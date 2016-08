  “GARANTIZAR EL PRECIO, LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DEL GAS ENVASADO”

< >

Se llevó a cabo anoche en el Club San Lorenzo, con un significativo marco de asistentes, un acto destinado a informar sobre el trabajo integral desarrollado por el Frente para la Victoria-Cristina Conducción en relación con el tema del gas envasado. Participaron de la actividad el referente de ese espacio Nelson Sombra; el diputado provincial César Valicenti, las concejales azuleñas Estela Cerone y Liliana Vera; su par marplatense Marina Santoro y el edil olavarriense Federico Aguilera. “La organización popular logró ponerles freno a los tarifazos de la energía eléctrica y el gas de red, pero sin embargo los amparos judiciales que detuvieron los aumentos desmedidos de esos servicios no se hicieron extensivos al gas en garrafa. Desde el FpV- Cristina Conducción trabajamos para que el Gobierno cumpla con su obligación de garantizar el precio, la calidad y la disponibilidad de este insumo esencial para la vida”, se indicó. Asimismo se apuntó que “sólo en el Partido de Azul hay más 5 mil hogares que dependen la garrafa como combustible para cocinar y para calefacción. Pese a que este insumo (básico y esencial para la vida en una zona de baja temperaturas como la nuestra) está regulado y subsidiado por el Estado nacional a través del Programa Hogar, actualmente los precios distan mucho de los 97 pesos que debería costar una garrafa de 10 kg. Ese número varía de acuerdo a la zona y el tipo de lugar de venta, y la calidad del gas envasado tampoco es uniforme. Tanto el Gobierno Nacional como el Provincial y el Municipal tienen no sólo la capacidad sino además la obligación de controlar, pero aun así eligen no hacerlo”. Ampliaremos en próximas ediciones .