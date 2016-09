La Cooperativa “Pachi Lara” logró la habilitación provisoria y la condonación de su deuda municipal

Al cabo de varias reuniones de trabajo mantenidas por los concejales Erica Torena y Claudio Molina, de la comisión de Obras Públicas del Deliberante, con funcionarios del Departamento Ejecutivo, se logró destrabar la situación. Ahora la Cooperativa continuará con el trabajo y la comercialización de sus productos.

A partir de diversas reuniones mantenidas desde la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante con los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo “Pachi Lara” se logró la habilitación provisoria del predio en donde funciona la planta y la condonación de la deuda municipal.

Los concejales Erica Torena y Claudio Molina mantuvieron diversos encuentros de trabajo con funcionarios del Departamento Ejecutivo con el objetivo de solucionar la problemática que estaban atravesando los trabajadores de la papelera “Pachi Lara”.

A través de una nota ingresada al cuerpo, los trabajadores pusieron a consideración de la Comisión el pedido de habilitación del predio en donde funciona la planta para poder continuar con el trabajo y la comercialización de su producto.

En dicha nota, los cooperativistas explican que en el 2014 le habían presentado un expediente al Departamento Ejecutivo solicitando la habilitación municipal y que ese expediente se perdió en el área de Obras Públicas.

Al respecto, los concejales detallaron que debido a esos escollos “están en una situación grave, muy preocupante porque al no tener la habilitación se les traban muchas cosas como son el circuito comercial con el banco, en ARBA le piden habilitación municipal, no pueden acceder a créditos que da el Ministerio de Desarrollo, no pueden asegurar a los trabajadores, entre otras”.

A raíz de la situación planteada, los concejales mantuvieron dos reuniones. En principio, dialogaron con el director de Ingresos Públicos, Juan Rampoldi. Posteriormente, en una reunión más ampliada, dialogaron con el director de Inspección General, Defensa Civil y Habilitaciones, Ramiro Azzaro; Mario Giaimo, colaborador del área y Juan Arruti, subsecretario de Empleo y Producción. Además, de ambos encuentros participaron Oscar Rondan y Elisen Pereyra por la papelera.

A buen puerto

Como resultado de dichos encuentros, se logró revertir la situación que atravesaban los trabajadores dado que el Departamento Ejecutivo les entregará una habilitación provisoria y desde el Concejo Deliberante se les aprobará la condonación de la deuda.

En este sentido, según indicaron los concejales Torena y Molina, “los trabajadores quieren una moratoria para pagar la deuda desde el año 2014 a la fecha que fue cuando ellos hicieron el contrato de alquiler”.