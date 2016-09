Francisco Laborda volvió al triunfo en Olavarría

El piloto azuleño se quedó con la séptima fecha del campeonato que se disputó el domingo en el autódromo Hermanos Emiliozzi del Auto Moto Club Olavarría. El podio lo completaron Miguel Panelo y Facundo Miralles, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente. El azuleño Alejandro Magno continúa como líder del certamen.

< > Francisco Laborda se impuso en la competencia que se realizó el domingo el en autódromo Hermanos Emiliozzi, de Olavarría. FOTO: BLOG COMPETICIÓN.

Se disputó la séptima fecha del torneo de la Fórmula A, dónde Francisco Laborda pudo volver al triunfo en forma contundente, demostrando nuevamente en este trazado que parece tener una superioridad sobre el resto. El azuleño se recuperó de la rotura del motor en clasificación, un golpe contra Matías Panaciu en la curva uno al largar la serie, pero después ganó la prefinal, en una prueba muy peleada con Miralles y Bossi; luego la final fue casi un trámite.

Quince autos presentes en esta oportunidad, buena cantidad, pero lamentablemente en el circuito equivocado, ya se había visto la vez anterior que los motores Renault no aguatan, se funden, por ese motivo hubo muchas bajas, además también tuvo que cambiar su motor Magno, cosa que no le permitió clasificar y era nuevo.

Los dos máximos candidatos al título, arrancaban el domingo muy complicados, e iban a largar la serie desde la última fila. Si bien la cantidad de autos daba para hacer dos series, se decidió junto al CD que se corriera solo una, ya en las pruebas libres Nicolás Vizzolini rompió su motor y se quedaba sin correr por no contar con uno de repuesto.

En la clasificación, rompía su motor Francisco Laborda y Natalio Jugón le cedía el suyo y se caía otro auto. El l debutante Marcelo Toscani se le salía una manguera de agua y se le quemaba la junta de tapa de cilindros y también quedaba sin posibilidades de seguir.

Los comentarios luego de la carrera por parte de los pilotos son coincidentes, no se puede correr más en este trazado, es muy largo y se va a pleno mucho tiempo y los motores no aguantan, cuando se cambió el reglamento a 1.300 cc para el Renault, alguien dijo, “se van a romper”, parece que así sucede por lo menos en este circuito.

Clasificación

1º Miguel Panelo con 1’19”830/1000

2º Francisco Laborda a 0,129

3º Natalio Jugón a 0,693

4º Facundo Miralles a 0, 857

5º Luis Bossi a 0, 945

6º Víctor Albarracín a 1”413

7º Juan Amendolara a 1”823

8º Daniel Alustiza a 2”805

9º Pablo López a 3”500

10º Juan Navas a 3”741

11º Ricardo Varese a 7”189

12º Marcelo Toscani a 19”892

13º Alejandro Magno a S/T

Matías Panaciu sin tiempos por no dar el peso.

La largada de la serie fue un desastre, de la segunda fila para atrás llegaron a la uno de a cinco autos a la par, lógicamente que hubo toque, roces varios, paseos por el pasto, roturas de algunos elementos, incluyendo a Laborda que lo pasó por arriba a Panaciu que había quedado cruzado en medio de la pista.

Se acomodaron y todos pudieron seguir. Panelo hacía diferencias importantes con los demás, tranquilo giraba en la punta; detrás se venían dando con todo Miralles y Bossi, con autos muy parejos, como lo iban a demostrar en la prefinal. Navas mantenía un buen ritmo muy cerquita de los dos y se notaba el avance de Alejandro Magno, había largado último, Laborda intentaba llegar con un auto herido.

Pero algo pasó en la punta, Panelo desapareció por irse ida afuera de manera espectacular, se fue sólo y luego contó que se le bloqueó el auto al ingresar a la ese y se fue casi derecho para afuera, de esa manera perdía una clara posibilidad de ganar.

