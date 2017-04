“La economía de ajuste de Mauricio Macri está afectando a todos los hogares del pueblo argentino”

Así se lo expresó ayer en una conferencia de prensa en la cual dirigentes sindicales de diferentes sectores se refirieron al paro general de hoy. De la charla con los medios locales participaron Vanina Zurita, de ATE; Alejandra Egoscuadra, de SUTEBA; Juan Carlos Cruz, de Judiciales; Alicia Almada, de SADOP, y Cecilia Acosta, de ADUNCE. Entre otras cosas informaron que desde la 11 horas se desarrollará una radio abierta en la Plaza San Martín, cuyo objetivo será analizar y debatir el actual escenario político, económico y social.

< > “Mucha gente piensa que algunos compañeros volvieron porque la Gobernadora dijo que se va a sentar a dialogar cuando nosotros estemos en las aulas. Y no es así. Las futuras acciones surgirán de los resultados de las encuestas. El docente que volvió lo hizo por cuestiones personales”, dijo Alejandra Egoscuadra, dirigente del SUTEBA Azul.

Dirigentes de diferentes organizaciones sindicales brindaron ayer una conferencia de prensa en la cual se refirieron al paro general que se llevará a cabo en la jornada de hoy. De la charla con los medios locales presentes participaron Vanina Zurita, de ATE; Alejandra Egoscuadra, de SUTEBA; Juan Carlos Cruz, de Judiciales; Alicia Almada, de SADOP, y Cecilia Acosta, de ADUNCE.

Entre otras cosas, en la oportunidad, se hizo alusión a los motivos principales que fueron dando forma al camino que desemboca en la huelga de la jornada de la fecha. Además, informaron que desde la 11 horas tendrá lugar una radio abierta en la Plaza San Martín, a la cual invitaron a participar a los trabajadores y a la comunidad en general, con el objetivo de analizar y debatir el actual escenario político, económico y social.

“Esta política de ajuste repercute en todo el pueblo”

En principio Vanina Zurita destacó que “el paro es convocado por las centrales obreras y la CGT. Hemos decidido seguir dándole batalla a este gobierno”.

Además apuntó que “es una fecha muy particular porque no sólo se convoca a los trabajadores del Estado, sino que tendrá una fuerte presencia en el sector privado. También convocamos a todos los demás sectores, aunque no sean asalariados, a los desocupados. La economía de ajuste de Mauricio Macri está afectando a todos los hogares del pueblo argentino”.

Asimismo la secretaria General de ATE Azul expresó que “este gobierno no sólo profundiza el ajuste sino que en su discurso dice que el Estado como está no sirve; nosotros decimos que tal cual está no sirve. Pero lo que no terminan de decir en ese discurso es que en sus planes está profundizar el achique porque necesitan el Estado para un grupo concentrado de poder, que no es precisamente el pueblo argentino. Y ellos son los gerentes de ese grupo concentrado”.

“Días atrás lo escuché al Presidente hacer los cálculos sobre lo que le cuesta al país un paro de trabajadores. Nosotros le decimos que los ajustes que está llevando adelante le cuesta a la argentina millones y millones de pobres”, manifestó Zurita, quien paso seguido hizo alusión a que la voluntad de diálogo que se expresa desde el Gobierno “es una gran mentira”.

“Vidal, ni bien asumió, lo primero que hizo fue planchar las paritarias municipales; después condicionó la discusión en los municipios con un techo del 18 por ciento (cuando le dijo a los intendentes que si lo superaban iban a tener que ver cómo lo financiaban); luego planchó la paritaria docente nacional; y por último en una carta extorsiva hacia los docentes les dice que se va a sentar a dialogar si garantizan no hacer paro durante el año. Por esa razón la voluntad de diálogo que pregonan y venden, es una gran mentira. Por eso convocamos al paro a todos los trabajadores y a la comunidad en general, porque esta política de ajuste repercute en todo el pueblo”, resaltó la dirigente de ATE.

