Ganó un Martín Fierro y es de Azul

< > Juana Bugallo, a la derecha de la foto, junto al equipo de producción de “Lanata Sin Filtro” en el momento en que recibieron el Martín Fierro el pasado 11 de noviembre.

Juana Bugallo es azuleña y forma parte del equipo del programa radial “Lanata Sin Filtro” que ganó como mejor labor en producción. “Estoy súper feliz, re contenta y voy a estar agradecida con ellos toda la vida”, expresó a este diario.

El programa de Radio Mitre “Lanata Sin filtro” obtuvo el Martín Fierro a la mejor labor en producción.

El equipo está conformado por Fernando Pietrafesa, Andrea Rodríguez, Erica Olijavetzky, y también forma parte del mismo, la azuleña Juana Bugallo.

Está casi por terminar la carrera de Periodismo, se recibe este año, y es parte del staff de este programa radial desde junio del año pasado.

Era su sueño, empezó yendo a la puerta, tuvo “suerte” y pudo cumplir su deseo, incluso mucho antes de lo que había imaginado.

Pero a la suerte hay que ayudarla con esfuerzo y Juana tenía un objetivo claro y gracias a su tesón y a la mano que le dio otra azuleña que hace años está radicada en Capital, Andrea Rodríguez, que es la productora ejecutiva del programa, y el propio Jorge Lanata, logró cumplirlo.

“Siempre escuchaba el programa”

Luego de recibir el premio, la azuleña habló con este diario vía telefónica y contó lo que esto significó para ella en lo personal y profesional.

Cursó la secundaria en el Colegio San Cayetano y en el último año, allá por el 2013, “vine para Buenos Aires para rendir un examen de inglés, nada que ver, y yo siempre escuchaba el programa y pensaba que quería terminar trabajando ahí”, empezó su relato sobre cómo fue que terminó integrando el equipo de Lanata.

“El día que vine a rendir el examen de inglés fui a Mitre para ver si me cruzaba con Lanata para preguntarle dónde me recomendaba estudiar periodismo y para sacarme una foto, verlo un ratito”, confesó también.

“Ahí fue cuando conocí a Andrea Rodríguez que justo salió y también es de Azul, y ella, cuando le conté que quería conocer a Jorge, me hizo pasar a ver el programa”, relató.

El ofrecimiento

Ese fue el primer capítulo de esta historia, ya que Juana se radicó en Buenos Aires en 2014 para empezar a estudiar Periodismo y ese año, no se dio por vencida y empezó a ir más seguido a la radio.

“Desde el 2014 hasta el año pasado iba todas las semanas a mirar el programa”, recordó.

El año pasado, en junio para más precisión, fue cuando finalmente le ofrecieron trabajar en la producción del programa que encabeza el periodista Jorge Lanata.

“Me encanta lo que hago”

Ama lo que hace y para ella el trabajo es un placer. “No sufro, nunca digo ‘uf me tengo que levantar e ir a trabajar’, lo vivo con placer, me encanta lo que hago, desde que entré me gusta lo que hago”.

Llega todas las mañanas a las 8, desayuna ahí y, mientras lee los diarios, van llegando los demás. “Soy de las primeras en llegar”, comentó.

Espera entonces que lleguen Lanata y Rodríguez que “son quienes definen qué vamos a hacer en el programa”.

“Cuando ellos llegan, planteamos los temas del día o los que yo supongo que pueden llegar a ser notas y proponemos a qué persona llamar para entrevistar. Ahí comienza la etapa de búsqueda y de llamados”, especificó sobre su labor diaria.

Sobre esa noche

Desde junio de 2016 trabaja en la producción de “Lanata Sin Filtro”, programa que el pasado 11 de noviembre recibió el Martín Fierro a la mejor producción radial.

“Estaba re nerviosa, era la primera vez que iba a algo tan importante”, manifestó sobre esa noche, pero a la vez, aclaró que “me sentí acompaña por los chicos de la radio, que son como una familia, me dan mucha contención, me siento súper cómoda con ellos, entonces se hacía más ameno, la situación era como más cotidiana”.

Los nominados a mejor labor en producción eran: Paola Longy, Juan Derventzis y Julián Capasso (La mañana – AM 750);

Andrea Rodríguez, Fernando Pietrafesa y Erica Olijavetzky (Lanata Sin Filtro – Mitre)y Flavio Paradiso y Fernando Curas (Foja Cero – La red).

“Cuando ganó Lanata Sin Filtro, nos sentimos todos re contentos y ahí fue cuando me hicieron subir al escenario. Andrea me dijo que suba yo también”, recordó también al hablar con este diario.

Pasado y presente

“Estoy súper feliz, re contenta y voy a estar agradecida con ellos toda la vida”, expresó luego ya más calmada, viendo los acontecimientos con mayor tranquilidad y mientras viene recibiendo además el reconocimiento de los más cercanos: amigos y la familia.

“Lo busqué, era mi objetivo y terminé trabajando con ellos. Toda la vida me gustó el programa y siempre me imaginaba en ese lugar, lo que nunca imagine que se iba a dar tan rápido”, expresó.

Es que “todavía no termine la facultad, es mi primer trabajo, no tengo experiencia, solamente esto”.

Por eso es que finalmente destacó que “estoy muy agradecida con Lanata y Andrea Rodríguez que la verdad son los que me abrieron la puerta”.