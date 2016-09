HOCKEY: COSTÓ TANTO COMO GUSTÓ 

< >

El pasado fin de semana, la Primera División de hockey femenino borraja (dirigida por Germán Pérez) tomó el timón ante la difícil tarea de enfrentar a Estudiantes de Rauch, con su invicto a cuestas, de visitante.

Se presumía que el cotejo no ofrecería facilidades, y así fue. Las jugadoras locales se esforzaban por meter presión en las aéreas y generaban córners cortos que eran muy bien defendidos o atajados por el equipo visitante. La lucha era constante, con defensas en alto nivel figuras y delanteras sin gravitar lo suficiente.

Lorena Corvino propició el festejo borraja cuando cedió al palo de Romina González, quien venció a la arquera rauchense en mano a mano en el tercer cuarto.

Las locales se vinieron con todo en el último, y la ventaja de conocer el terreno inclinaba la balanza a su favor. Pero si hay algo que saben hacer las chicas de Azul es demostrar que en las peores son mas fuertes que de costumbre. Se fortificaron, el 1 a 0 necesitó de uñas, dientes y algo más, hasta que el pitazo final del juez regaló el respiro que faltaba en Rauch.

Las chicas más chicas

El día sábado, las categorías de hockey de Sub 12 a Sub 18 de ARC, viajaron a Olavarría, más precisamente al club Estudiantes, para disputar la fecha correspondiente al torneo de FTH.

Al cabo del cotejo inicial protagonizado por la Sub 12, donde el resultado no ex competitivo, tuvo lugar el cotejo de la Sub 14. Partido peleado, de área a área. Triunfo del local por 1 a 0.

La Sub 16 borraja no hizo pie en tierras albinegras y sufrió un 5 a 2 contundente. Los aciertos y la precisión de los bochazos locales quedaron plasmados en esa cifra. Valentina Georgi y Agustina Bingzugna, los goles azulgranas.

Con el ocaso llegó el turno de la Sub 18. Cotejo sin tregua en las aéreas y gol a gol. Estudiantes demostró por qué son de lo mejor del torneo y llegaron al 3 a 2 a poco del final. Los tantos azuleños fueron de Martina Milos y Paula Jofre