la presencia del tandilense Del Potro, que hoy disputará los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos ante el suizo Stan Wawrinka y sorprendió con la nominación es el regreso de Mayer, que esta temporada sufrió una gran caída en su ranking debido a una lesión en el hombro derecho y a la pérdida de resultados y confianza.

El correntino, actual 117° del tour, ganó dos puntos en la primera serie del año, en el éxito 3-2 ante Polonia en Gdansk, pero no participó de los cuartos de final frente a Italia (triunfo 3-1), en Pesaro. Con respecto a esta última serie sobre el polvo de ladrillo del club Baratoff, el que no estará en Glasgow será Juan Mónaco, que cayó en la 1ª rueda del US Open.

El Yacaré se convirtió en un referente del equipo nacional desde que la Argentina superó el repechaje de 2014 contra Israel, en Sunrise, y en la Copa Davis ostenta un invicto de nueve singles y dos dobles (ambos, con Carlos Berlocq).

En principio, Mayer es una fija para disputar el punto de dobles ante Gran Bretaña acompañado por Del Potro, pero no se descarta su presencia en algún partido de single. La superficie dura es en la que Mayer más cómodo se siente.

La torre de Tandil viene de tener un mes con muy buenos resultados, luego de las lesiones que lo alejaron del circuito durante mucho tiempo. En este lapso, Juan Martín Del Potro llegó a la final de los Juegos Olímpicos y los cuartos de final en el US Open, donde jugará hoy.

El restante integrante del equipo será Guido Pella. El bahiense, quién viene de debutar en la serie frente a Italia, volvió a estar en la consideración del capitán para este choque por los buenos resultados que está teniendo en el circuito de la ATP.

El anuncio oficial lo realizaron Orsanic y el subcapitán Mariano Hood paralelamente en Nueva York y en las oficinas de la Asociación Argentina de Tenis en el centro porteño. Ocurre que Orsanic tenía previsto regresar durante el último fin de semana al país, pero continuó acompañando a Del Potro en Flushing Meadows y es probable que viaje a Glasgow directamente desde los Estados Unidos.

Mariano Hood celebró el regreso de Mayer diciendo que “es muy importante para nosotros Leo, todos saben lo que nos ha dado. Contra Italia estaba con un problema físico, ahora esta mucho mejor, con continuidad, está sano, competitivo y con muchas ganas”.

La Argentina, hasta el momento no ha conquistó la Ensaladera, disputará su undécima semifinal en la Davis desde que volvió a jugar en el Grupo Mundial, en 2002. La más reciente fue el año pasado donde cayó, de visitante, ante Bélgica.

Gran Bretaña, el campeón vigente de la Copa Davis, también anunció a sus cuatro jugadores, encabezados por Andy Murray. El número 2 del circuito estará acompañado por Daniel Evans (64°), Kyle Edmund (84°) y su hermano doblista Jamie Murray (4° en su especialidad).

Los británicos, capitaneados por Leon Smith, llegaron a las semifinales de la Davis tras superar por 3-1 a Japón en la primera rueda, en Birmingham, y por 3-2 a Serbia (sin Murray ni Novak Djokovic), en Belgrado, por los cuartos de final.

“Estamos seguros de que podemos hacer un gran trabajo en el Emirates Arena, aunque sabemos que estaremos contra un equipo argentino con una fuerza impresionante en profundidad, y por supuesto con el retorno a la buena forma de Del Potro, lo que hace que sea un equipo más fuerte de nuevo”, declaró el capitán británico.

Asimismo, Diego Gutiérrez, vicepresidente 2do de la AAT, confirmó que Gran Bretaña agotó las localidades del Emirates Arena, que tiene capacidad para 8000 espectadores. Los partidos de single comenzarán a las 9 de la Argentina, mientras que el dobles está programado para las 10 de nuestro país.