Gran remate de lanares en la Sociedad Rural de Azul

< > Ayer por la tarde, con buena asistencia de público la firma local Néstor I. Goenaga y Cía. S.A. realizó el tradicional remate de lanares en el marco de la 114° Exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Azul. En horas de la mañana se llevó a cabo la Jura de ovinos.

Por Eduardo Agüero Mielhuerry

En la soleada tarde de ayer, con una excelente asistencia de público -que participó de las diversas actividades planteadas en el predio ferial-, la firma Néstor I. Goenaga y Cía. S.A. realizó el tradicional remate de lanares en el marco de la 114° Exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Azul.

Previamente, en horas de la mañana se realizó la Jura de los animales ovinos, siendo jurados los cacharienses, Adrián Barbieri -para las razas Texel y Romney Marsh-, y Gastón Pioli -para la raza Corriedale-.

Los resultados matinales para Texel, en hembras, el primer y tercer premio fueron para ejemplares de la “Cabaña Iguibau” de Ayacucho, mientras que el segundo premio (reservado), fue para Cabaña “La Chelita”. En cuanto a machos Texel: el gran campeón fue para un ejemplar de Cabaña “Don Jorge” y el reservado para “La Chelita”.

El gran campeón de la raza Romney Marsh, macho, fue de la Cabaña “La Deuda” de Pedro Pioli de Cacharí y el reservado para un ejemplar de Cabaña “Moeraki”, también de la vecina localidad. Por su parte, las hembras premiadas, los dos primeros lugares fueron para lanares de la Cabaña “Moeraki”.

Finalmente, en cuanto a Corriedale, el gran campeón, tanto macho como hembra, fue para la Cabaña “Sauzalito”.

En las primeras horas de la tarde, se ejecutó el remate encabezado por la afamada casa consignataria azuleña. Los valores alcanzados en el remate fueron: por el gran campeón y el reservado gran campeón $ 18.000 y $ 18.900, respectivamente, siendo los compradores Cabaña “La Deuda” y Rodolfo Premoli.

Por su parte los valores corrientes rondaron entre los $ 10.000 y los $ 15.000.

Los ejemplares Romney Marsh se vendieron entre 7 y 12 mil pesos. Y las borregas, de Moeraki, en $ 3.500. Por los Texel se pagó $ 9.000 por el gran campeón, con un piso de 6 mil pesos. Particularmente, se pagaron $ 8.900 por una oveja parida y $ 7.250 por una preñada.

También hubo tres Cara Negra que se vendieron entre $ 7.700 y $ 9.000.

Como se resaltara “entre corrales”, el precio pagado por el gran campeón y el reservado, “superó ampliamente las expectativas” con las que venían los cabañeros, alcanzando un valor poco común para remates de esta región.

Al finalizar las ventas y consultados los cabañeros, los mismos se fueron muy contentos y conformes con los negocios realizados y con la organización de la Exposición en general y la intervención de la firma Néstor I. Goenaga y Cía. S.A.

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, estuvo ayer en la Expo Azul para respaldar a la entidad gremial local en la realización de la muestra que comenzó el miércoles y finalizará el lunes. “El gobierno actual lo primero que hizo fue sacarle el pie de encima al campo y el campo respondió con más producción, más desarrollo y más trabajo. En eso estamos: generando y apostando al país”, expresó el dirigente al pedírsele un análisis institucional del sector.

Pino dijo que la existencia de grandes extensiones de la provincia de Buenos Aires con campos inundados y/o encharcados, preocupa a la entidad que representa. “Nosotros, que por nuestra actividad gremial nos toca estar por todos lados, vemos que estamos en una situación penosa. Hubo muchísimos años donde no se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Ahora, se ha empezado a tomar en serio todo lo que es el tema del Río Salado y según tenemos entendido ya comenzaron las obras, como un tramo entre Roque Pérez y General Belgrano. Esperemos que el esfuerzo que hace el productor, a menudo en situaciones muy desfavorables con el campo inundado o encharcado, se vea reflejado en obras”, indicó el entrevistado.

El vicepresidente de la SRA subrayó el compromiso que el presidente de la Nación ha puesto ante cuestiones de interés para la población. “Mauricio Macri se pone al hombro diferentes actividades, como la Mesa de la Carne, a la cual ha recibido tres veces”, indicó.

La creación de puestos laborales –

“Desde 2016 a la fecha el sector generó casi 48.000 nuevos puestos de trabajo y eso es progresivo. Cuando al sector lo dejan trabajar, enseguida empieza a generar trabajo y mayor producción”, afirmó Pino cuando se lo consultó sobre la anunciada expansión de la mano de obra que dice haber ejecutado el sector. Seguidamente dio cuenta de las perspectivas que hay en torno de la campaña agrícola.

“Vamos a tener una muy buena cosecha”, aseguró. Mencionó que “en carnes hay un consumo muy alto de proteína animal” y, a modo de síntesis sobre el rumbo que tiene el campo, señaló que “es virtuoso lo que está pasando en Argentina”.

Cuando se le planteó qué sucederá con la brecha que sigue habiendo entre lo que se le paga al productor y el valor en góndola de productos agropecuarios, consideró: “Creería que eso poco a poco se va ajustando”.

