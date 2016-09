Ignacio Laborda: “Ya hemos armado un equipo”

< >

El presidente del Auto Moto Club Azul destaca la dinámica y los parámetros con que se guía el trabajo conjunto de la institución en torno a una nueva edición de la gran prueba automovilística que se desarrollará el próximo fin de semana. Él y Mauricio Sarno, vicepresidente del AMCA, hablaron en extenso con EL TIEMPO sobre la competencia: “Entre 80 y 100 autos es la cantidad que estamos esperando. ¡Es un muy buen número!”.

Con casi una semana por delante para que la bajada de bandera otorgue el OK, el XIX Rally Ciudad de Azul ya instaló sus reverberancias habituales. En este caso son algo así como ecos de lo que vendrá: la liturgia de tres días de autos, camiones, caravanas rumbo a los primes, el paseo por el parque de asistencia, la largada simbólica con los azuleños vivando a los que conoce y a los que no, por pura gentileza nomás (y por si alguna gorra nos regalan). Y esa banda de sonido, cuya consideración armónica está bastante sujeta a la pasión, que emerge de los caños de escape.

Distintos son estos días previos para el Auto Moto Club Azul a los que precedieron a la edición del año pasado, urgentes jornadas en las que la entidad local sacó de la galera, a pedido de Mar y Sierras, una edición apresurada y fuera de tiempo de esta misma competencia. Así lo atestiguan Ignacio Laborda y Mauricio Sarno, presidente y vicepresidente del AMCA, quienes fueron entrevistados por EL TIEMPO. En la charla con sendos dirigentes, la jerarquía deportiva de la competencia, el orgullo de ser reconocida como una de las carreras mejor organizadas dentro del calendario de la Federación, el apoyo estatal, los inconvenientes que se ocasionaron a partir de la negativa de la comisión del barrio Santa Elena a albergar el parque de asistencia, y el estado actual de las obras en el autódromo, algunos de los tópicos que se enmarcan en la inminente realización del rally que se establece como la 5º fecha puntuable del calendario 2016 de Mar y Sierras, y que se concretará los días 23, 24 y 25 de septiembre.

–A diferencia de lo que acontecía aproximadamente un año atrás, la organización del rally está desarrollándose con calma y sin grandes trastornos. Aunque el ajetreo nunca falte.

–MS: Sí, venimos más tranquilos. El plazo de tiempo ha sido otro esta vez. Aparte ya estamos más organizados, la gente está acostumbrada, ya sabe lo que hay que hacer. Tenemos un ejercicio que te lo van dando los años. Entonces, ya estamos tranquilos.

–¿Cuántas ediciones llevan organizando ustedes como gestión del AMCA?

–IL: La sexta, una del Federal, en 2011, y cinco (contando ésta) de Mar y Sierras.

–Está claro que no son neófitos y puede que eso torne todo el proceso más previsible. ¿Hay particularidades, desde su lugar, este año que le aporten algún atractivo en particular?

–IL: Tenés la tranquilidad porque ya hemos armado un equipo. Vos sabés bien quién funciona mejor en cada lugar, entonces eso te va permitiendo, año tras año, ir reacomodando los jugadores en el tablero. Eso te allana mucho el camino.

Hay cuestiones administrativas que si bien no han variado a lo largo de los años, antes siempre tropezábamos con la falta de colaboración, por ejemplo, del Municipio. Lo que yo decía el otro día en la conferencia es real: siempre estábamos penando para que nos den los permisos, o para que nos den colaboración, ni siquiera del tipo económico, más que nada el hecho de que te habiliten o no, que te den un permiso o no, que te firmen una nota o no. Cosas simples, como los planos. Los planos necesitan que vayan suscriptos por el secretario de Obras Públicas. Ahora fuimos con los planos, guardaban relación con lo que presentamos y los firmaron. Cuando en otras gestiones, no los querían firman, directamente; teníamos que llamar a La Plata para que los intimaran a que los firmaran.

