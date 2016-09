La Fórmula A todavía no tiene circuito

La incertidumbre signa el tramo final del campeonato. La remota chance de correr en Roque Pérez junto con A.L.M.A. o sumarse a la APPS en el AMCO. ¿Qué cosas se ponen en juego? A fines de octubre vence el plazo para presentar modificaciones al reglamento técnico 2017 ante Federación.

No más de dos días atrás, la Fórmula A esperaba una respuesta de la gente de Roque Pérez sobre la posibilidad de incorporarse a una carrera allí el 9 de octubre próximo, ocasión donde compartiría escena junto a A.L.M.A. Sucede que esta fecha de aquella categoría debió suspenderse por contar con el permiso correspondiente de su Federación para correr en un trazado del Centro.

Tampoco tiene asegurada su fecha de octubre la gente de la APPS, y en principio podría hacerse en el AMCO. De contar la Fórmula con el permiso correspondiente para salir una vez más de la Federación del Centro, ¿se irá? Hoy por hoy, todos coinciden que es un circuito no apto para la categoría (recordemos que en la última competencia se rompieron 6 ó 7 motores Renault).

Roque Pérez ya dijo que para octubre no tiene confirmada ninguna actividad, por lo tanto no quedan muchas opciones para la especialidad azuleña. Uno de los caminos posibles es poder sumarse al espectáculo de la APPS al AMCO. Significaría bajar drásticamente las vueltas de esta carrera, evitar que se gire tanto, pruebas libres, clasificación, serie, pre final y final. Sin las pruebas libres, son 30 las vueltas que se gira en salidas a pista oficialmente; tal vez haya que acortar a la mitad las vueltas o correr, por ejemplo, dos finales a diez vueltas cada una. Son especulaciones por ahora, pero habrá que estudiar bien la problemática para no hacer bajar el parque de la categoría ni propiciar que los pilotos gasten mucho dinero para reparar los impulsores (los que pueden) y que no queden parados todos los que no pueden.

Por otra parte, recordamos que el próximo 31 de octubre vence el plazo para realizar y elevar a la Federación, modificaciones al reglamento técnico para la temporada 2017. Se evalúa una fecha para los primeros días del mes próximo, donde se llevará a cabo una reunión de preparadores para que eleven sus propuestas con respecto a algún cambio que crean que deba realizarse.

En lo que hace al ir y venir de pilotos, Matías Panaciu aparentemente no correría más, por lo menos por ahora. Ese auto pasaría a manos de Juan Navas, mientras que el que corrió “Pity” en Olavarría será probado por un nuevo posible piloto de apellido De Negri en Roque Pérez, en 15 días.

Luego de la realización del Rally Ciudad de Azul por parte de la gente del AMCA, se comenzará con la organización del mini campeonato de verano a desarrollarse en el autódromo Oscar Mauricio Franco, ocasión dónde también habría pruebas comunitarias para la APPS.

Fuente: Blog Competición