“Siempre hay un ‘vivillo’ que toca los precios, pero las diferencias entre los precios desde la Sociedad Rural siempre la estamos marcando”, concluyó.

Posicionar la producción ovina

El jefe de Gabinete del Ministerio de AgroIndustria de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Srodek, conversó con EL TIEMPO sobre la proyección que avizora en esa rama de la ganadería, durante una visita que ayer realizó a Expo Azul. –

Jorge Srodek presenció la entrega de premios del campeonato de ovinos que tuvo lugar ayer en la Expo Azul. No fue un asistente más a la ceremonia de jura y clasificación en la pista central, teniendo en cuenta su condición de productor de lanares de Coronel Pringles. Sin embargo Srodek, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Provincia, estuvo en la muestra en representación de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

“Es una muy linda exposición. Lo importante, más allá de un premio para una cabaña, es volver a posicionar la actividad ovina, que es una actividad que anda muy bien. Hay muchísima demanda para la carne bovina y ese tiene que ser el desafío de la provincia de Buenos Aires: generar un volumen como para participar no solo en el consumo interno sino en mercados internacionales como tiene Uruguay”, expresó el funcionario.

La lana trabajada tiene buenos valores en el mercado. Las lanas finas han llegado a valer más de cien pesos por kilo y la cruza fina, 60 o 70 pesos, lo que implica otro ingreso para el productor ovino.

“La región nuestra es ideal para la cría del ovino. No hay ninguna razón para no tener 10 o 12 ovejas por hectárea, con picos de 14 a 15 en otoño y primavera. Desde el gobierno provincial y nacional, a través de la Ley Ovina, se ofrecen créditos muy convenientes para los productores. Tienen 18 millones de pesos de los cuales para este año ya se adjudicaron 14 millones”, precisó.

Srodek afirmó que “el secreto es trabajar las lanas como corresponde, aggionarlas, meterse en el sistema Pro-Lana, y venderla en centros de acopio. En el Sudoeste estamos iniciando varias plantas de faena para ovinos y se avanzó en la firma de un convenio para suministrar carne ovina a los penales bonaerenses”.

En distintas ciudades de la provincia se extiende la elaboración y comercialización de hamburguesa ovina y la apertura de locales especializados en fraccionamiento y venta de carne de lanar.

“La idea es darle un valor a la actividad ovina que nunca debería haber perdido por políticas que quedaron atrás”, manifestó.

Apertura de mercados

El representante de la Gobernación señaló que la apertura de las exportaciones de carne vacuna retroalimenta un mercado que se encuentra en plena expansión.

“Llevamos más de 500 millones de dólares exportados en carne vacuna; se abrieron las exportaciones con China para carnes congeladas, lo que no tiene límite en los tonelajes para exportar. No hay que olvidar que el Gobierno anterior (del Frente para la Victoria) nos costó 10 millones de cabezas que aún no hemos podido recuperar”, enfatizó Srodek.

El funcionario subrayó la línea de créditos con 3 puntos de ayuda en la tasa para productores chicos que lanzó la gestión de Cambiemos y que el Banco Provincia lleva cerca de 40 mil millones de pesos entregados al sector.

“LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN INUNDA”

El jefe de Gabinete del Ministerio de AgroIndustria aseveró que la administración Vidal está “muy atenta” a los problemas generados por los anegamientos en distintos puntos del territorio bonaerense como consecuencia de las lluvias.

“Están en curso 53 obras ‘cortas’ por un total de 200 mil millones de pesos; se inició el cuarto tramo de la cuarta etapa del saneamiento del Río Salado y el Río Quinto”, dijo Srodek y agregó: “La corrupción también inunda. Lo que se está haciendo ahora es lo que se debería haber hecho antes y no se hizo, a pesar que los fondos estaban”.

El viento, con ráfagas que alcanzaron los 63 kilómetros por hora del cuadrante NO pasada la hora 15 de ayer, generó alguna complicación en los puestos que están trabajando al aire libre en el predio ferial. Al promediar la tarde el viento calmó y, con el sol imperante, la jornada quedó bien primaveral, a tono con el desarrollo que desde el jueves viene adquiriendo la Expo Azul 2017.

La temperatura máxima trepó a 24° 1 a las 17.15, justamente cuando el viento en superficie se disipó. Recorridas en familia por los puestos de venta, rondas de mate y bailes al ritmo de la música del DJ, tuvieron sus espacios sobre el verde césped del predio ferial de la Ruta Nacional N° 3.

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio de internet, hoy y mañana las condiciones climáticas serán similares.

De hecho para esta jornada se prevé cielo despejado o ligeramente nublado con probables neblinas aisladas. Los vientos serán leves del sector E cambiando a moderados del N, con registros de 4 y 24 grados.

Para mañana, las condiciones serán aún mejores –cielo despejado y vientos moderados del Norte con algunas ráfagas y mínima de 11 y máxima de 23 grados-, totalmente aptas para disfrutar de las actividades en el campo de doma de la Rural, de donde saldrán los jinetes que competirán en el Festival de Jesús María.