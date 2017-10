“La Cobertura Universal de Salud es una etapa de la privatización del sector público”

Así se lo expresó durante la entrevista que mantuvieron con este medio, María Inés Saizar, Daniel Godoy, Chico Polli, Leticia Ramallo y María José Castesana, integrantes del Movimiento por el Derecho a la Salud. La llegada a la ciudad de los dirigentes del MDS se relacionó con explicar los objetivos que tiene esta organización, la cual se opone a la instrumentación del CUS, proyecto impulsado por el Gobierno que -de acuerdo con lo manifestado – se relaciona con “un intento de privatización de la salud pública y de vaciamiento de hospitales”.

< > Según dijo Chico Polli, de la AJB Provincia, “todos los que invierten quieren obtener ganancias. Los que lo hacen en el área de la ‘salud’ también quieren obtener ganancias. Para eso necesitan enfermos, no gente sana, por eso es que no están interesados en la salud”.

Con la sede de la Seccional Azul de la Asociación Trabajadores del Estado como escenario principal, se llevo a cabo un encuentro cuya finalidad fue comenzar a delinear la conformación de la mesa local del Movimiento por el Derecho a la Salud. La actividad fue encabezada por integrantes del MDS nacional y bonaerense y participaron, entre otros, dirigentes de ATE, CICOP, AMET, SUTEBA, STMA y AJB; referentes del Partido Obrero de Azul; profesionales y trabajadores de diferentes centros de salud de la ciudad; y representantes del Colegio de Trabajadores Sociales.

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustentó el encuentro fue el de explicarle claramente a la sociedad “los objetivos que tiene este movimiento, el cual se opone a la instrumentación de la Cobertura Universal de Salud (CUS)”. Este proyecto impulsado por el Gobierno, de acuerdo con lo manifestado en la oportunidad, es considerado por el MDS “un intento de privatización de la salud pública y de vaciamiento de hospitales” y que se está modelando “un sistema para caer en la salud privada”.

El CUS “es una falacia”

Antes de iniciada la actividad EL TIEMPO dialogó con los referentes del MDS que llegaron a la ciudad: María Inés Saizar (CICOP), Daniel Godoy (IDEP Salud de ATE Nación), Chico Polli (AJB Provincia), Leticia Ramallo (Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”) y María José Castesana (Salud ATE Provincia).

En el principio de la charla con este medio María Inés Saizar señaló que la jornada de ayer tuvo “dos intenciones. La primera es la de charlar, conversar, poner en conocimiento de todos, lo que llaman Cobertura Universal de Salud, que decimos es una falacia porque se trata de un aseguramiento sobre la asistencia médica que tienen los todos los habitantes de nuestro país como derecho constitucional. Y en segundo lugar analizaremos la posibilidad de que se forme una mesa regional de este movimiento de defensa a la salud, con las mismas características que tenemos a nivel provincial y nacional”.

En idéntico sentido María José Castesana informó que el MDS se constituyó en principio como mesa nacional (con la participación de distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales) y posteriormente se hizo lo propio en territorio bonaerense.

“Ahora estamos impulsando la conformación de mesas regionales que se conviertan en un espacio de debate, de reflexión y de acción política, en función de detener este proyecto del Gobierno Nacional que apunta a implementar una reforma profunda que cambiaría el concepto fundamental del derecho a la salud para pasar al tema del aseguramiento”, explicó la dirigente de Salud de ATE Provincia.

“La privatización del sector público”

Por su parte, Daniel Godoy expresó que la CUS “es la etapa de la reforma que se inició con Carlos Menem y que está inscripta en las recomendaciones de organismos supranacionales -el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial- de las reformas de los Estados en general y de las áreas específicas en particular (en este caso de salud) de aplicar una receta de reconfiguración de los sistemas locales. Así se dio en buena parte de la región, en algunos lugares con diferencias metodológicas, pero estructuralmente -en todos- con la misma base. El CUS se trata de una ingeniería empresarial que reduce el derecho a la salud -porque focaliza y restringe las prestaciones- y de vaciamiento del Estado, porque direcciona los fondos al sector privado, estableciendo una competitividad público-privado al poner al usuario en la libertad de ir en busca de su servicio de atención de salud tanto al sector público como el privado. En las condiciones de deterioro, abandono, desfinanciamiento (a mí entender intencionado) del sistema público, que conlleva a cierto desprestigio de la sociedad, se permite una cierta posibilidad -en términos de aceptación- de la reforma y que los usuarios emigren hacia el sector privado. Con lo cual se generaría un vaciamiento del sistema publico que se lleva puesto a los trabajadores, y básicamente una restricción del derecho a la salud”.

