Impresiones de un encuentro con el Maestro Claude Lelouch

“Caminar por un shopping de Mar del Plata y encontrar al cineasta francés Claude Lelouch fue una de las experiencias mas gratificantes de mi vida. El participaba como invitado de honor de la edición 32 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Ese mismo día presentó su película ´Los unos y los otros` y dialogó con el público presente.

Lelouch habló de cine y de la vida misma. Con sus 80 años recién cumplidos planea su próximo film para mantenerse jovial y activo.

Claude Lelouch tenía 28 años cuando el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en el año 1965, lo premió como Mejor Director por ´Una chica y los fusiles`. Al año siguiente lo premiaron con la Palma de Oro en Cannes, un Oscar por mejor película extranjera y otro Oscar por mejor guión original por ´Un hombre y una mujer`.

En 1967 volvió a Mar del Plata donde Annie Girardot ganó el premio a Mejor Actriz por la película ´Vivir por Vivir`. Desde entonces, la increíble carrera de Lelouch incluyó más de 59 largometrajes como director, 47 de ellos basados en sus propios guiones. En su gran obra ´Los Unos y los Otros` se destaca la presencia del argentino Jorge Donn que baila el Bolero de Ravel bajo la dirección del coréografo Maurice Béjart.

Lelouch aclaró que el bailarín argentino supo interpretar desde el principio el espíritu del film. Cuando se reunió con Donn, él se puso a bailar el Bolero de Ravel de manera espontánea, tratando justamente de una música que refleja el sentir y el latido del corazón, es la melodía de la vida.

Actualmente se encuentra trabajando en su próxima película que se llamará ´Si y No`. Aclaró que toda la vida misma es un Si y un No. Siempre hay que elegir y decidir entre una y otra opción. Y también agradeció a todos aquellos que le dijeron que no que le permitieron llegar a todos los que le dijeron que sí y así logró filmar más de cincuenta películas.

Mencionó que filma la vida con sus imperfecciones, buscando las emociones, haciendo cine de autor. Ama la libertad, lo imprevisto. No como en Hollywood donde se hacen películas de producción.

Para Lelouch todo gira en torno a la vida misma e incluso menciona que dirigir cine estaría al alcance de todos.

Considera que todos somos cineastas, pues es un oficio totalmente natural, basta con ser curiosos. Los ojos son las cámaras y el cerebro es lo que permite el montaje. La vida es el mejor guión que podemos tener. Con la boca se puede mentir o se puede decir la verdad, en cambio, con los ojos, se dice la verdad. Y el cine trabaja sobre la mirada, sobre el plano corto, a diferencia de lo que pasa con el teatro donde prima la palabra. Para mí, no hay reglas, mi única regla es la libertad y allí está la verdad. Me interesa la sincronía entre el decir y el sentir, afirma Lelouch.

Gestor Cultural Jorge Omar Pérez