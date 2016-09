JOSÉ SBATELLA: “EL ACCESO A LA ENERGÍA ES UN DERECHO HUMANO”

< >

Un nutrido grupo de vecinos asistió ayer al encuentro llevado a cabo en instalaciones de la Escuela Media N° 5 (ex Colegio Nacional, donde tuvo lugar la Audiencia Pública Popular que se llevó a cabo en el marco de la denominada Jornada Nacional contra el Tarifazo y en la cual Azul fue una de las 135 ciudades elegidas para este tipo de reuniones. Fue notoria la ausencia de concejales, funcionarios del Ejecutivo y representantes de las empresas de energía. El principal orador fue el economista José Sbatella -hasta hace meses encabezó la Unidad de Investigación Financiera (UIF)-, quien insistió en que “el acceso a la energía es un Derecho Humano, y el Estado tiene la obligación de dar a conocer los costos públicamente. (El ministro de Energía, José) Aranguren está haciendo un desmadre, en algunos casos por desconocimiento y en otros por complicidad con las empresas proveedoras. Uno no puede tomar una medida que afecta tanto a la población sin medir el impacto que va a tener. No es razonable que pretendan aumentar los servicios un 200%, simplemente porque los sueldos aumentaron sólo el 30%”.

A su vez, el presidente del Centro de Almaceneros de Azul, Hernán Seminara, aseguró que “el comercio minorista es uno de los sectores más golpeados por los tarifazos, nosotros dependemos mucho de la conservación de la cadena de frío, y entre los aumentos de los servicios y la devaluación las ventas han caído casi un 50%. Además hay almaceneros que pagaban alrededor de 3 mil pesos y ahora recibieron facturas de luz de 9 mil pesos. Ya han cerrado muchos comercios, y si las cosas no cambian van a cerrar muchísimos más”.

Por su parte, Juan Carlos Mingarro, organizador de los Frazadazos que tuvieron lugar en nuestra ciudad, agregó que “me alegra muchísimo que Azul sea una de las 135 ciudades donde se hacen estas audiencias públicas en todo el país. Quiere decir que las movilizaciones que hemos venido haciendo contra los tarifazos están sirviendo para algo, alguien ha notado eso. Entonces es muy importante que estas Audiencias se sigan haciendo”. Acerca de las ausencias de concejales, funcionarios del Ejecutivo y representantes de las empresas de energía, Mingarro dijo que “los que estamos acá vinimos por la política, porque esto es política social; y queda claro que los que no vinieron también tomaron esa decisión desde la política”.

Al respecto, Sbatella destacó la importancia de la organización popular y manifestó que “desde el Gobierno y la empresas están tratando de convertir este reclamo colectivo en muchos reclamos individuales para restarle significancia”.

El Gobierno sólo ha convocado a una única Audiencia Pública, que se realizará en el viernes próximo en la ciudad de Buenos Aires. Esto, entiende Sbatella, “conspira contra el federalismo, porque obliga a que todas las personas que quieran participar del debate tengan que viajar a Capital Federal”. El ex titular de la UIF será quien trasladará las inquietudes de los azuleños a esa instancia.

Recordemos que la primera etapa del freno al tarifazo se logró en nuestra ciudad gracias a la organización popular, mediante la junta de firmas y la realización de movilizaciones entre lasa que se destacaron los Frazadazos. Esta lucha se vio reflejada parcialmente en el fallo de la Corte que suspendió los aumentos y forzó a Macri a convocar audiencias públicas. Pero la victoria fue parcial porque aún resta incluir a comercios, clubes de barrio, medios de comunicación pequeños con arraigo local y universidades, pero también porque Macri pretende imponer un tarifazo luego de convocadas las audiencias. Esto abre el escenario para una segunda etapa de lucha.