–Desde el plano deportivo, ¿de qué se va a nutrir este rally? ¿Cuántos son los azuleños, por ejemplo, que van a tomar parte?

–MS: Vienen todos los competidores, ya sea los que están peleando los campeonatos y los tan sólo son participantes, que no están peleando la punta pero, de todos modos, son participantes. Más que nada, acá el que corre lo hace por gusto; algunos pelean la punta, otros en el medio y otros más atrás. Pero en realidad es un gusto que uno se da.

Respecto a los azuleños, no sabemos exactamente debido a que como nosotros estamos abocados a otro tipo de cosas, se manejan solos. Ya conocen las personas que alquilan autos, por ejemplo, y no pasan exclusivamente por el AMCA. Sabemos que hay muchos que van a participar.

–¿Qué parque de autos estarían esperando en esta ocasión?

–MS: Entre 80 y 100 autos es la cantidad que estamos esperando. ¡Es un muy buen número! Un rally normal, un Rally Argentino está llevando alrededor de 35, 40 autos. Este es uno de los rallies que más vehículos tiene, casi el doble o el triple, porque influye en una zona donde hay muchos autos que no tienen a mano otros campeonatos para ir. Tiene cualquier cantidad de participantes y es uno de los más competitivos y de mayor inscriptos en el calendario argentino.

–No obstante esto que contabas sobre que muchos pilotos dan rienda a un placer cuando compiten, ¿qué nivel de equipos hay en el Mar y Sierras?

–MS: Los equipos son los mismos que están a nivel nacional, son los líderes. Pasa que a nivel nacional tienen 4 ó 5 autos y acá tienen 1 ó 2. Pero los líderes del Mar y Sierras son los mismos equipos que van en la punta del Nacional, del Argentino, del Federal. La gente va a ver lo mismo que puede llegar a ver en el Argentino.

Un clásico que juega de titular

–En la conferencia de prensa dada en la Municipalidad, Alejandro Flores, de Mar y Sierras, dijo que el rally azuleño ya era un clásico en el calendario de la categoría. ¿Qué han aportado ustedes para alimentar esa gentil apreciación?

–IL: El club, si bien cumple 40 años… se están cumpliendo 25 años de la realización del primer rally local, año 91. Y en esos 25 años se han hecho 19 rallies.

Mar y Sierras, la Federación, tiene 34 ciudades que, obviamente, quieren tener fecha de rally. Son 9 fechas al año. El AMCA, a través del mérito y la experiencia, de cómo trabajamos, ha logrado pasar de ser suplente a jugar de titular. Jugar de titular implica que en enero, cuando se arma el calendario, ya directamente nos asignan una fecha. Es una premiación.

Creo que eso marca a las claras que lo que dice Flores no es un mero compromiso, sino que teniendo 34 lugares donde correr, por quinto año consecutivo elige –dentro de esas 9 que selecciona– Azul. Esto habla por sí solo.

–MS: Ellos se despreocupan en Azul; vienen, hacen administrativa y se despreocupan de todo los demás. En la mayoría de los lugares tienen que andar armando las pruebas especiales, siguiendo el proceso. Acá saben que la organización es buena, que todo está aceitado. Vienen prácticamente a disfrutar. Tanto ellos como los pilotos te valoran eso, y siempre quieren volver. Aparte, cómo se los recibe en la ciudad.

–IL: La ciudad ofrece algo más que lo deportivo, lo hemos hablado con los pilotos. Ellos eligen Azul, más allá que por la época, para venir con la familia. El resto del año quizá viajen sólo con el equipo, los mecánicos. Pero Azul es una de las pocas ciudades donde saben que la familia tiene lugares de esparcimiento, le gusta la geografía, aprovechan para disfrutar de un fin de semana con la familia.

Obras en el circuito: “La plata está”

–Este año, el autódromo pareció recobrar un fuerte impulso en las obras. ¿Cuál es el panorama actual?

–IL: Este año arrancamos bien, es verdad. Enero, febrero y marzo. En abril se complicó un poco el trabajo que se estaba haciendo por el tema lluvias…

–MS: ¡Este invierno nos mató la lluvia!

