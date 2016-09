Italia Bella: un coro que se mantiene activo y “olvidado”

La agrupación tiene 18 años y a lo largo de este período atravesó diferentes etapas. Fundamentalmente este año está ensayando fuertemente para las actuaciones que está desarrollando. Pese a que la actividad es constante, los profesores Hilda y Luís Vazzano sienten que deben “reiterarse con la comunidad”.

< > “En estos 18 años tuvimos una actuación muy importante. Hubo años en los cuales viajamos hasta 10 ó 12 veces. Fue muy hermosa la tarea y el aporte que hizo nuestro coro, y es un grupo que si bien no son tiempos difíciles para viajar por ejemplo, son gente con la cual no hemos perdido el contacto recordando y llamándonos para posibilitar nuevos encuentros y por año hicimos 2 viajes, no más”. NACHO CORREA

Los profesores del coro Italia Bella Hilda y Luís Vazzano junto a una de las coreutas Martha Laboratto de Casenave contaron las actividades que se vienen desarrollando durante el año. Destacaron su actuación en los geriátricos de la ciudad y por consiguiente emoción por dicha vivencia. Así como también “vamos notando estos últimos años que la gente se va olvidando de nuestro coro, quizás porque las épocas pasan, la gente se va muriendo y creo que hay 2 generaciones que no nos conocen y la idea es volver a reiterarnos con la comunidad de Azul, que sepan que pueden contar con nuestro coro, para sus actos escolares, diferentes encuentros y ojalá se sume gente joven”, según Hilda.

Un poco de historia

En primer término Hilda recordó que “el 24 de junio cumplimos 28 años”. Así fue que Luís continuó que “en aquellos años la Sociedad Filantrópica Italiana nos cobijó y entonces empezamos la actividad con el coro. La entidad pasó por diferentes etapas, en las últimas fue cuando se creó la agrupación”.

Detalló con más precisión que “hace 18 años Hilda y yo presentamos un proyecto para que la Sociedad Filantrópica Italiana tenga su propio coro que la representa y donde estuvieran todos los descendientes de italianos o italianos que quisiera integrarlo. Al comienzo fue bastante caótico porque éramos 100 personas. Por supuesto, a lo largo de este proceso hubo bajas, incorporaciones, pero siempre fuimos manteniendo un núcleo bastante importante para continuar nuestras actividades”.

En tanto que Hilda señaló que “en la actualidad tenemos un número reducido, somos 13 personas aunque está funcionando y está sonando muy bien”.

Actuaciones y emotivas experiencias

En cuanto a las actuaciones mencionó que en Azul estuvimos en un sin fin de encuentros, “y muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, sin embargo no salimos de la misma”.

Agregó que “en estos 18 años tuvimos una actuación muy importante. Hubo años en los cuales viajamos hasta 10 ó 12 veces. Fue muy hermosa la tarea y el aporte que hizo nuestro coro, y es un grupo que si bien no son tiempos difíciles para viajar por ejemplo, son gente con la cual no hemos perdido el contacto recordando y llamándonos para posibilitar nuevos encuentros y por año hicimos 2 viajes, no más. Este año, con el coro, empezamos en abril y nos estamos dedicando a visitar los ancianos de la ciudad y resulta ser una experiencia que quien no la conoce no la puede valorar y nosotros sí”. En ese sentido expresó que “cada tanto dedicamos tiempo a visitar geriátricos y gracias y digo gracias porque es algo muy significante para el coro, fue por un coreuta que hoy en día está en un geriátrico por problemas de salud, Esteban Calá. Entonces el tema fue visitarlo a él pero en ese visitarlo se fueron abriendo puertas hacia otros lugares y ¿cómo es la experiencia maravillosa que nos llevamos?, además de cantar para ellos notamos que hay una realidad: cuando el coro está entrando y otra muy distinta cuando el coro se está yendo”.

Apuntó “hay brillo en los ojos, hay lágrimas, hay alegría, sonrisas. Todos sabemos que uno, en estos lugares, se encuentra con sufrimiento, sin embargo este compartir la música hace que los ojos de los que están allí cambien, brillen, se reaviven. O sea que para nosotros es un regalo. Es fructífero, se nota”.

Próximas actuaciones y sensaciones

Además Hilda anticipó próximas actuaciones. “Ofreceremos un recital en el salón cultural porque el Círculo Siciliano cumple sus bodas de plata, entonces realizará un encuentro musical que se titulará ´Sicilia Canta`. Nos estamos preparando para ello, un repertorio de canciones sicilianas, tiene el gusto típico de dicha región, rítmico. Aparte porque tiene letras muy profundas, muy pensadas, filosóficas”.

Después el 5 de octubre por la mañana participarán del acto en la isleta frente al Monumento al Inmigrante Siciliano.

“Tenemos una invitación de Olavarría para el 16 de octubre y de Necochea para noviembre”, añadió.

Para terminar informó que “nosotros estamos acá (en la Sociedad Filantrópica) los lunes y miércoles de 19 a 21 horas. Puede sumarse gente a esta altura del año en Burgos 542”.

Opinó que “nosotros vamos notando estos últimos años que la gente se va olvidando de nuestro coro, quizás porque las épocas pasas, la gente se va muriendo y creo que hay 2 generaciones que no nos conocen y la idea es volver a reiterarnos con la comunidad de Azul, que sepan que pueden tocar con nuestro coro, para sus actos escolares, diferentes encuentros y ojalá se sume gente joven. Tenemos un tesoro pero nos damos cuenta que tenemos poco material humano, por eso queremos hablarles a los chicos, chicas, a los papás este coro está abierto, cuando los chicos se hacen grande van a Italia y por ahí no saben el idioma y empiezan un largo camino para lograr hacerse de un elemento; en cambio si ellos conocen a través de las canciones es diferentes. Es enseñar la lengua a partir de los textos de las canciones”.

“Nuestras raíces nos convocaron para que cantáramos con todo el alma”

Por su parte la coreuta que hace 17 años que se encuentra en la agrupación subrayó, acerca de su experiencia en el grupo que “prioridad Nro. 1: nuestras raíces nos convocaron para que cantáramos con todo el alma. Tanto las canciones clásicas como las populares que las hacemos con alegría. Y recreamos toda la zona, desde norte a sur y exploramos la parte geográfica y estudiamos la producción de cada región italiana. Es un estudio bastante completo”.