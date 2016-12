INTENTO DE ROBO EN UN COMERCIO

< > NACHO CORREA

Voceros policiales informaron que el sábado pasado, aproximadamente a las 14 30 horas, un hombre intentó cometer un robo en un comercio ubicado en Avenida Mitre y Castellar, pero no logró su cometido. La misma fuente dio a conocer que fue en un local dedicado a la venta de indumentaria de vestir ubicado en una de las esquinas en el cual ingresó un hombre con fines de robo. Según se apuntó, el delincuente se dirigió a la caja y exhibió un arma larga -estilo escopeta recortada- con la cual increpó al comerciante, pero al determinar que no iba a poder llevar a cabo el ilícito, huyó rápidamente del negocio y emprendió la fuga. Tareas investigativas llevadas a cabo posteriormente, a la recepción de testimonios y el recogimiento y posterior análisis de videos de cámaras de seguridad se logró aprehender a quien sería el autor de este episodio, aunque no se dio a conocer su identidad. La causa fue caratulada como “Tentativa de robo calificado”.