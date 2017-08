Gustavo Cocconi: en Tapalqué, el sucesor de Ricardo Romera

El jefe comunal del Frente para la Victoria se refirió a distintos aspectos de la gestión que encabeza en la vecina comunidad. Resaltó las “obras por administración” que hace como una forma de continuidad de la gestión de su antecesor.

"No puedo ser desagradecido de lo que hace la oposición, pero sí quiero marcar que es importante que se nos apoye en nuestra línea de trabajo", afirmó Cocconi.

Gustavo Cocconi nació en Tapalqué, el 1 de mayo de 1960. Estudió Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Fue electo concejal por el PJ en las elecciones de 2003 y, un año después, asumió el cargo de Intendente tras el fallecimiento del jefe comunal Dr. Ricardo Romera. En octubre de 2007 se presentó como candidato del Frente para la Victoria para legitimar su liderazgo en la comuna, logrando imponerse en las urnas con casi el 60% de los votos. En 2011 repitió la buena perfomance obteniendo el 59,64% de los sufragios. En las elecciones generales de 2015 obtuvo nuevamente el triunfo representando al FpV con el 51,22 por ciento de los sufragios.

Entrevistado por EL TIEMPO en el despacho oficial de la semana comunal tapalquense, Cocconi definió su perfil como un sucesor de Romera.

“Nosotros tenemos algo que no es una creación propia sino algo que venimos con la continuidad de lo que fue la gestión del Dr. Romera, que nos permite tener un Municipio que se hace cargo de obras por administración y que de esa manera mantiene empleo en épocas de crisis”, definió.

“Sabemos –afirmó- que esto de que se abra la importación y que escasea a veces el trabajo, el Estado puede llegar a equilibrar la situación si tiene gestión para producir empleo. Siempre estamos ejecutando recursos que vienen por coparticipación del Fondo de Infraestructura Municipal, que es un fondo que le corresponde a los municipios en función de lo que establece el coeficiente único de distribución del Ministerio de Economía de la provincia. Con eso estamos haciendo pavimento, cloacas, cordón cuneta y reconversión de alumbrado público a LED para no trasladar a los vecinos el aumento del costo de la tarifa”.

Una obra muy esperada

Para los tapalquenses, la posibilidad de contar con aguas termales les abrió una perspectiva interesante de cara a la explotación turística que de esas bondades naturales el distrito pueda hacer.

“La obra la estamos haciendo con los ahorros que genera la propia gestión por administración, lo mismo que el cerramiento de la pileta de natación del balneario, que va a llevar un diseño muy lindo para que pueda funcionar en invierno. Estamos generando conocimiento a través de la escuela de artes y oficios, que inauguramos el año pasado y que es un orgullo para nosotros de tratar de que haya conocimiento práctico en la etapa que se viene, para que no sea Tapalqué una ciudad que expulse jóvenes sino que los contiene y les da respuesta, o por lo menos los acompaña en el conocimiento para que la respuesta sea ‘me quedo en Tapalqué porque hay calidad de vida’ y no ‘me voy porque no hay oportunidades’”, explicó.

El uso del Fondo Educativo

En la nota con este diario, el jefe comunal tapalquense se refirió al destino que se le está dando al Fondo Educativo. “Compramos una casa en Olavarría el año pasado para los estudiantes; allí hay quince estudiantes aproximadamente. Compramos tres departamentos en Azul este año y tenemos casas alquiladas en Buenos Aires, La Plata, Tandil y Mar del Plata. A eso le sumamos el vehículo que viaja todos los días a Azul para darle respuesta a los jóvenes que quieren tener una carrera universitaria o terciaria en los profesorados. En todos los casos el Municipio se hace cargo de que esa beca sea con una rendición del progreso en el cursado de las materias y además tenemos un sistema de fotocopias importante para colaborar con el estudio”, señaló.

Dijo Cocconi que están pudiendo obtener buenos frutos de la apuesta que se hizo por el Matadero Municipal, “que se puso en funcionamiento hace poco tiempo y viene dándole al vecino de Tapalqué, por un lado trabajo en forma directa y por otro acceso a alimentos de primera necesidad que se pueden conseguir a precio más económico”. “Mantenemos un compromiso con la comunidad que esperemos lograr ser aceptados para continuar este tipo de políticas donde pareciera que el Estado no debería meterse y nosotros nos metemos, pero nos metemos con el buen sentido de la búsqueda del bien común y del progreso de nuestra gente”, amplió.

Más allá de no haber contado con el acompañamiento de los concejales opositores para proyectos clave, como la Escuela de Artes y Oficios, el Intendente dijo que “no puedo ser desagradecido de lo que hace la oposición, pero sí quiero marcar que es importante que se nos apoye en nuestra línea de trabajo”.