La punta la heredaban Miralles o Bossi según la vuelta porque iban intercambiando el lugar. Bossi llegó primero a la última curva, pero Miralles por afuera lo emparejó y al banderazo se impuso por media trompa para quedarse con el triunfo.

Serie

1º Facundo Miralles con 8’01”061/1000 a 157.153 Km/h. 6 vueltas

2º Luis Bossi a 0,29

3º Juan Navas a 3”359

4º Alejandro Magno a 6”382

5º Víctor Albarracín a 6”606

6º Francisco Laborda a 12”024

7º Miguel Panelo a 12”413

8º Juan Amendolara a 15”088

9º Pablo López a 24”469

10º Daniel Alustiza a 39”513

11º Ricardo Varese a 1’09”708

Récord de vuelta: Panelo en 1’20”440/1000 a 156.638 Km/h.

A la hora de largar la pre final fueron más ordenados. Miralles tomó la punta, seguido por muy de cerca por Bossi, a este lo perseguían Albarracín y Panelo. La verdad fue un carrerón, porque hubo lucha en todos los puestos y los nueve de adelante viajaban en muy corto trecho.

Como en la serie, Miralles y Bossi se atacaban en cada curva. El “Ruso” viajaba pegado y Miralles muchas veces no adivinaba por dónde lo iba a atacar. Más atrás Laborda, Panelo y Albarracín venían también enfrascados en su lucha pero sin perder contacto con los de adelante.

Tanto fue así que faltando una vuelta, Laborda, saltó a la punta, superando primero a Bossi en la uno y a Miralles en la horquilla en dos excelentes maniobras quedándose de esta manera con la victoria.

Lástima lo de Amendolara que rompió el motor cuando venía en la lucha con Laborda, Panelo y Albarracín. Para destacar el buen trabajo de Pablo López en su regreso porque venía en el ritmo de todos.

Pre final

1º Francisco Laborda con 12’14”542/1000 a 154.382 Km/h 9 vueltas

2º Facundo Miralles a 0,358

3º Luis Bossi a 0,803

4º Víctor Albarracín a 0, 914

5º Miguel Panelo a 2”753

6º Alejandro Magno a 7”959

7º Juan Navas a 11”680

8º Pablo López a 11”868

9º Daniel Alustiza a 40”239

10º Ricardo Varese a 1’11”593

Récord de vuelta: Laborda en 1’20”441/1000 a 156.637 Km/h.

La final tenía una clave, según Miralles, era no dejarlo escapar adelante a Francisco Laborda, si les hacía un poco de diferencias ya no iba a ser posible alcanzarlo por el gran auto que tenía.

Al cumplir la primera vuelta era Albarracín el puntero y con buena diferencia con el resto, parecía que el hombre de Chillar tenía con que escaparse, pora atrás peleaban Laborda. Miralles y Panelo.

Cuando Laborda lo superó comenzó a escaparse en la punta, se daba lo que tanto temía Miralles. Mientras que el joven azuleño se iba sólo adelante, se quedaban dos de los protagonistas, tanto Albarracín como Bossi tenían problemas y debían abandonar.

Con un Laborda escapado, Panelo se ubicaba en el segundo puesto al superar a Miralles. Más atrás Navas tenía un rateo en su motor que lo complicaba y Magno giraba con el objetivo de llegar y sumar lo más posible, porque el segundo motor que no rendía lo que el titular. Cerraban el trencito Daniel Alustiza y Ricardo Varese, mientras que López debía abandonar.

Final

1º Francisco Laborda con 16’24”600/1000 a 153.565 Km/h. 12 vueltas.

2º Miguel Panelo a 6”921

3º Facundo Miralles a 11”531

4º Juan Navas a 24”996

5º Alejandro Magno a 30”178

6º Daniel Alustiza a 52”691

7º Ricardo Varese a 2 vueltas

Récord de vuelta: Panelo en 1’21”535/1000 a 154.535 Km./h.

FUENTE: BLOG COMPETICIÓN