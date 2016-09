“GRACIAS A DIOS LA ESTOY CONTANDO”

< >

Julio Enrique Martín, un albañil que tiene 25 años, fue atacado a puñaladas días atrás en Plaza Oubiñas, cuando había asistido al cumpleaños de un amigo. El presunto agresor, ahora acusado de un intento de homicidio, fue detenido el pasado lunes. En una entrevista con este diario en el Hospital Pintos, la víctima dijo que “ahora mi deseo no es de venganza”, al tiempo que espera que el hombre que lo lastimó “la pague” para que “se haga justicia”. Una de las puñaladas que recibió afectó a uno de sus pulmones. Y tuvo que ser operado dos veces. “Los médicos, después de la primera operación, les decían a mis viejos que era más probable que me muriera a que me salvara”, relató.