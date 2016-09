La Asociación de Profesionales salió a negar el cierre del Servicio de Fertilización Asistida que funciona en el Hospital Materno

< > Silvina Larre y Carlos Bravo, miembro y presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”, en la redacción de EL TIEMPO para confirmar el funcionamiento del servicio de Fertilización Asistida.

El presidente y un miembro de la agrupación colegiada, Dr. Carlos Bravo y Dra. Silvina Larre, respectivamente, en diálogo con este matutino indicaron que los ediles se dejaron llevar por un rumor y jamás fueron en persona o se comunicaron con las autoridades del efector. “Me llama poderosamente la atención que, de 18 concejales, ninguno se haya tomado el trabajo de levantar el teléfono para llamar y preguntar qué pasa con el servicio”, afirmó Bravo. –

La Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” salió públicamente a través de dos de sus integrantes a desmentir categóricamente que el servicio de Fertilidad que funciona en el establecimiento haya dejado de funcionar. La aclaración surgió a través de una entrevista que este diario realizó con el presidente y un miembro de la citada asociación, doctores Carlos Bravo y Silvina Larre, respectivamente. Además los profesionales que se desempeñan en el efector provincial cuestionaron el rol que, a partir de rumores sobre el supuesto cierre del servicio de Fertilidad Asistida, viene cumpliendo la totalidad del cuerpo de concejales. Señalaron que nadie del Legislativo se acercó o se comunicó con las autoridades del hospital para preguntar qué asidero tenían esas versiones y uno de los concejales optó por pedir explicaciones al Ejecutivo, que en este caso carece de injerencia por tratarse de un centro asistencial provincial. También ratificaron Bravo y Larre –encargada del Laboratorio del área de Fertilización Asistida que se ha especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que el servicio está a cargo de la Dra. Nazarena Sabelli luego de la renuncia que presentó el Dr. Norberto Del Río.

“Esto funciona y ha funcionado siempre bien. El que estaba a cargo del servicio renunció por propia voluntad y en forma indeclinable. El servicio ha seguido funcionando pero acá han surgido comentarios y el Concejo se ha hecho eco de eso. El martes (durante la última sesión ordinaria) se presentó un proyecto de comunicación al Ejecutivo por el cierre del servicio cuando nadie se comunicó telefónicamente con el hospital para ver si esto es o no cierto. Se está haciendo trabajar a las comisiones con algo que se podría haber resuelto con un llamado telefónico”, cuestionó Bravo.

El facultativo aseveró que “desde la Asociación de Profesionales del Hospital Materno queremos aclarar que se ha creado una incertidumbre en la población sobre el supuesto cierre del servicio que no es tal, cuando hay vecinos que tienen expectativa de usarlo”. “El servicio no se cerró, es una mentira”, inquirió Bravo.

Advirtió que luego de conocidos los rumores a través de las redes sociales, hubo apariciones mediáticas de las autoridades del establecimiento y comunicaciones con encumbrados funcionarios del gabinete municipal para descartar la salida de funcionamiento del servicio y, aun así, hay quienes insisten con darle crédito a la versión.

“La dirección del hospital (a cargo del Dr. Augusto Carella) salió a los medios a confirmar que el servicio no se había cerrado. Sin embargo, el martes se presenta este proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo. A todo esto el secretario de Salud, Dr. Rodolfo Juárez, se comunicó con el director del hospital hace veinte días preguntándole de esos rumores y se le aclaró que el servicio estaba funcionando y se sigue avanzando. Yo he sido concejal y a mí me llama poderosamente la atención que, de 18 concejales, ninguno se haya tomado el trabajo de levantar el teléfono para llamar y preguntar qué pasa con el servicio. Supongamos que los que redactaron el proyecto tuvieran alguna intencionalidad pero, el resto, no se preocupa por averiguar qué pasa”, señaló Bravo, insistiendo que “si hay un reemplazo del responsable del servicio, es de injerencia institucional. A la gente lo que le interesa es que el servicio está funcionando con la misma calidad y las mismas prestaciones”.

Tras ratificar que “la calidad del nivel de complejidad es exactamente la misma que cuando esto empezó” y que en la actualidad no se realizan derivaciones a la CABA, el vocero reclamó por otro tipo de postura del Deliberativo de cara a estas sensibles cuestiones.

“Estamos a cinco cuadras del Concejo Deliberante. A mí me avergüenza como ex concejal que el director (Carella) y la doctora (Larre) estaban presentes en la sesión y le ofrecieron al señor (Omar) Seoane aclarar lo que estaba pasando y su respuesta fue que ‘todos los temas de la sesión eran importantes’ y que ‘esperaran a que termine para ser atendidos’”, manifestó.

“Saben quiénes somos” —

A su turno, la responsable del Laboratorio coincidió con el Dr. Carlos Bravo en la falta de comunicación que hubo al efector desde el Concejo Deliberante.

“A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que nadie se haya acercado a preguntarnos qué es lo que pasa. Yo estaba en el Concejo (se trataba un proyecto para declarar de interés el ciclo de charlas en establecimientos de nivel inicial del distrito sobre Síndrome Urémico Hemolítico) y la verdad que me sorprendí. No se acercaba nadie y es gente que no sólo lo conocía al Dr. Del Río. Cuando hace dos años vino Insaurralde, que estaban promocionando la fertilización, había mucha gente entre las que estaba Omar Seoane. Él sabe quiénes somos los que estamos trabajando y nadie se acercó a ver qué es lo que nos pasaba. En ese momento salieron todos en la foto y en la tele y ahora nadie fue al hospital a ver qué pasaba”, expresó Larre.

“LOS SERVICIOS NO TIENEN NOMBRE Y APELLIDO”

El Dr. Bravo renovó su opinión crítica respecto del manejo que desde el Concejo Deliberante se ha hecho, a partir de rumores, del supuesto cierre del servicio de Fertilidad del Hospital Materno.

“Supuestamente los que proponen esto (un proyecto de comunicación dirigido al Intendente Municipal Hernán Bertellys) están hablando y representando a la gente; me parece que en este caso puntual no es así. Se está tergiversando la realidad y lo que a mí más me preocupa es que de nuestros representantes no surge el interés ni siquiera de apersonarse hasta el hospital. El ‘Argentina Diego’ está considerado uno de los mejores hospitales de la provincia en cuanto a calidad de prestaciones, estructura y complejidad; todo eso dicho por los ministros de Salud saliente y entrante. Es un orgullo azuleño y por eso nos llama la atención que (los concejales) no se tomen el trabajo de comunicarse con la institución”, indicó.

“Que la ciudadanía –agregó Bravo- se quede totalmente tranquila que este servicio estuvo y está funcionando exactamente con la misma calidad. A los concejales les pedimos que no se tomen el ‘trabajo’ de enviar esto a comisión para discutirlo, porque ellos deben estar ocupados por problemas mucho más complicados que hay en la ciudad para trabajar en comisión. Este tema, con una comunicación telefónica se hubiera resuelto. Los servicios no tienen nombre y apellido. La institución garantiza a través de todas sus directivas las prestaciones y la calidad de los servicios”.