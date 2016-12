Inza, procesado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”

< > Daniel Mujica y José Inza. El ex Intendente y uno de sus secretarios de Hacienda deberán presentarse a indagatoria en Tribunales el próximo miércoles.

El ex Intendente deberá presentarse a indagatoria en Tribunales el próximo miércoles. Está acusado de cuatro hechos relacionados con presuntas maniobras irregulares cometidas durante lo que fue su gestión al frente de la comuna local. El fiscal Javier Barda procesó también por el mismo ilícito a dos ex secretarios de Hacienda de Inza: Néstor Requelme y Daniel Mujica.

El ex intendente José Inza fue procesado ayer en cuatro causas penales relacionadas con presuntas maniobras defraudatorias, según informaron a este diario fuentes judiciales. Junto al ex mandatario, también fueron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público los ex secretarios de Hacienda de su gestión Néstor Requelme y Daniel Mujica.

Una de las causas penales por las cuales el ex jefe comunal y dos de sus funcionarios deberán presentarse a indagatoria en Tribunales el próximo miércoles está relacionada con la tercerización del cobro de tasas municipales vencidas, operación que a principios de 2012 fue adjudicada a una empresa llamada TIP SA -radicada en Almirante Brown- por un monto que ascendía en ese momento a poco más de 102.000.000 de pesos y cuyo contrato fue rescindido luego de conocerse públicamente las irregularidades del proceso. Por este tema, el ex Intendente tuvo que enfrentar la primera de las tres interpelaciones a las que fue llamado desde el Concejo Deliberante durante los cuatro años -desde 2011 a 2015- que estuvo al frente de la Municipalidad.

Otra causa por la que ha sido procesado es por el pago de sobresueldos a ocho de sus funcionarios políticos durante 2012, hecho que fue denunciado y entró en la lista de los temas por los cuales se lo llamó a su segunda interpelación en agosto de 2013 en el legislativo local. El pago de esos módulos adicionales también formó parte de lo investigado por una comisión que se formó específicamente en el seno del Concejo Deliberante.

La omisión del pago a proveedores de insumos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, denunciada por su entonces directora María del Carmen Ruiz -una situación que al parecer puso en riesgo la salud de la población- es otro de los hechos por los que el ex Intendente del Frente para la Victoria será indagado cuando el miércoles próximo comparezca en sede judicial.

La cuarta de las causas donde figura como imputado está relacionada con el libramiento de cheques posdatados. Es decir, emitidos para que después fueran cobrados una vez que ya había finalizado su mandato como jefe comunal, explicaron ayer a EL TIEMPO fuentes judiciales.

Librar cheques a pagar por parte de la Municipalidad en fechas posteriores a que un intendente deja su cargo está expresamente prohibido por ley, según señaló el mismo vocero judicial consultado por este Diario.

Según el Código Penal, el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” establece penas de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo. También, multas dinerarias.

Desde la Fiscalía de Delitos Especiales que en Azul está a cargo del Dr. Javier Barda, por los procesamientos que el funcionario judicial dispuso ayer el ex intendente José Inza quedó formalmente acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (cuatro hechos) en concurso real.

Daniel Mujica, quien fuera el segundo de los secretarios de Hacienda de la gestión de Inza, fue acusado de ese mismo delito. Pero en su caso, son dos hechos a escala penal los que se le imputan, también “en concurso real”: los ya referidos falta de pago a proveedores del Hospital Pintos y el libramiento de cheques posdatados.

Por último, Néstor Requelme -de quien se desconoce su paradero desde que Inza le aceptara la renuncia como secretario de Hacienda- también fue procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su caso, por lo que fue la fallida privatización del cobro de tasas municipales vencidas a favor de la firma TIP SA.