“Hoy el procedimiento se termina. Antes, muchas multas eran cajoneadas”, afirmó la directora provincial de Minería

La afirmación de Carolina Patané se dio en el marco de una entrevista exclusiva con EL TIEMPO. La funcionaria, que es oriunda de Olavarría, reveló estadísticas oficiales que dan cuenta de una sustancial mejora orientada a poner fin a la irregularidad que genera destrozos en las rutas y, por ende, deriva en la sucesión de siniestros viales.

< > EL TIEMPO informó en su edición del 22 de abril sobre el convenio que firmaron el Municipio y la Provincia.

Multas por más de 6 millones de pesos, que en su mayoría fueron cobradas a través de pagos voluntarios, fueron confeccionadas desde el mes de febrero último a la fecha, de acuerdo con la información que dio a conocer la titular de la Dirección de Minería de la Provincia de Buenos Aires, la olavarriense Carola Patané. La funcionaria afirmó que, a partir de controles más exhaustivos, se recaudan casi 2 millones de pesos por mes en concepto de guías.

“Creo que vamos bien. Cuesta mucho, pero hemos empezado a desandar un camino que va a dar muchos resultados y que para la provincia es muy importante”, sintetizó Patané, quien puntualizó que el área a su cargo adquirió -después de casi 20 años- dos balanzas móviles y dos camionetas nuevas. “La provincia tenía camionetas que no pasaban la VTV, con lo cual el personal no podía salir a la ruta para hacer los controles. Estamos incorporando un sismógrafo para poder medir las voladuras y creo que vamos a poder este año adquirir dos camionetas más, porque con dos vehículos tampoco es viable hacer las inspecciones”, explicó.

Firma del convenio con la comuna local

En la nota con este diario, Patané recordó que a mediados del mes de abril se firmó un convenio de colaboración con la Municipalidad de Azul para poder realizar todo tipo de controles en ruta. “No solamente de exceso de cargas –aclaró- sino todo lo que es el sistema de guías”.

La directora provincial de Minería sostuvo que, para poder avanzar con las inspecciones, no alcanza con la labor que puedan desempeñar los inspectores del área más la Policía Ecológica, sino que “estamos necesitando la colaboración de los municipios”.

En ese sentido dijo que requieren tanto de la intervención de inspectores comunales como de poder contar con un corralón para acopiar los excedentes detectados.

“Nosotros creemos que el control no solamente es para ordenar al sector sino principalmente por un tema de que las rutas están rotas; ustedes lo ven y también yo que soy de Olavarría; sabemos de los accidentes, de las muertes y de las familias que quedan desmembradas por un mal estado de las rutas, y mucha de esa responsabilidad es de las empresas que sobrecargan los camiones y de las transportistas que aceptan llevar 70 u 80 toneladas, cuando sabemos que la tara máxima es de 30 toneladas”, denunció.

“Hemos triplicado los controles”

En materia de recursos humanos, la funcionaria informó que si bien han podido reforzar la dotación, la mano de obra especializada para los operativos sigue siendo insuficiente.

“Nosotros empezamos en agosto y desde entonces hemos triplicado los controles. Tenemos la suerte de contar con cinco inspectores más; estábamos con tres para toda la provincia de Buenos Aires y no solamente tenemos todo lo que es la zona de Olavarría, Azul, Tandil, Balcarce, sino que también llegamos a Bahía Blanca, Carmen de Patagones; nueve municipios en el Delta con lo que es arena del río más la Costa Atlántica, el Conurbano y La Plata. Hay más de 190 empresas que están inscriptas en el formato de productor minero, más las empresas ilegales” que operan en forma clandestina, señaló para dar una idea de lo territorialmente compleja de la función que deben cumplir.

Patané dijo en la charla que mantuvo con EL TIEMPO que se están tratando de incorporar todos los aportes tecnológicos que permitan hacer más eficientes y prácticos los controles.

