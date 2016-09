Hay un rally esperando por canalizar la pasión tuerca

La largada simbólica del viernes será el primer síntoma significativo de que la XIX edición del Rally Ciudad de Azul puso primera. Durante sábado y domingo (desde las 9.30 y 7.30 horas respectivamente) se correrá esta 5º fecha del calendario de Mar y Sierras y que es organizada por el AMCA.

< > Plano del recorrido que ocupará el Superprime en el predio del Oscar Mauricio Franco. Una atractiva oportunidad para los azuleños. AMCA

El tiempo de descuento angosta cada vez más su espesor y son unas 48 horas las que aún separan estas horas de las que se contarán como el presente de la XIX edición del Rally Ciudad de Azul. La gran prueba automovilística del año en suelo azuleño tendrá su largada simbólica este viernes por la noche, momento típico que esclarece que ese mini festival tuerca ya es un hecho y que se extenderá por los próximos dos días.

La competencia de este año vale como la quinta fecha puntuable del calendario 2016 del Rally Mar y Sierras, un momento de la temporada que puede comenzar a evidenciar qué matices tomarán las distintas categorías en su devenir, ya en el tramo ulterior.

Ya en las horas previas al punto de partida “falso” que, otra vez, tendrá lugar sobre calle Yrigoyen a la altura del veredón, la competencia organizada por el Auto Moto Club Azul presentará como actividad destacada del viernes el shakedown en el autodromo Oscar Mauricio Franco, entre las 14 y las 16. Horas después, los azuleños encontrarán ya los coches que tomarán parte del rally en exhibición en dicha calle, entre 25 de Mayo y Burgos. A las 20 horas, el veredón concentrará público, pilotos y autos en el arco de largada frente a la Municipalidad.

Ya los días sábado y domingo, reales jornadas de competencia en pista, la carrera iniciará por la mañana: el 24 a partir de las 9.30 horas para seguir el itinerario Autódromo – Ariel – P. asistencia; y el domingo, a las 7.30 horas, para abordar Autódromo – Ariel – Autódromo y fin de la prueba. La actividad finalizará, el sábado, a las 16.30, mientras que al día siguiente claudicará alrededor de las 13.30.

Autoridades del AMCA han destacado la información dedicada a quienes viven en cercanías (o se valen de ellos en su cotidianidad) a los caminos afectados al rally. Los mismos estarán cerrados al tránsito una hora antes de la carrera y que no podrán ser abordados hasta que las etapas de competencia no finalicen. En ese sentido, los organizadores aclararon también que en el Oscar Mauricio Franco, el ingreso y el egreso serán libres en cualquier momento. La entrada para acceder a la fase del rally que allí se disputará tendrá un valor de 100 pesos y valdrá para los tres días. Los menos de 12 años no abonarán entrada alguna. La cantina emplazada en el circuito estará a cargo de la Fórmula A.

“Circuito” y Ariel-San Pedro”, los primes del Rally Ciudad de Azul

–Prime 1, “Circuito”: Camino aledaño al autódromo/ Ingreso al predio, abordan un trazado especial de 3000mts. y sale por camino a la liebre hasta la primera curva (derecha)/ Recta con chicana hasta curva de 90º (derecha)/ Final de prime. Se repite en 3 oportunidades, alternando con el de Ariel cada día.

–Prime 2, “Ariel-San Pedro”: Largan detrás del almacén de Ariel/ Por camino vecinal hasta empalme camino a “La Aurora”/ Ingreso en camino vecinal y fin del prime en establecimiento San Pedro (antes de Av. Mujica).

LA SEGURIDAD DEL RALLY, ARRIBA Y ABAJO DEL AUTO

La realización de una fecha del Campeonato de Rally implica un gran esfuerzo para el AMCA en este caso. Con la colaboración de todos (el público, los participantes y los organizadores) podemos evitar incidentes, accidentes y cualquier inconveniente que pueda atentar contra la continuidad de este tipo de competencias en Azul.

El Auto Moto Club Azul, reeditando su preocupación de cada año, enfatiza y utiliza este medio para nutrir con específicos consejos a la conducta del público, a la espera de que, valiéndose de ellos, la gente pueda disfrutar una prueba muy significativa desde lo deportivo y que no está exenta (fundamentalmente se no se adoptan las recomendaciones) de un riesgo constante.

Para ingresar a presenciar el espectáculo dentro de los tramos de velocidad, la gente deberá hacerlo una hora antes de la largada del primer auto (sábado, hasta las 9.30 horas y domingo, hasta las 7.30) y sólo podrán retirarse una vez finalizada la actividad (salvo en el autódromo).

Una vez desplegado el esquema de seguridad- NO se permitirá el ingreso de personas o vehículos.

Elija un lugar alto y seguro para presenciar la competencia.

Estacione sólo en los lugares habilitados, lejos de los caminos de competencia.

No se ubique en sectores externos de curvas o retomes.

Deje liberadas las vías de escape en curvas, chicanas y retomes.

Circule a velocidad prudente en los lugares cercanos a donde se desarrolla la competencia.

Si concurre con niños menores de edad o mascotas, cuide de ellos.

ESTÁ PROHIBIDO INVADIR LA SENDA DE LOS CAMINOS DURANTE LA COMPETENCIA.

No altere el curso de los caminos con objetos, ES OBLIGACIÓN DEJAR LIBRE LAS VIAS DE ESCAPE de EMERGENCIA para el ingreso y egreso de los servicios médico-asistenciales en caso de necesitarlos.

Acate las instrucciones del personal policial, de los oficiales de la prueba y del personal de la Organización.

Antes de retirarse y dejar su lugar de ubicación en los tramos de competencia, espere la autorización de la autoridad policial o del organizador.

Siga las alternativas de la carrera por radio, para estar avisado de eventuales demoras, cancelaciones y relanzamientos.

Recuerde, además, que QUIEN ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD U ORGANIZACIÓN DE UN ESPECTACULO DEPORTIVO ES PASIBLE DE SANCIÓN (LEY 11.929 y 24.192).