–IL: Mayo, cuando logramos tener condiciones de piso para retomarlo, empezó a llover de vuelta, de forma intermitente. Y, bueno, sorteando ese bache hicimos en junio la primera actividad de picadas, el primer cuarto de milla. La idea era arrancar con la actividad de pista este año, pero como se venía atrasando hicimos como para fomentar un poco la actividad.

En paralelo se vino trabajando con las medidas de seguridad que faltaban. Había un inconveniente en cuanto a la normativa se podría decir. Acá hay dos órganos, el que habilita deportiva, el ACA, la CDA, y otro que habilita la parte de seguridad del espectador que es la COPAM, un organismo provincial. La normativa que tienen vigentes las dos entidades, en algunos aspectos no era clara. Se pidió la intervención de ambos organismos, de hecho la gente de COPAM vino, tomó medidas, aconsejó los trabajos a realizar. Eso fue fines de junio, julio. Y a partir de eso se coordinó ahora hacer los trabajos que faltan para poder empezar con eso, que son el paredón de boxes, la calle de acceso a los boxes, el talud de contención, que habían quedado trabados en mayo.

–¿Todo este conjunto de labores cuánto significa si los intentara traducir a tiempo?

–IL: Estimamos que no es mucho tiempo de trabajo. Hay algo que queremos dejar bien en claro y tiene que ver con el presupuesto. La plata de la venta de la sede está retenida y a disponibilidad para solventar el pago de esos trabajos, que ya están fijados los precios, congelados, por contrato.

–MS: No es un trabajo de dinero, es un trabajo de clima y superar los problemas.

–¿No hubo freno de actividad por falta de dinero?

–IL: No, no, no es eso. Al contrario. El dinero está disponible y hay muchas cosas compradas y ya pagas, como los alambres, que se espera que se terminen las otras obras para colocarlos. Es una cadena.

–Si acaso el desarrollo de las obras repuntara, ¿es atinado prever alguna carrera antes de fin de año?

–IL: La idea es hacer un ensayo con algunas categorías zonales tipo pruebas, como para ver si las medidas de seguridad cumplen su función, y a partir de ahí lo primero que se está viendo –y nos va a servir a nosotros para poner a prueba el escenario– es hacer, durante el verano que es cuando más calma está la actividad, algún tipo de mini campeonato con la Fórmula A. Un torneo de dos o tres fechas.

“EL AMCA NO PONE PLATA”

“De por sí el rally es muy costoso –resaltó Sarno–. En otros lugares, a este tipo de eventos lo organizan los municipios, porque son valores muy elevados. En Azul, gracias al grupo de colaboradores y de sponsor que tenemos, logramos reunir el presupuesto. Siempre llegamos ahí nomás. El AMCA no pone plata para realizar el evento. Si queda dinero, bienvenido sea.

Este año vamos a pedir que el tiempo nos ayude, porque la gente que se acerque al circuito –donde hemos armado un Superprime muy lindo–, cuando más gente ingrese, más dinero de la entrada vamos a poder recaudar para el club. La entrada es muy módica, 100 pesos para los tres días; pagás esa cifra e ingresás los tres días”.

Por su parte, Laborda informó respecto a la cantina cedida a la CD de la Fórmula A: “Como toda esta actividad requiere que toda la gente del club esté abocada a la parte deportiva en la organización del evento, la cantina que va a funcionar dentro del autódromo se la hemos cedido a la Fórmula A”.

“HEMOS QUEDADO SORPRENDIDOS E INDIGNADOS POR ESTA ACTITUD” —-

Mauricio Sarno e Ignacio Laborda, dirigentes del AMCA.

–¿Qué fue puntualmente lo que surgió con los vecinos del barrio Santa Elena respecto al parque de asistencia del rally? ¿Qué iba a pasar ahí y que no terminó siendo?

–MS: Yo quiero dejar bien en claro algo, aclararle a la población para que esté en conocimiento de lo que sucedió.

