FERNANDO BUCH, LIBRE

Estuvo más de nueve años preso por el homicidio de Miguel Ángel Prezioso. Anteayer, por ese crimen al que había sido condenado a catorce años de prisión, desde la Cámara Penal le otorgaron una “libertad asistida en término de libertad condicional”. La pena única que le dictaron el pasado martes en Olavarría por esa causa y por otra no está firme. Por lo tanto, no le impide al ex tesorero de Cirugía Cardiovascular estar ahora en libertad.