“Estamos trabajando con un sistema de GIS en convenio con Geodesia. Nosotros podemos captar hoy dónde hay centros de transferencia clandestina de carga; de cuáles son las fronteras que hoy están funcionando y nosotros no tenemos registro de que hayan pasado por la Dirección de Minería a completar el trámite”, indicó.

Bondades del sistema de guías

El sistema de guías que viene implementando la provincia de Buenos Aires, puntualizó Patané, “nos permite saber la trazabilidad del mineral”.

“Los minerales son de la provincia independientemente de quién lo explote. Para nosotros es importante saber cuántas toneladas salen, hacia dónde van, cuál es el destino final y estamos trabajando para terminar lo que se llama el anexo. El anexo es donde termina el producto, porque hoy es solidariamente responsable la empresa que carga, la empresa de transporte y el corralón que recibe; éste último, si recibe kilos de más, no tiene ninguna sanción. Creemos que vamos a poder estar cerrando el círculo. Las leyes no solamente existen sino que hay que aplicarlas y controlarlas”, agregó.

La entrevistada destacó la “fuerte intención” demostrada por el Municipio de Azul para hacer los controles junto con la Dirección de Minería “para poder detectar, multar y secuestrar la carga en exceso”.

“También hicimos convenio con Tandil, Mar del Plata, San Pedro; nos está faltando Bahía Blanca, pero la verdad que no nos da tiempo como para hacer todo”, aseveró.

EL DATO La directora provincial de Minería recalcó que, en buena medida, para lograr controles más rigurosos, es fundamental la colaboración de una ciudadanía que está demostrando mayor compromiso. “La gente se está animando a denunciar; a veces de manera no formal, pero a nosotros igual nos sirve”, enfatizó.

LA PRIMERA MUJER EN EL CARGO

Carola Patané, actual titular de la Dirección de Minería de la Provincia, es la primera mujer en la historia en ocupar el cargo y el tercer Director de Minería que llega a La Plata desde Olavarría (la precedieron el dirigente peronista Mario Markovina y Ingeniero Sebastián Pené). Ex concejal del PRO y ex titular de la Agencia de Inversiones olavarriense, Patané depende orgánicamente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, que encabeza el ex Intendente de San Miguel Joaquín De La Torre.

“Fui convocada directamente por el Ministerio ya que conocían mi trabajo al frente de la Agencia de Inversiones de la Municipalidad de Olavarría”, dijo al portal En Línea Noticias la funcionaria a poco de ser notificada de su nombramiento, y calificó al nuevo cargo “como un desafío por diversas razones”.

“Soy la primera mujer en ocupar la Dirección; soy de Olavarría, el partido donde se concentra el 60% de la producción de la minería no metalífera en la Provincia y además fui respaldada por los integrantes de la Cámara de la Piedra”, sostuvo.

Entre otras funciones, la Dirección de Minería tiene la obligación de aplicar el Código de Minería de la Nación y normas complementarias y ejerce la administración de los yacimientos de propiedad de la provincia.

En el año 1957 los minerales dejaron de ser propiedad de la Nación para ser transferidos a las provincias. Por tal razón la autoridad de aplicación del Código de Minería pasó a la esfera provincial. Entonces se creó en la Provincia el Departamento Minería dependiente de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas. A partir de ese momento, la Dirección de Geodesia pasó a ejercer la Autoridad Minera Provincial.

En el año 1984 se creó en el mismo Ministerio la Dirección de Geología, Minería y Aguas Subterráneas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y Mineros, transfiriéndose a la misma el ejercicio de la autoridad minera.

Con la creación del Ministerio de la Producción en el año 1989, la Dirección pasó a su órbita y cambió el nombre por el de Dirección de Recursos Geológicos y Mineros, pasando a depender de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería. En 1996 la Dirección se jerarquizó dentro de la estructura provincial adquiriendo su actual rango de Dirección Provincial.