El impacto de la crisis

Cocconi planteó que, a partir de la situación que se ha dado en materia económica, la falta de techo propio complica a muchas familias en Tapalqué.

“Es notable la demanda que tenemos de vivienda porque la gente no puede pagar alquiler o no puede cubrir sus gastos mínimos. A otros les está llegando el incremento de cuotas que en algunos casos planificaron comprarse un vehículo y hoy están siendo indexadas sus cuotas. Nosotros estamos a la espera de la concreción de planes de vivienda porque teníamos 50 lotes vendidos al Banco Hipotecario para que construyeran en el programa Procrear. Ese programa se descontinuó. Es importante que el Estado empiece a dar pasos en ese sentido para proteger el futuro de las familias de Argentina”, sostuvo.

“Uno ve que cada día es más difícil para las personas llegar a fin de mes. Hay una Argentina que debería plantearse no favorecer al sistema financiero especulativo sino que el dinero apoye el movimiento económico del mercado interno porque si no los argentinos sufrimos la gran mayoría esta situación”, agregó.

EL MUNICIPIO, EN NÚMEROS

El Municipio de Tapalqué cuenta con 560 empleados entre contratados y planta permanente, dijo Cocconi, “y un número importante de gente que trabaja con monotributo por metro cuadrado o metro lineal -en el caso del cordón cuneta de la obra- que estamos haciendo por administración”.

NOMBRE POR NOMBRE

Cristina Fernández. “Es una esperanza de algo que se demostró que podía hacer presente el Estado cuando se decide proteger la economía nacional, apoyar la investigación y desarrollo de Argentina ciencia y tecnología aplicada al desarrollo de nuestro país. Uno ve que se ha discontinuado lo bueno porque se ha privilegiado, desde el Gobierno actual, favorecer a los que más tienen, a sectores concentrados de la economía que de alguna manera son capaces de financiar campañas publicitarias de gran volumen y que hacen creer que algunas cosas están bien cuando en realidad el perjuicio es general y visible”.

María Eugenia Vidal. “Más allá de las cuestiones personales que hacen que pueda despertar más o menos simpatía, la considero parte de un modelo que lleva adelante Macri y que no diferencia su situación política de la conducción del presidente”.

TRATO PROVINCIA/MUNICIPIO

“No me falta gestión”

Gustavo Cocconi. “Yo soy alguien que tiene vocación de servicio; estoy agradecido a mi pueblo que desde hace bastante tiempo tengo el apoyo y espero poder concretar las cosas que he venido planteando, también dándole al equipo que me acompaña certezas de que se pueden hacer cosas en política para el bien común sin claudicar y sin fallar en los ideales de cada uno”.

Cuando se le preguntó a Cocconi si consideraba que existía un trato igualitario de la provincia de Buenos Aires con todos los municipios por igual, respondió: “Yo veo que en algunos municipios hay mucho más énfasis a la hora de apoyar. No me falta gestión sino que espero que el tanto golpear puertas e insistir también mueva el corazón de las personas que hoy están a cargo del Gobierno provincial y dé respuesta principalmente a los vecinos de los pueblos que tienen una esperanza en que la política les resuelva los problemas y no que sólo pague carteles o publicidad”.

También se lo consultó respecto de si advertía una real integración regional.

“Siempre hemos hablado pero la verdad es que hasta ahora no lo hemos podido lograr. Nos gustaría. Siempre hemos hablado de la necesidad de algunas cuestiones que son ya sea de la gestión sobre los recursos naturales o las cuestiones vinculadas a la inundación o al crecimiento y desarrollo turístico deberíamos trabajarla en conjunto por región, y también que haya una presencia del Estado provincial con los organismos que regulan estas cosas que muchas veces no los vemos y nos gustaría que estuvieran presentes”, acotó.

El pase de Bertellys

En la entrevista con EL TIEMPO, Cocconi dio su parecer acerca del pase de Hernán Bertellys a Cambiemos, tras la salida del Frente para la Victoria y la línea “sciolista” de Peronismo Sin Fronteras.

“No lo hablé con él pero no lo comparto. Yo creo que no es necesario; si uno tiene un pacto con su votante, puede mantenerse tranquilamente en su fuerza política y gestionar también. No debe ser uno el que tiene que cambiar para que le llegue alguna ayuda sino que haber un respeto por quien hace un pacto a la hora de decidir un voto y uno darle una respuesta. También lo vemos en lo que se dice a la hora de un debate en televisión y luego lo que no se cumple o se hace totalmente lo contrario. Vimos que entre el debate de Macri y Scioli se dijo una cosa y después se hizo todo lo contrario por parte del presidente y eso no debe ser en la política algo gratuito o que sea moneda corriente. Por eso no comparto para nada eso de que uno deba pasarse de partido para recibir una ayuda”, indicó.