“Venimos siendo extorsionados y ajustados de todos lados”

Por su parte, Alejandra Egoscuadra dejó en claro que “venimos siendo extorsionados y ajustados de todos lados desde febrero con este piso del 18 por ciento. Y ahora, la carta de la Gobernadora fue la frutilla del postre”.

Asimismo, la dirigente del SUTEBA Azul explicó que los seis gremios que forman parte del frente de unidad docente realizaron el lunes y martes una encuesta destinada a que los propios maestros decidiesen cómo sigue el plan de lucha que viene desarrollando el sector.

“Mucha gente piensa que algunos compañeros volvieron porque la Gobernadora dijo que se va a sentar a dialogar cuando nosotros estemos en las aulas. Y no es así. Las futuras acciones surgirán de los resultados de las encuestas. El docente que volvió lo hizo por cuestiones personales”, dijo también Egoscuadra.

La AJB y dos frentes de lucha

A su turno, Juan Carlos Cruz, señaló que la realidad de los empleados judiciales “no escapa a la del resto de los trabajadores”.

Pero “tenemos un tema particular. Además de luchar por la apertura de paritarias con el Gobierno -que fueron comprometidas el año pasado para el 10 de marzo y todavía no hemos recibido ningún llamado- tenemos otro frente de lucha, que es contra la Corte, que en vez de ponerse de nuestro lado (porque son los mayores beneficiados del aumento que logremos, ya que no es lo mismo una suba del 18 por ciento en un sueldo de 13.000 pesos que en uno de 170.000 pesos) se nos ponen en contra. La prueba está en que ayer nos llegó la notificación de que este mes los sueldos fueron liquidados con descuentos por los días de paro”.

Ante ese escenario, la AJB realizó una presentación formal ante la Corte para que retrotraiga esa medida, lo cual estaba previsto se trate ayer pero hasta el momento de la conferencia no se había dado a conocer lo resuelto en ese aspecto.

“Creemos que va a seguir vigente la medida de descuento porque es la forma que tienen de tirar abajo la lucha de sus empleados, que somos los que estamos peleándola día a día”, consideró Cruz.

Una oferta “totalmente rechazable”

Respecto a las actividades que se realizarán en la ciudad en el marco de la huelga general, Cecilia Acosta dio a conocer que a partir de las 11 se realizará una radio abierta en la Plaza San Martín.

“La idea es movilizarnos y dar a conocer nuestro reclamo y el rechazo a la oferta salarial del gobierno, que es del 18 por ciento y se mantiene en ese piso, en cuatro cuotas y se terminaría de pagar en enero, lo cual es totalmente rechazable”, señaló la dirigente de ADUNCE al expresar la adhesión de la organización que nuclea a los docentes universitarios al paro de hoy.

“El descontento que expresan puertas adentro de los colegios y en las salas de profesores”

En otro tramo de la conferencia de prensa, Alicia Almada remarcó que desde SADOP se celebra el hecho de que todos los gremios docentes -provinciales y nacionales- estén juntos en este reclamo.

Respecto a la docencia privada, la dirigente expuso que también tienen un frente particular de lucha: “El que nos atañe con los dueños de los colegios”

“A la hora de decidir si parar o no, el docente del sector recibe mucho rechazo, persecuciones, listas negras que se confeccionan desde la DIPREGEP (que es un ente estatal) y desde las cámaras empresarias que nuclean a los colegios privados. No es fácil hacerle un paro al empleador, al que te cruzás constantemente por el pasillo”, destacó Almada, quien inmediatamente expuso que “en ese sentido tratamos de que la información circule muy bien y de que se sientan protegidos por sus sindicatos”.

Por lo anteriormente apuntado, la dirigente de SADOP convocó “a todos los docentes de Azul a participar de la actividad de mañana (por hoy) y las que van a seguir, para que muestren el descontento que expresan puertas adentro de los colegios y en las salas de profesores”.