Este es un evento que durante tres días van a andar unas 6000, 7000 personas, que son las que van a venir a la ciudad. Trabajan los restoranes, los hoteles, las cabañas, los comercios. Está casi todo ocupado por toda la gente que va a girar alrededor del rally.

Cuando empezamos a organizarlo, que nos avisan que teníamos alrededor de un mes, empezamos a buscar todos los predios. Se buscan todos los escenarios y el ideal es donde va a ir emplazado el nuevo centro comercial, en el predio que era de SMATA. Pero como eso está muy desparejo, era imposible desde lo económico alisar todo el terreno y presentarlo. Después se piensa en el predio donde iba la Fiesta de la Vaca, al lado del campo de polo, enfrente al parque, donde tampoco molestaríamos a tantas personas. Pero sucede que allí no hay luz y nos salía más caro llevar la luz que el evento.

O sea, se fueron descartando lugares. Incluso la Bidegain, que es donde paramos todos los años, porque está en construcción. Hasta que un integrante de la comisión acerca la posibilidad de ir a la cancha de rugby que está frente al camping, donde se hacen encuentros de motos. Nos venía muy bien, nos simplificaba costos y tiempos. Se hace venir a la gente de Entre Ríos, que es la encargada de levantar la hoja de ruta. Esta gente vino, levantó la hoja de ruta, se llevó todo. Resulta que en una reunión posterior, un integrante de comisión propone avisarle a la comisión vecinal que, durante tres días, va a estar enclavado el parque de asistencia. Buscamos tener un buen gesto, prevenirlos.

La realidad es que yo llamo al presidente al otro día, primera hora, y él me trasmite que algunos vecinos quizá se iban a molestar. Pero ahí quedó la conversación. En respuesta a esto obtuvimos que, al otro día, algunos integrantes de la comisión de Santa Elena se hicieron presentes en dos departamentos municipales (en Tránsito y en otro más) y solicitaron que no nos cedan el predio, porque nosotros íbamos a molestar.

–Es bueno aclarar en este punto cómo se relacionan los autos de carrera con el parque de asistencia.

–MS: ¡Los autos no van a pasar corriendo carreras por la puerta de las casas del barrio! El parque de asistencia es donde están instalados los autos y paran los equipos. Los autos respetan todas las medidas de tránsito, tienen todas las condiciones para circular como cualquier otro auto y lo hacen a la velocidad que debe circular otro auto.

–No hay competencia en adyacencias al parque de asistencia. Aclarado.

–MS: No, no. Hemos quedado sorprendidos e indignados por esta actitud. Fuera de la prueba de velocidad, estos autos son uno más.

–IL: De hecho, si no respetan esas medidas, pueden quedar excluidos de la prueba.

–MS: Quedemos dejar esto en claro. Se nos acercó mucha gente del mismo barrio para pedirnos disculpas y para decirnos que ellos no estaban compartiendo, que esto era una decisión solamente de la comisión directiva, no es la idea de todo el barrio. Hay mucha gente molesta con esta actitud.

–Esta circunstancia los ha empujado a ustedes a instalar el parque de asistencia en la Bidegain.

–MS: A raíz de esto tuvimos que volver a la avenida Bidegain, que está en construcción; con el agravante que están cortadas la Urioste y la 25 de Mayo, por lo que ahora sí realmente vamos a molestar a la gente del Piedrabuena, atrás del camping. Pero ellos, salvando la diferencia, se juntaron todos y estamos colaborando juntos en ver cómo solucionar los inconvenientes.

–IL: Lo que se tienen que replantear, porque nosotros lo tenemos claro, es que comunidad, si queremos trascender, a través de los eventos es una de las mejores maneras. Antes, durante y después del rally hay 4 ó 5 medios nacionales, te puedo hablar de TyC Sports, Fox Sports, América Sports, ESPN, que reeditan el material de otros canales, que difunden la ciudad como primera medida y el evento como segunda. Obviamente eso genera que Azul trascienda.