Según el dirigente de ATE, “en los lugares donde esto se ha implementado ha generado no sólo deterioro de las condiciones de salud de la gente sino también una alta tasa de judicialización (porque algunas prestaciones no están previstas y se tienen que generar amparos y demás), aumentos de los costos privados de bolsillo (porque lo no está previsto en las famosas canastas de prestaciones hay que pagarlo) y precarización y vaciamiento de los sectores públicos”.

Godoy ejemplificó la situación los casos de Colombia y Uruguay “donde se han generado estas mismas repercusiones, que no son producto de nuestra interpretación sino de lo que ya se ha comprobado en los lugares en lo que este proyecto se ha implementado con mayor profundidad”.

“Cobertura Universal de Salud es la etapa de la privatización del sector público, y es lo que nosotros estamos problematizando en la sociedad”, acotó.

“Macri tiene una capacidad enorme para tergiversar la realidad”

A su turno Chico Polli manifestó que “esta política tiende a desarrollar todo lo privado, por más que la pinten de algo que tiene con la salud de los trabajadores y que se van a beneficiar”

“Lo escuché al presidente Macri hablar del tema y me dio vergüenza ajena, porque tiene una capacidad enorme para tergiversar la realidad; como cuando planteó el tema de la Ley de Reparación Histórica, que en realidad es una estafa histórica, porque toda deuda se debe pagar”, indicó el dirigente de la AJB Provincia, quien inmediatamente afirmó que “en este caso estamos hablando del derecho a la salud, y desde ahí nos paramos nosotros, del cual sólo una parte es curar la enfermedad; de lo que se trata es de no enfermarse”.

Para Polli “todos los que invierten quieren obtener ganancias. Los que lo hacen en el área de la ‘salud’ también quieren obtener ganancias. Para eso necesitan enfermos, no gente sana, por eso es que no están interesados en la salud”.

De igual forma, el dirigente de la AJB Provincia hizo hincapié en que “la cuestión que hay que dirimir es si la salud es un derecho humano fundamental o un bien de mercado, como lo plantea la Organización Mundial de Comercio”.

“Tratar de visibilizar el tema”

Por último, Leticia Ramallo remarcó que la idea es que este colectivo que se está organizando “sea cada vez más grande y cada vez tenga más adhesiones de organizaciones sindicales y político-partidarias. Más que nada tratando de visibilizar el tema, ya que comprobamos que los trabajadores no están al tanto del CUS”.

“ESTE PLAN DEL GOBIERNO AFECTA DE FORMA DIRECTA A LOS TRABAJADORES”

Según se informó desde ATE Azul, “la actividad tuvo como eje poder conformar un espacio horizontal, en donde intervengan organizaciones sociales, sindicales, políticas, barriales, colegiados y comunidad en general, para poder conformar una mesa local del Movimiento en Defensa de la Salud Pública, contra el nuevo sistema que quiere instalar el Gobierno Nacional mediante la Cobertura Universal de Salud (CUS)”.

En la oportunidad “los disertantes explicaron que el argumento que se quiere dar para implementar la reforma en el sistema de salud publica es mentiroso, ya que implica una reducción en el sistema de salud que afectará a todos los trabajadores. La CUS, es un paquete de prestaciones que opera tanto en el sistema público y privado, su fin es prestar cobertura médica a quienes no posee, sin embargo, ese paquete que cobertura que brinda es limitado, y cuando se agoten las prestaciones quien cuenta con esta cobertura deberá abonar los estudios, o bien tomar una vía judicial”. Por otro lado, “este plan del Gobierno Nacional también afecta de forma directa a los trabajadores que si cuentan con obra social, debido a que el trabajador seguirá aportando a su obra social, pero se reduce considerablemente el paquete de prestaciones”.

“La CUS es un decreto que ya cuenta con adhesión en diferentes provincias. Buenos Aires aún no ha adherido, por lo que la creación de un movimiento en defensa del sistema de sanidad resulta más que importante y puede ser la punta de lanza para que se detenga este avance contra la salud pública”, se apuntó.

Por último se indicó que “al final la charla debate, los presentes consideraron más que necesario continuar avanzando en visibilizar esta situación, y concretar actividades con el fin de concientizar a la población. A tal fin se concretó programar una reunión que tendrá lugar el martes 31 del corriente a las 18 horas en la sede de ATE, para abordar las acciones a seguir”.