“Fue una falta de consideración y de respeto; no a nosotros sino al vecino que los votó”

Lo aseguró el dirigente Marcelo Ibarra al referirse a la ausencia de la mayoría de los concejales a la reunión que convocaron para articular un trabajo conjunto y plantearles las inquietudes de los barrios. Dora Villarreal opinó que “están como en la casa de Gran Hermano, peleándose entre ellos” y Roberto Rígoli aportó: “no nos tienen en cuenta”.

< > Sólo dos concejales fueron al encuentro del Plenario de Comisiones Vecinales que se realizó el pasado lunes.

Las comisiones vecinales citaron a los concejales a una reunión que se llevó a cabo el pasado lunes con el objetivo de plantear la metodología conjunta de trabajo para el futuro e informarles acerca de las inquietudes de los vecinos, pero se llevaron la sorpresa que sólo asistieron a la cita dos de los 18 ediles: Erica Torena, del Socialismo y Claudio Molina, del Gen.

Ayer, los dirigentes Dora Villarreal, Marcelo Ibarra y Roberto Rígoli de la mesa ejecutiva del Plenario de Comisiones Vecinales hablaron con este diario y manifestaron su malestar por este destrato no sólo a ellos, sino “a los vecinos que representamos”.

El referente de Plaza Oubiñas opinó que “fue una falta de consideración y de respeto; no a nosotros como presidentes, sino al vecino que los votó” y por eso indicó que “la conclusión que sacamos es que hay una falta total de compromiso y de respeto hacia los vecinos de los barrios”.

Consideró que el legislativo tiene un rol preponderante a la hora de resolver algunas de las problemáticas de los barrios a través de las ordenanzas. También puntualizó que deben ejercer el contralor sobre las acciones del Ejecutivo.

“Muchas de las problemáticas que tenemos en los barrios tienen que ver con la falta de legislación como es el caso del caos del tránsito, la problemática del medio ambiente, la situación de EcoAzul, el transporte público y la salud. Estas problemáticas que hoy impactan negativamente en la población tienen que ver con su rol porque incluso algunos de ellos fueron parte del Ejecutivo y no resolvieron estas situaciones”, apuntaron.

Ante la ausencia de la mayoría de los concejales al encuentro convocado, expresó asimismo que “estamos decepcionados”.

No sólo que no fueron sino que pasados unos días tampoco se acercaron al Plenario para explicar o justificar los motivos de no haber participado.

Frente a lo ocurrido los miembros del Plenario van a acercar una nota al legislativo para que sea leída en la próxima sesión manifestando este malestar que tienen y tienen previsto estar presentes.

“Están dibujados”

Dora Villarreal, de Monte Viggiano, explicó que “lo que queríamos nosotros era tener una reunión y, como ellos están organizados en comisiones, queríamos agilizar el trabajo definiendo un contacto con cada una. Era un primer encuentro y no es que cada vez nos tenemos que reunir con todos. Queríamos definir una metodología de trabajo”.

Es que las comisiones del Concejo se han reorganizado recientemente y desde los barrios no tienen la información concreta para saber a quién dirigirse frente a determinada problemática.

La presidenta de Monte Viggiano fue muy crítica y enfatizó que “están dibujados, aparecen para la sesión, hay algunos que no los conozco, que no les conozco la voz. Están pintados”.

A propósito de esto, Ibarra señaló que en la reunión también querían saber la postura de los concejales frente a temas claves.

Aclaró que “no estamos en contra de nadie, queremos trabajar con todos. Queríamos ver cómo articulamos hacia delante”.

La titular de la comisión de Monte Viggiano, expresó también que “tienen que cumplir su función, para algo están, y no estamos en contra de que se aumenten los sueldos, pero se lo tienen que ganar”.

“El problema que ellos tienen es con ellos mismos. Entre ellos está el problema, el Concejo está como la casa de Gran Hermano; tenemos un reality, están peleándose entre ellos”, manifestó.

“No encontramos a nadie”

El problema adicional que poseen para comunicarse con los concejales es que, cuando se acercan al recinto, “no encontramos a nadie”.

“Vamos todos los días y son siempre los mismos los que están: Claudio Molina, Erica Torena y Maya Vena”, aseguraron los dirigentes del Plenario.

Incluso Villarreal comentó que “después nos encuentran en la escalera y te dicen ‘cuando quieras vení a verme’ o te piden disculpas por los pasillos”.

Al respecto, Ibarra consideró que “eso es un falta de respeto y a nosotros no nos sirve”.

A su vez, remarcaron que es imposible que no se hayan enterado de la reunión porque lo informaron por nota.

En ese sentido, el referente de Plaza Oubiñas apuntó que “el presidente del Concejo es el primero que tendría que haber estado”.

“No nos tienen en cuenta”

Por su parte Rígoli, referente del barrio Juan Domingo Perón, manifestó que “creí que iban a venir más concejales y les íbamos a poder plantear los problemas y decirles que nosotros podemos colaborar y trabajar juntos”.

Por esta razón afirmó que ahora siente que “no nos tienen en cuenta y ellos no saben cómo trabajamos nosotros”.

En relación con esto mismo, Villarreal advirtió que “nosotros no queremos imponer nada y tenemos que empezar un nuevo camino de diálogo, pero no se les cae una idea”.

Entre los motivos que hacen a esta falta de contacto, sostuvieron que “están en la rosca política partidaria”.

Ibarra apuntó además que “esto es producto de la realidad que se vive en el Concejo, con la cantidad de unibloques que hay porque, de 18 concejales, tenemos 9 bloques”. “Esto los lleva a no estar compenetrados con las problemáticas de los vecinos y qué mejor que un edil baje a los barrios…eso es fundamental”, puntualizó.

De hecho desde las comisiones vecinales han manifestado públicamente que no se sienten representados por el Concejo Deliberante.

Y al respecto, remarcaron que “no somos nosotros; son los vecinos los que no se sienten representados”. “Ellos (los ediles) piensan en forma egoísta en la política partidaria y cambian de bando como de camiseta”, opinó Villarreal.

En tanto, Rígoli agregó como para finalizar que “nosotros no hacemos política partidaria, trabajamos para los vecinos y escuchamos sus reclamos y los transmitirlos”.